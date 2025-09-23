“เสธ.เบิร์ด” เปิดความจริง 24 หลักเขตแดนด้านสระแก้ว “ฮุน มาเนต” แจ้นฟ้องโลกกลบเกลื่อน ขรก.เขมรเซ็นยอมรับเอง

“เสธ.เบิร์ด” เผย 24 หลักเขตแดนไทย-กัมพูชาพื้นที่สระแก้ว เห็นตรงกันแล้ว 13 หลัก ไม่ตรงกัน 11 หลัก แต่ก็พอประมาณได้ว่าพื้นที่ใดเป็นของใคร ซัด “ฮุน มาเนต” โร่ฟ้องโลกกลบเกลื่อนความจริง แต่เชื่อพ่อลูกฮุนไม่กล้าเล่นพื้นที่ตรงนี้เพราะ ขรก.เขมรเซ็นยอมรับหลักเขตเอง ห่วง “ลายเซียงลี” คนเซ็นจะอยู่ดีหรือไม่
วันที่ 22 ก.ย. พล.ต.วันชนะ สวัสดี รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Wanchana Sawasdee เกี่ยวกับหลักแดนไทย-กัมพูชาในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว(กองกำลังบูรพา )ว่า หลักเขตแดนในพื้นที่จังหวัดสระแก้วของกองกำลังบูรพามีทั้งหมด 24 หลัก(หลักที่ 28-51) มีความเห็นตรงกัน ในที่ตั้งหลักเขตแดน 13 หลักได้แก่ 29 30 31 32 37 40 41 43 44 45 49 50 51
มีความเห็นไม่ตรงกันในที่ตั้งหลักเขตแดน 11 หลัก ได้แก่ 28 33 34 35 36 38 39 42 46 47 48
ลักษณะทางกายภาพแนวเขตแดน
28-31 ห้วยโอปะอาว
32-33 ห้วยไทร
33-43 เส้นตรง
43-44 ห้วยระลมระสือ
44-45 เส้นตรง(45 เป็นจุดเลี้ยว)
45-49 เส้นตรง
49-50 คลองลึก
50-51 ห้วยพรมโหด
“การที่ลูกแหง่อย่างฮุนมาเนต ฟ้องโลกก็เป็นเพียงกลบเกลื่อนความจริงเท่านั้น และฮุน ไม่กล้าเล่นพื้นที่สระแก้วแน่นอน เพราะเสียผลประโยชน์มากเพราะทางการเขมรเซ็นยอมรับหลักแดนเอง การยอมรับหลักแดนก็เท่ากับยอมรับเส้นเขตแดนไปด้วย แม้บางหลักไม่ตรงกันบ้างแต่ก็พอจะประมาณได้ว่า พื้นที่ใดอ้างสิทธิ์ซ้อนกัน พื้นที่ใดเป็นของใครชัดเจน
“เมื่อดูจากข้อเท็จจริงแล้วจะพบว่า เขมรได้สร้างคาสิโนล้ำเข้ามาในพื้นที่อ้างสิทธิ์ชัดเจน อีกทั้งยังมีชาวบ้านเขมรที่สร้างที่พักอาศัยล้ำเขตแดนเข้ามาในพื้นที่ของไทยอีกด้วย มาถึงตรงนี้ผมชักเป็นห่วงความปลอดภัยของ นายลาย เซียงลี (คนที่เซ็นยอมรับหลักเขตแดนร่วมกันกับไทย)ซะแล้ว ว่าจะอยู่ดีหรือไม่
“อีกประการที่สำคัญแม้ว่าจะมีค่ายอพยพผู้ลี้ภัย(คำเรียกจากต่างชาติ)อยู่ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วก็ตาม แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด มีมากที่เข้ามาอยู่เอง และบอกได้อย่างชัดเจนว่า ทางเทคนิคประเทศไทยไม่ยอมรับชาวเขมรเหล่านี้ว่าเป็นผู้ลี้ภัยเลย ดังนั้นไม่ใช่เขมรทั้งหมดจะเป็นผู้ลี้ภัย และส่วนมากเป็นพวกหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยไทยได้จัดตั้งหน่วยที่ชื่อว่า “หน่วยควบคุมผู้หลบหนีเข้าเมืองจากกัมพูชา”
“ดังนั้นจากนี้เป็นต้นไปเราจะไม่เรียกเขมรว่าเป็นผู้ลี้ภัยแต่เราจะจำกัดคำนิยามพวกเขมรว่า “ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากกัมพูชา”