NAC long® รีเฟรชแบรนด์ครั้งใหญ่ ตอบรับเทรนด์ดูแลสุขภาพเชิงรุก เปิดตัว พีพี กฤษฏ์ เป็นพรีเซ็นเตอร์คนแรก

ในยุคที่ผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพเชิงรุกแบบ “รักษาก่อนที่จะเป็นหนัก” กำลังกลายเป็นพฤติกรรมหลักของคนรุ่นใหม่ คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ ‘แนค ลอง เม็ดฟู่’ (NAC long®) ตัวช่วยสำคัญของคนมีเสมหะ เดินหน้ารีเฟรชแบรนด์ครั้งใหญ่ พร้อมปรับการสื่อสารเพื่อให้แบรนด์ใกล้ชิดกับคนรุ่นใหม่ยิ่งกว่าเดิม โดยมาพร้อมกับแคมเปญหลัก “อย่ารอให้เป็นหนัก มีเสมหะใช้ แนค ลอง” พร้อมดึง “พีพี” กฤษฏ์ อำนวยเดชกร มาเป็นพรีเซ็นเตอร์คนแรกของแบรนด์
นางสาวจงรักษ์ อึ้งตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอ. เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพจากประเทศอิตาลี ภายใต้เครือข่าย Menarini Group หนึ่งในกลุ่มบริษัทผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับโลก กล่าวว่า หากพูดถึง NAC long® ภาพจำของคนส่วนใหญ่คือ เม็ดฟู่ละลายเสมหะ ที่มักหยิบมาใช้เมื่อเริ่มมีอาการหนัก แต่ในความเป็นจริง NAC lon®g สามารถใช้ได้ตั้งแต่เริ่มมีเสมหะเพื่อบรรเทาอาการให้ดีขึ้น นี่จึงเป็นจุดตั้งต้นของแคมเปญใหม่ล่าสุด “อย่ารอให้เป็นหนัก ละลายเสมหะด้วยแนค ลอง” ที่ไม่ได้แค่ขายผลิตภัณฑ์ แต่กำลังเปลี่ยนแนวคิดผู้บริโภคเรื่องการดูแลตัวเองเชิงรุกไม่รอให้เป็นหนักถึงเริ่มหันดูแลตัวเอง แคมเปญนี้สะท้อนแนวทางใหม่ของแบรนด์ที่ไม่ได้มุ่งขายผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว แต่ต้องการเปลี่ยนมุมมองของผู้บริโภคเรื่องการดูแลสุขภาพ ให้หันมาใส่ใจตั้งแต่สัญญาณแรกของอาการ แทนที่จะรอให้ป่วยจึงเริ่มรักษา โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ทุกคนต้องเผชิญมลภาวะฝุ่น PM 2.5 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และความเครียดจากการทำงานที่ส่งผลต่อสุขภาพทางเดินหายใจมากขึ้น การใส่ใจตัวเองตั้งแต่อาการเริ่มต้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ
ล่าสุด NAC long® จัดงานเปิดตัวแคมเปญ “CLEAR FAST FEEL FRESH WITH PP KRIT” ภายใต้แนวคิด “อย่ารอให้เป็นหนัก มีเสมหะใช้ แนค ลอง” โดยหนึ่งในไฮไลต์สำคัญของการรีเฟรชแบรนด์ NAC long® คือการเปิดตัว “พีพี กฤษฏ์ อำนวยเดชกร” พรีเซ็นเตอร์คนแรกของแบรนด์ สะท้อนภาพลักษณ์ใหม่ของ NAC long ได้อย่างชัดเจน เนื่องจาก “พีพี” คือตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตแบบแอ็กทีฟ มีไลฟ์สไตล์ที่ต้องอาศัยทั้งพลังงานและความสม่ำเสมอในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการแสดง การร้องเพลง หรือการสื่อสารกับแฟนๆ ซึ่งล้วนต้องอาศัยการดูแลสุขภาพเสียงและร่างกายแบบใส่ใจในทุกรายละเอียด
ด้วยบุคลิกที่สดใส มีเสน่ห์เฉพาะตัว และเต็มไปด้วยพลังของคนรุ่นใหม่ที่เชื่อในการดูแลตัวเองอย่างเข้าใจ “พีพี” จึงสะท้อนตัวตนของ NAC long® ได้อย่างชัดเจน ในฐานะแบรนด์ที่ส่งเสริมให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพตั้งแต่เริ่มมีอาการ เช่น มีเสมหะ หรือรู้สึกระคายคอ โดยไม่ต้องรอให้ป่วยหนัก ถือเป็นการส่งต่อแนวคิดใหม่ในการดูแลตัวเองอย่างเข้าใจและทันสมัย ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ NAC long®
ภายในงานเปิดตัวแคมเปญ “CLEAR FAST FEEL FRESH WITH PP KRIT” ยังได้มีการเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาใหม่ที่ชูจุดเด่นของ NAC long® ผ่านบทบาทของ “พีพี” ฮีโร่คนสำคัญที่พร้อมรับมือเสมหะตัวร้าย อีกทั้งยังทันสมัยสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ได้ดี สะท้อนให้เห็นภาพความปราดเปรียว ว่องไวตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เร่งรีบของคนยุคนี้ได้เป็นอย่างดี และนอกจากพรีเซ็นเตอร์ใหม่แล้ว การเดินเกมรีเฟรชแบรนด์ในครั้งนี้ NAC long® ยังลงดีเทลไปถึงการปรับดีไซน์แพกเกจใหม่หมด สดใสและเฟรนด์ลีมากขึ้น เพื่อสลัดภาพความเป็นยาที่ดูเข้าถึงยากทิ้ง สู่ไอเท็มที่เป็นเหมือนตัวช่วยสำคัญที่พร้อมดูแลคนหากเริ่มมีเสมหะ ยังคงไว้ซึ่งเรื่องของคุณภาพและได้มาตรฐานเหมือนเดิม
การรีเฟรชแบรนด์ในครั้งนี้เปรียบได้เหมือนกับการปรับ Brand Voice ในการสื่อสารด้วยโทนเสียงที่เป็นกันเอง เข้าถึงง่ายขึ้นผ่านทั้งการใช้พรีเซ็นเตอร์ กลยุทธ์ในการรีเฟรชแบรนดิ้ง ภาพยนตร์โฆษณาที่กระชับเห็นภาพ พร้อมแพกเกจจิ้งใหม่เพื่อตอกย้ำความตั้งใจของ NAC long® ที่ปรับภาพลักษณ์แบรนด์ใหม่เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น
เภสัชกรหญิง พิไลวรรณ ไชยศร ผู้อำนวยการฝ่ายขายบริษัท เอ. เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า สิ่งที่เป็นจุดแข็งให้ NAC long® แตกต่างและโดดเด่นในตลาดคือ การผสมผสานระหว่างผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์ละลายเสมหะจากฐานความเชื่อมั่นของแบรนด์ที่มีมายาวนานกับกลยุทธ์การตลาดที่เฉียบคมและมีเป้าหมายชัดเจน เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ใหม่และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย NAC long® ได้วางกลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างครอบคลุม ทั้งโรงพยาบาล และร้านขายยา เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อของคนรุ่นใหม่ในทุกช่องทาง
ทั้งนี้ บริษัท เอ. เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพระดับโลก เป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพจากประเทศอิตาลี ภายใต้เครือข่าย A.Menarini Group ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทยาระดับโลกที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 135 ปี และมีสำนักงานกระจายอยู่ในกว่า 140 ประเทศทั่วโลก บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจใน ประเทศไทยโดยยึดหลักจริยธรรมทางการแพทย์ ความปลอดภัยของผู้บริโภค และการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในมาตรฐานระดับสากล เพื่อยกระดับสุขภาพของคนไทยอย่างยั่งยืน
อีกหนึ่งไฮไลต์ของงานที่สะท้อนเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของแบรนด์ในการเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน คือการส่งต่อ "หลอดอะลูมิเนียม" จากแคมเปญ “Turn Waste To Walk เปลี่ยนขยะ..ให้อีกคนได้ขยับ” ซึ่งเปิดตัวมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2568 พร้อมความร่วมมือจากร้านขายยาทั่วประเทศในการตั้งกล่องรับหลอดเปล่าเพื่อให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างสะดวกและทั่วถึง ตลอดระยะเวลาของโครงการ แบรนด์สามารถรวบรวมหลอดอะลูมิเนียมเปล่าได้มากถึง 390,202 หลอด เพื่อส่งมอบให้แก่ โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ภายใต้การดำเนินงานของ กรมควบคุมมลพิษ ซึ่งจะนำวัสดุเหล่านี้ไปสร้าง “ขาเทียม” ให้แก่ผู้พิการที่ขาดโอกาสต่อไป นับเป็นการเปลี่ยนขยะชิ้นเล็กให้กลายเป็นก้าวสำคัญในชีวิตของใครหลายคน
นายทอม เบอซิงเงอ (Mr. Tom Birsinger) General Manager Thailand and Regional Vice-President, Asia-Pacific กล่าวว่า นอกจากการพลิกโฉมแบรนด์ NAC long® ที่สร้างกระแสความสนใจในวงกว้างแล้ว ยังขอเดินหน้าสานต่อความห่วงใยสู่สังคมด้วยแคมเปญ “Turn Waste to Walk” โครงการดีๆ ที่เปลี่ยนหลอดอะลูมิเนียมใช้แล้วให้กลายเป็น “ขาเทียม” ส่งต่อความหวังใหม่ให้กับเด็กผู้พิการทั่วประเทศ โดยจุดเด่นของหลอด NAC long® คือการเลือกใช้วัสดุคุณภาพอย่างอะลูมิเนียม พร้อมฝาที่มีสารกันชื้น เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์จนหยดสุดท้าย โดยหลังจากการใช้งาน หลอดเหล่านี้ไม่ได้กลายเป็นขยะ หากแต่เป็น “โอกาส” ที่จะนำไปรีไซเคิลและผลิตเป็นขาเทียมสำหรับเด็กๆ ที่ขาดแคลน ผ่านแคมเปญ “Turn Waste to Walk” เริ่มต้นตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา และยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดรับหลอด NAC long® ที่ใช้แล้ว เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการผลิตขาเทียม ผ่านความร่วมมือกับองค์กรและช่างฝีมือเฉพาะทาง เป้าหมายคือการช่วยให้น้องๆ ผู้พิการได้ “ก้าวเดิน” อีกครั้ง พร้อมเดินตามฝัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะหลอดเล็กๆ ที่เราทุกคนใช้ในชีวิตประจำวัน อาจกลายเป็นพลังสำคัญที่ช่วยเปลี่ยนชีวิตใครบางคนไปตลอดกาล