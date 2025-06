กรมวิทย์ฯ บริการ จัดสัมมนาระดับนานาชาติ ACC2025 หัวข้อ การทำความเข้าใจและการพัฒนาแนวทางการจัดการปัญหาสาร PFAS ในประเทศไทย เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

วันนี้ (26 มิ.ย.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา ผู้อำนวยการสถาบันห้องปฏิบัติการอ้างอิงแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “Understanding and Development to Address the PFAS Problems in Thailand for Sustainable Environment – การทำความเข้าใจและการพัฒนาแนวทางการจัดการปัญหาสาร PFAS ในประเทศไทย เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” ซึ่งจัดขึ้นภายใต้เวทีประชุมระดับนานาชาติ The 20th Asian Chemical Congress 2025 (20th ACC 2025) โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ นักวิจัย และภาคเอกชน เข้าร่วม ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานครดร.กนิษฐ์ ตะปะสา ผู้อำนวยการสถาบันห้องปฏิบัติการอ้างอิงแห่งชาติ กล่าวว่า การสัมมนาดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสารเคมีตกค้างยาวนาน หรือ PFAS (Per- and polyfluoroalkyl substances) ซึ่งเป็นสารเคมีที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะความจำเป็นในการยกระดับขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สาร PFAS ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สำหรับไฮไลต์ภายในงาน มีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “PFAS in Thailand: Bridging Knowledge Gaps for Informed and Coordinated Action” โดย ดร. นุจรินทร์ รามัลกุล ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (สวทช.) ที่ให้ข้อมูลสถานการณ์ PFAS ในประเทศไทย พร้อมแนวทางจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาร PFAS จากกรมวิทย์ฯ บริการ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้าน ดร. อมรพล ช่างสุพรรณ รองผู้อำนวยการสถาบันห้องปฏิบัติการอ้างอิงแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของเวทีเสวนาวิชาการในหัวข้อ “Urgent Need to Address the ‘PFAS Problem’ by Improving PFAS Testing to an Accredited PFAS Laboratory” หรือ “ความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไข ‘ปัญหา PFAS’ ด้วยการยกระดับการทดสอบ PFAS ให้ดำเนินการในห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง” ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศ.ดร.จงรักษ์ ผลประเสริฐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.นุจรินทร์ รามัญกุล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.สุรัสวดี สุขีสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และมุมมองเชิงนโยบายถึงแนวทางการจัดการกับปัญหาสาร PFAS ซึ่งเป็นสารเคมีตกค้างยาวนานที่กำลังเป็นประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระดับโลก PFAS หรือสารเคมีในกลุ่ม "สารฟลูออริเนต" เป็นสารที่ทนทานต่อความร้อนและสารเคมี มีคุณสมบัติไม่สลายตัวง่าย สามารถตกค้างและสะสมอยู่ในแหล่งน้ำ ดิน อาหาร และแม้กระทั่งในกระแสเลือดของมนุษย์ ส่งผลต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระยะยาว ซึ่งในประเทศไทยเริ่มมีการพูดถึงและเฝ้าระวังสาร PFAS มากขึ้น แต่ยังมีความท้าทายในการรับมืออย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ทั้งนี้ กรมวิทย์ฯ บริการ มุ่งหวังให้เวทีเสวนานี้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่สำคัญ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างภาคนโยบาย นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงาน ถึงความสำคัญของ “ข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และตรวจสอบได้” โดยเฉพาะจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ทั้งในด้านการตรวจวิเคราะห์สาร PFAS ที่ต้องอาศัยเทคนิคเฉพาะทาง และการยกระดับขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการในประเทศ พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การพัฒนาแนวทางและนโยบาย เพื่อสร้างระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไป