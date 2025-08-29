Kamillosan® เปิดตัว อย่างประทับใจ กับพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์ ‘เจฟ ซาเตอร์’ และกิจกรรมสร้างประสบการณ์สุดพิเศษ

Kamillosan® เปิดตัว อย่างประทับใจ กับพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์ ‘เจฟ ซาเตอร์’ และกิจกรรมสร้างประสบการณ์สุดพิเศษผ่านสถานการณ์จำลอง ตัวช่วยสำคัญในชีวิตประจำวันให้ทุกคนได้ผ่อนคลาย สบายคอ
บรรยากาศงาน “The Soothing Moment with JEFF SATUR” ที่จัดโดย บริษัท เอ. เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเปิดตัว ‘เจฟ ซาเตอร์’ ศิลปินมากความสามารถแห่งยุค ในฐานะ พรีเซนเตอร์คนแรกของ Kamillosan® ได้จบลงอย่างสวยงาม ท่ามกลางกระแสตอบรับล้นหลามจากแฟนคลับและผู้บริโภคที่เข้าร่วมงาน ณ ลาน Parade G Floor, ONE Bangkok
ภายในงาน นอกจากการเผยโฉม แพ็กเกจจิ้งใหม่ ที่ทันสมัย สดใส และสามารถต่อกล่องให้เป็นรูปดอกคาโมมายล์เต็มดอกได้แล้ว ไฮไลต์ที่เรียกความสนใจไม่แพ้กันคือ โซนสัมผัสประสบการณ์จำลองสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันที่ต้องใช้ตัวช่วยให้เกิด Soothing Moment ผ่อนคลาย สบายคอ เช่น การจำลองอยู่ในสภาพอากาศแห้ง ฝุ่น PM2.5, การใช้เสียง และสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้เข้าใจปัญหาและตระหนักถึงการดูแลสุขภาพลำคอมากยิ่งขึ้น
งานนี้ไม่ใช่เพียงการเปิดตัวพรีเซนเตอร์หรือแพ็กเกจใหม่ แต่เป็นการ ‘เชื่อม’ ผู้บริโภคให้เห็นความสำคัญของการดูแลลำคอในทุกสถานการณ์ ผ่านประสบการณ์ตรงที่ทั้งสนุกและได้สาระ
การเลือก ‘เจฟ ซาเตอร์’ มาเป็นพรีเซนเตอร์ ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการรีแบรนด์ให้ Kamillosan® เข้าใกล้กลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้น ขณะเดียวกันก็ยังคงจุดแข็งในเรื่องคุณภาพและส่วนผสมจากธรรมชาติ เช่น ดอกเยอรมันคาโมมายล์และเอสเซนเชียลออยล์ 7 ชนิด ที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์มาอย่างยาวนาน
งานเปิดตัวครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของ Kamillosan® ในการก้าวสู่บทใหม่ ด้วยภาพลักษณ์ที่สดใส เข้าถึงง่าย และยังคงเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งเมื่อต้องการดูแลลำคอ
Kamillosan® พลิกโฉมครั้งใหญ่! เปิดตัว 'เจฟ ซาเตอร์' พรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์ พร้อมเผยกลยุทธ์ Rebrand x Repackaging สู่ผู้นำตลาดที่ตอบรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ บริษัท เอ. เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพจากประเทศอิตาลี ภายใต้เครือข่าย Menarini Group หนึ่งในกลุ่มบริษัทผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับโลก ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 135 ปี และมีสำนักงานกระจายอยู่ในกว่า 140 ประเทศทั่วโลก สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญใน ประวัติศาสตร์แบรนด์ ด้วยการรีเฟรชภาพลักษณ์ครั้งใหญ่ให้กับแบรนด์ Kamillosan® ภายใต้แนวคิด “ถ้าเรื่องคอ ต้องคามิลโลซาน” พร้อมเปิดตัว 'เจฟ ซาเตอร์' (Jeff Satur) ศิลปินมากความสามารถแห่งยุค เป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์อย่างเป็นทางการ ในงาน “The Soothing Moment with JEFF SATUR” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2568 ณ ลาน Parade G Floor, ONE Bangkok
คุณจงรักษ์ อึ้งตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ซึ่งเป็น ผู้บริหารผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ Kamillosan® ในประเทศไทย ได้กล่าว ถึงวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ว่า “การรีแบรนด์ครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อ 'เชื่อม' ช่องว่างระหว่างรากฐาน อันแข็งแกร่งของแบรนด์ ในด้านประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ จากสารธรรมชาติและความ น่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับมายาวนาน กับความสดใหม่ที่ผู้บริโภคยุคใหม่ต้องการเราไม่ได้แค่ปรับตัว แต่กำลังวางตำแหน่งใหม่ให้ Kamillosan® เป็นคำตอบของ ทุกปัญหาในช่องปากและลำคอ เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในใจผู้บริโภคต่อไป”
พลิกโฉมดีไซน์บรรจุภัณฑ์สุดสร้างสรรค์: ผสานเสน่ห์ 'เจฟ ซาเตอร์' สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้ผู้บริโภคยุคนี้
การปรับแพ็กเกจใหม่ให้สดใส ร่วมสมัย และเข้าถึงได้ง่ายขึ้น พร้อมลูกเล่น Gimmick ของกล่อง บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำมาต่อกันเป็นรูป “ดอกคาโมมายล์” เต็มดอก ไม่เพียงสื่อถึงส่วน ผสมหลัก จากธรรมชาติ แต่ยังสร้างความรู้สึกสดชื่นและโดดเด่น และเชื่อมโยงกับผู้บริโภค ในแง่มุมใหม่
และหมัดเด็ดสุดเซอร์ไพรส์คือ การเปิดตัว 'เจฟ ซาเตอร์' เป็น “Presenter คนแรกในประวัติศาสตร์แบรนด์” ซึ่งคุณจงรักษ์ อึ้งตระกูล เผยว่า เจฟเป็นบุคคลที่สะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ยุคใหม่ได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะในแง่มุมของแบรนด์ Kamillosan® ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและเป็นเบื้องหลังความสำเร็จ ตลอดจนสามารถเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายพอร์ตสินค้าที่มีคุณภาพอื่น ๆ ออกมาเพิ่มเติมได้ในอนาคต การเลือกใช้กลยุทธ์พรีเซนเตอร์ในครั้งนี้ ไม่เพียงมีพลังในการสร้างการจดจำ แต่ยังสามารถดึงแบรนด์ให้เชื่อมต่อกับผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างทรงพลังและลึกซึ้ง พร้อมพา Kamillosan® ก้าวเข้าสู่บทใหม่ในใจของคนไทยต่อไป
แกะกล่อง DNA แห่งความสำเร็จ: คุณภาพ Kamillosan® ที่เหนือกว่าและกลยุทธ์สร้างความเชื่อมั่น
คุณพิไลวรรณ ไชยศร ผู้อำนวยการฝ่ายขาย กล่าวว่า “สิ่งที่เป็นจุดแข็งให้ Kamillosan® แตกต่างและโดดเด่นในตลาดคือ การผสมผสานระหว่าง ฐานความเชื่อมั่นของแบรนด์ที่มีมายาวนานกับกลยุทธ์การตลาดที่เฉียบคมและมีเป้าหมายชัดเจน ด้วยส่วนผสมเฉพาะจากธรรมชาติ (Natural Ingredients) ที่ผสานคุณสมบัติบรรเทาอาการอักเสบ จากดอกเยอรมันคาโมมายล์ พร้อมเอสเซนเชียลออยล์อีก 7 ชนิด ในด้านการตลาด Kamillosan® วางกลยุทธ์ต่างจากคู่แข่ง โดยเน้นสื่อสารบนพื้นฐานของ “ความรู้” และ “ความไว้วางใจ” ผ่านคุณค่าธรรมชาติและการออกฤทธิ์ที่รวดเร็วเพื่อสร้างความภักดีต่อแบรนด์ในระยะยาว พร้อมรักษา ความสัมพันธ์กับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นฐานความเชื่อมั่นดั้งเดิมของแบรนด์”
A. Menarini (ประเทศไทย) จำกัด: ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพระดับโลกเพื่อคนไทย บริษัท เอ. เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพจากประเทศอิตาลี ภายใต้เครือข่าย Menarini Group ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทยาระดับโลกที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน กว่า 135 ปี และมีสำนักงานกระจายอยู่ในกว่า 140 ประเทศทั่วโลก บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจใน ประเทศไทยโดยยึดหลักจริยธรรมทางการแพทย์ ความปลอดภัยของผู้บริโภค และการเข้าถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในมาตรฐานระดับสากล เพื่อยกระดับสุขภาพของคนไทยอย่างยั่งยืน Kamillosan® เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์เรือธงที่บริษัทฯ ได้บุกเบิกตลาดสเปรย์พ่นคอในประเทศไทย และครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดมาอย่างยาวนาน