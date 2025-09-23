อวสาน! อย.สั่งเพิกถอน "จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียนเจียวหนัง" หลังพบสารทาดาลาฟิล เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต

สภาเภสัชกรรมประกาศ อย.สั่งเพิกถอนทะเบียน จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียนเจียวหนัง พบสารทาดาลาฟิล เสี่ยงอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
เมื่อวันที่ 22 ก.ย. เพจ “สภาเภสัชกรรม : The Pharmacy Council” โพสต์ประกาศอวสานจิ่วเจิ้งปู่เซินเจียนเจียวหนัง! เลขทะเบียน G298 / 49 ถูกเพิกถอนทะเบียนแล้ว
เนื่องจากพบสารทาดาลาฟิล Tadalafil ซึ่งเป็นยาที่ใช้ในการรักษาโรคของผู้ป่วย หากมีการรับประทานเข้าไปโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรอาจทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
อันตรายจากยาทาดาลาฟิล
1. เกิดภาวะความดันโลหิตลดลงอย่างรุนแรง และกะทันหันเมื่อใช้ร่วมกับยากลุ่มไนเตรท
2. เสี่ยงหัวใจเต้นผิดจังหวะ เจ็บหน้าอก หรืออาจทำให้หมดสติได้
3. เสี่ยงสูญเสียการได้ยินและมองเห็น
4. ใจสั่น เหงื่อออกมาก ความดันโลหิตต่ำ หมดสติ บางรายรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต
- เสี่ยงหัวใจวาย
- ความดันตก
- ตาบอด
- เสียชีวิต
ข้อควรระวังสำหรับผู้ขาย
- มีความผิดหากจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ถูกเพิกถอนทะเบียน
- ตรวจสอบเลขทะเบียนก่อนจำหน่าย
- ไม่โฆษณาโอ้อวดเกินจริง
ข้อควรระวังสำหรับผู้บริโภค
- สังเกตผลิตภัณฑ์ต้องมีฉลากภาษาไทย
- ต้องไม่หลงเชื่อคำโฆษณาโอ้อวดเกินจริง หรือไม่มีหลักฐานทางวิชาการ
- หากพบการจำหน่ายแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง หรือ โทร. 1556 สายด่วน อย.