สุดยอดทีมแพทย์! รพ.พหลพลพยุหเสนา ผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจสำเร็จรายแรกของกาญจนบุรี ผู้ป่วยฟื้นตัวดี อนุญาตใช้ภาพประชาสัมพันธ์

กาญจนบุรี - ก้าวสำคัญวงการแพทย์กาญจนบุรี โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ประสบความสำเร็จผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจผู้ป่วยรายแรกของจังหวัด หลังตรวจพบลิ้นหัวใจรั่วรุนแรง พร้อมหัวใจเต้นผิดจังหวะ ทีมแพทย์ผ่าตัดอย่างแม่นยำช่วยชีวิตได้ปลอดภัย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี ได้เผยแพร่ความสำเร็จผ่านเพจเฟซบุ๊กของโรงพยาบาล ระบุว่า ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญได้ผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจผู้ป่วย เป็นรายแรกของจังหวัดกาญจนบุรี ได้สำเร็จ
ผู้ป่วยรายนี้มีอาการเหนื่อยหอบและหายใจลำบากต่อเนื่องราว 2 วัน ก่อนถูกส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนเพื่อตรวจอย่างละเอียด พบว่ามีภาวะ ลิ้นหัวใจรั่วรุนแรง และหัวใจเต้นผิดจังหวะ ทีมแพทย์จึงวางแผนการรักษาด้วยการผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจอย่างเร่งด่วน
หลังเตรียมความพร้อมทุกด้าน ทีมแพทย์ได้ดำเนินการผ่าตัดเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ผลการผ่าตัดเป็นไปอย่างราบรื่น ผู้ป่วยฟื้นตัวดีขึ้นตามลำดับ อาการเหนื่อยลดลง และหัวใจกลับมาเต้นปกติ จากนั้นพักฟื้นในหอผู้ป่วยวิกฤต (CCU) 3 วัน ก่อนย้ายไปพักต่อที่วอร์ดโรคหัวใจ และสามารถกลับบ้านได้ในวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาเผยว่า ผู้ป่วยรายนี้ได้อนุญาตให้ใช้ภาพและข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ป่วยโรคหัวใจรายอื่น พร้อมยืนยันว่าโรงพยาบาลมีความพร้อมด้านบุคลากรและเทคโนโลยีในการรองรับการผ่าตัดหัวใจขั้นสูงในอนาคต