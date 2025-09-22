เด็กไทยคว้ารางวัลระดับนานาชาติ ในเวที International Coding Olympiad 2025 ด้วยโครงการเกม-แอนิเมชันเพื่อสิ่งแวดล้อม

น้องอาชิ-ด.ช.กันต์ธีร์ ศรีกรีพุทธนะ อายุ 10 ขวบ นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 (2nd Place) รุ่น Track 1: Climate Awareness Challenge (Ages 6–11) ในการแข่งขัน International Coding Olympiad 2025 (https://www.computingolympiad.org/) การแข่งขันเขียนโปรแกรมระดับนานาชาติที่รวบรวมเยาวชนคนเก่งจากทั่วโลก เพื่อแสดงศักยภาพด้านการเขียนโค้ดและนวัตกรรมดิจิทัล เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2568
Coding กับสิ่งแวดล้อม: เมื่อเทคโนโลยีช่วยขับเคลื่อน SDG13
โดยสิ่งที่ทำให้ผลงานครั้งนี้โดดเด่น ไม่เพียงเป็นการแสดงศักยภาพด้านการเขียนโค้ดของเด็กไทยเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDG13: Climate Action)
ด.ช.กันต์ธีร์เปิดเผยว่า โครงการที่ส่งเข้าประกวด คือแอนิเมชันและมินิเกมเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่ออกแบบให้เด็กและเยาวชนสามารถเรียนรู้เรื่องโลกร้อนและภัยคุกคามทางธรรมชาติ ผ่านการเล่นเกมในรูปแบบสนุกสนาน ตัวอย่างเช่น เกมที่ให้ผู้เล่นเก็บพลังงานสะอาดแทนการใช้พลังงานฟอสซิล การแยกขยะ การดับไฟป่า หรือเกมที่จำลองผลกระทบจากการตัดไม้ทำลายป่าและมลพิษทางอากาศ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เล่นตระหนักถึงผลลัพธ์ของการกระทำต่อสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริง
“จุดเริ่มต้นของการเขียนโปรแกรม คือที่โรงเรียนมีการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยเริ่มเรียนวิทยาการคำนวณตั้งแต่ชั้น ป.1 และที่โรงเรียนมีการจัดเรียนเสริมหลังเลิกเรียนโดยมีการสอน Scratch จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้สนใจการเขียนโปรแกรม Scratch และได้ไปเรียนรู้ต่อยอดโดยใช้เวลาหลังเลิกเรียน เรียนออนไลน์เป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี และฝึกฝนเขียนโปรแกรม ทำอนิเมชัน เกมต่าง ๆ ตลอดจนเข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรมระดับชาติและนานาชาติในหลายเวทีการแข่งขัน โดยได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการเรียน Coding ต่างๆ ตั้งแต่ Scratch, Roblox, Thunkable และปัจจุบันกำลังเรียน Python ในส่วนของ Data Analytics และ AI ส่วนอนาคต ผมอยากเป็นคุณหมอ และคิดว่าน่าจะใช้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมโดยเฉพาะ Data Analytics และ AI มาช่วยเป็นส่วนในการวิจัย หรือวิเคราะห์การรักษาโรคได้ครับ” ด.ช.กันต์ธีร์เผย
การนำเกมและแอนิเมชันมาผสานเข้ากับประเด็นสิ่งแวดล้อม ไม่เพียงช่วยให้เด็กๆ เข้าใจเรื่อง Climate Change ได้ง่ายขึ้น แต่ยังเป็นการสร้าง “แรงบันดาลใจ” ให้เยาวชนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าและร่วมลงมือแก้ปัญหาโลกร้อนด้วยพลังสร้างสรรค์ของตนเอง
พลังการศึกษา: จุดเริ่มต้นของนวัตกรรม
เบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้มาจากการส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดลอง คิดค้น และลงมือทำจริง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้ให้การสนับสนุนด้านการเรียนรู้ Coding และโครงงานเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) และการแก้ปัญหา (Problem Solving)
ความสำเร็จของเด็กชายกันต์ธีร์สะท้อนให้เห็นว่าการศึกษาไม่จำกัดอยู่แค่ห้องเรียน แต่สามารถขยายไปสู่เวทีนานาชาติ และสร้างผลลัพธ์ที่ส่งต่อไปถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้จริง
แรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนไทย
การที่เด็กไทยสามารถคว้ารางวัลระดับโลกในด้าน Coding ได้ แสดงให้เห็นว่า เยาวชนไทยมีศักยภาพไม่แพ้ใคร หากได้รับการสนับสนุนที่ถูกทาง ความสำเร็จนี้ไม่เพียงเป็นเกียรติยศของเด็กไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยทั่วประเทศว่า
• การเขียนโค้ดไม่ใช่เรื่องไกลตัว
• เทคโนโลยีสามารถเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
• ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการรักษาโลกใบนี้ได้
Coding for Future - เด็กไทยเพื่อโลก
บนเส้นทางที่กำลังเผชิญวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ผลงานของเด็กชายกันต์ธีร์เป็นเครื่องยืนยันว่าเยาวชนไทยมีความคิดสร้างสรรค์และหัวใจที่พร้อมจะ “Coding เพื่อโลก” (Coding for The Earth) การเชื่อมโยงความรู้ด้านเทคโนโลยีเข้ากับการรักษาสิ่งแวดล้อม จะเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยและโลกไปสู่ความยั่งยืน
ความสำเร็จใน International Coding Olympiad 2025 จึงไม่เพียงเป็นรางวัลสำหรับเยาวชนคนหนึ่ง แต่เป็นสัญลักษณ์ของความหวังและพลังการเปลี่ยนแปลง ที่กำลังงอกเงยในใจของเยาวชนไทยรุ่นใหม่