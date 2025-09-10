สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยมจัดแสดงงานศิลปกรรมนักเรียน หัวข้อ “เจริญสี” 6-14 ก.ย. นี้ที่ จามจุรีสแควร์

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2568 เวลา 17.00 น.โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ได้จัดพิธีเปิด โครงการศิลปกรรมนักเรียน ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ “เจริญสี” ซึ่งจัดแสดงระหว่างวันที่ 6-14 กันยายน 2568 ณ โถงลิฟต์แก้ว ชั้น G อาคารจามจุรีสแควร์ โดยนิทรรศการจะเปิดให้ชมทุกวัน ระหว่าง 10.00-22.00 น. โดยมีรองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา อุตมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม อาจารย์ศรียา เนตรน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม คุณกำพล โชติปทุมวัน นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ คุณฟ้าฟื้น ฤทธาคนี ผู้แทนนายกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ ศิษย์เก่า และผู้ปกครองที่เข้าร่วมงาน
สำหรับพิธีเปิดโครงการฯ ประกอบด้วยการแสดงชุด “เมืองที่สีเต้นรำ” ซึ่งเป็นการแสดงบัลเลต์ประกอบการบรรเลงดนตรีจากเปียโนและไวโอลิน และการร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโรยทรายสี โดยประธานในพิธีร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม และคณบดี คณะครุศาสตร์
ในส่วนของการแสดงนิทรรศการศิลปะในครั้งนี้ ประกอบด้วยการจัดแสดงผลของนักเรียน 2 ส่วน คือ
1) งานแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะของนักเรียน ทั้งหมด 116 ชิ้น จากนักเรียน 87 คน ประกอบด้วย ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม การออกแบบ ผลงานศิลปะดิจิทัล ซึ่งจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน ถึง วันที่ 14 กันยายน 2568 และ
2) การแสดงพิเศษ คือการแสดงดนตรีของนักเรียน โดยในวันอังคารที่ 9 กันยายน 2568 เวลา 16.30 น. เป็นการแสดงดนตรีไทย และในวันพุธที่ 10 กันยายน 2568 เวลา 17.00 น. การแสดงดนตรีสากล ณ โถงลิฟต์แก้ว ชั้น G อาคารจามจุรีสแควร์
โดยการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีที่เปิดกว้างให้ผู้เรียนได้มีพื้นที่ในการทดลอง เรียนรู้ ค้นหาตัวตน แสดงศักยภาพทางด้านศิลปะของตนเองออกสู่พื้นที่สาธารณะ และส่งเสริมสุนทรียภาพของนักเรียนและผู้เข้าชมงาน อันสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และเสริมสร้างสังคมการศึกษาไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งทำนุบำรุงสืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาไทย รวมทั้งสอดคล้องกับปรัชญาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะที่ว่า “ความรู้คู่คุณธรรม ศิลปกรรมเติมคนให้เต็มคน”
จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าชมงานนิทรรศการใน โครงการศิลปกรรมนักเรียน ครั้งที่ 16 “เจริญสี” ซึ่งจะจัดงานตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2568 ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมได้ทาง Facebook : Department of Art Satit Chula
