เปิดรับสมัครแล้ว! หลักสูตรการโค้ชภาวะผู้นำทางการศึกษา ระดับ 1

จัดโดย สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยความร่วมมือจาก ศูนย์พัฒนาภาวะผู้นำของระบบการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
เหลือเพียง 5 ที่นั่งสุดท้าย! รีบสมัครก่อนเต็ม! วันนี้ ถึง 15 ก.ย. นี้
ยกระดับภาวะผู้นำทางการศึกษาด้วยศาสตร์การโค้ช
หลักสูตรนี้เตรียมคุณ เป็นผู้บริหาร ครูผู้นำและนักการศึกษา มีสมรรถนะการโค้ชผู้นำทางการศึกษามีความพร้อมในการศึกษาต่อหลักสูตรการโค้ชภาวะผู้นำทางการศึกษา ระดับ 2 สำหรับสมัครขอรับการรับรองการเป็นโค้ชระดับต้น (ACC) จากสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ สหรัฐอเมริกา (ICF) และเป็นส่วนสำคัญของเครือข่ายโค้ชผู้บริหาร ครูผู้นำและนักการศึกษาที่เป็นโค้ช โดยเน้น การปฏิบัติจริง ควบคู่การเรียนรู้เชิงลึกไปกับ วิทยากรที่มีชื่อเสียง จากวงการศึกษา และวงการโค้ชวิชาชีพได้แก่
• ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
• รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ
• ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ์
• โค้ชหนึ่ง (เปี่ยมสุข สุทธปรีดา) MCC
• โค้ชเด่น (ดร.นิจิรา บำรุงกิจ) PCC
เหมาะสำหรับ:
- ผู้บริหาร ครูผู้นำและนักการศึกษา รวมถึงนิสิต นักศึกษามหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา
หัวข้ออบรมที่ครอบคลุม:
- นิยามการโค้ช จรรยาบรรณ สมรรถนะหลัก และกระบวนการโค้ช
- เทคนิคการโค้ชและเครื่องมือต่าง ๆ
- จิตวิทยาเชิงบวก และ Appreciative Inquiry
- Strategies to breakthrough resistance
- วิสัยทัศน์ผู้บริหาร ครูผู้นำและนักการศึกษาที่พึงประสงค์
- การแบ่งปันประสบการณ์ของผู้บริหารที่ใช้การโค้ช ในวง PLC
อบรมระหว่าง: ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2568
รูปแบบการเรียน: Hybrid (Online + On-site)
สถานที่ : สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หากสนใจ ท่านสามารถเลือก สนับสนุนโครงการ ได้หลายแบบ ดังนี้:
• เงินสนับสนุน ปรกติ: 22,000 บาท
• เงินสนับสนุน Early Bird (เมื่อสมัครภายใน 30 ส.ค. นี้): 19,000 บาท
• เงินสนับสนุน ในฐานะสมาชิกสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ จุฬาฯ: ได้รับส่วนลด 30% หรือ 15,400 บาท
• เงินสนับสนุน ในฐานะกรรมการสมาคมฯ หรือ สมาชิกสมาคมฯ ที่เป็นคณาจารย์ของคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ (รวม รร.สาธิตจุฬาฯ) หรือ นิสิตปัจจุบันของคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ: ได้รับส่วนลด 50% หรือ 11,000 บาท
นโยบายคืนเงิน เมื่อยกเลิกภายใน 30 ส.ค. ได้เงินคืน 70%
หรือ ยกเลิกก่อนเริ่มอบรม 1 สัปดาห์ ได้เงินคืน 50%
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 กันยายน 2568
มัดจำ 3,000 บาท แนบสลิปโอนมัดจำพร้อมกับใบสมัครออนไลน์
สมัครผ่านลิงก์: https://form.jotform.com/251243218834454
สอบถามเพิ่มเติม:
ดร.นิจิรา บำรุงกิจ
โทร: 099-165-5805 | Line ID: nijira
Email: ecepchula@gmail.com
รับจำนวนจำกัดเพียง 15 คนต่อรุ่น
ถ้าคุณเชื่อว่า...
“ครู นักการศึกษาที่ดี ต้องเป็นโค้ชที่เข้าใจคน ส่งเสริมการคิดของนักเรียน”
หลักสูตรนี้...คือคำตอบของคุณ