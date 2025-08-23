รับข้อเสนอพิเศษ วันนี้!
สมัครทั้ง 2 หลักสูตร รับส่วนลด ทันที 2,000 บาท (สำหรับ ผู้สมัครที่มอบเงินสนับสนุนแบบปรกติ และแบบ Earlybird)
หลักสูตรการโค้ชภาวะผู้นำทางการศึกษา ระดับ 1 และ 2
หลักสูตรการโค้ชภาวะผู้นำทางการศึกษา ระดับ 1
(Leadership Coaching in Education Program Level 1)
จัดโดย สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ด้วยความร่วมมือจาก ศูนย์พัฒนาภาวะผู้นำของระบบการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
รีบสมัครก่อนเต็ม! วันนี้ ถึง 30 ก.ย. นี้ เท่านั้น
ยกระดับภาวะผู้นำทางการศึกษาด้วยศาสตร์และศิลป์การโค้ช
หลักสูตรนี้เตรียมคุณ เป็นผู้บริหาร ครูผู้นำและนักการศึกษา มีสมรรถนะการพลิกโฉมการจัดการศึกษา
มีความพร้อมในการศึกษาต่อหลักสูตรการโค้ชภาวะผู้นำทางการศึกษา ระดับ 2 เพื่อให้มีคุณสมบัติในการสมัครขอรับการรับรองการเป็นโค้ชระดับต้น (ACC) จากสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ สหรัฐอเมริกา (ICF)
และเป็นส่วนสำคัญของเครือข่ายโค้ชผู้บริหาร ครูผู้นำและนักการศึกษาที่เป็นโค้ช
โดยเน้น การปฏิบัติจริง ควบคู่การเรียนรู้เชิงลึก
ไปกับ วิทยากรที่มีชื่อเสียง จากวงการศึกษา และวงการโค้ชวิชาชีพได้แก่
• ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ (นายกสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อดีตคณบดี คณะ ครุศาสตร์ จุฬา ลง กร ณ์มหา วิทยาลัย และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาภาวะผู้นำของระบบการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬา ลง กร ณ์มหา วิทยาลัย)
• รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ (อดีต ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬา ลง กร ณ์มหา วิทยาลัย และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา)
• ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ์ (อาจารย์ ที่ปรึกษา วิทยากร โค้ช และผู้ก่อตั้ง Positive Psychology Thailand)
• โค้ชหนึ่ง (เปี่ยมสุข สุทธปรีดา) (โค้ชผู้บริหาร ระดับสูงสุด Master Certified Coach โค้ชพี่เลี้ยง และวิทยากร หลักสูตรการโค้ชที่รับรองโดย ICF)
• โค้ชเด่น (ดร.นิจิรา บำรุงกิจ) (โค้ชผู้บริหาร ระดับ Professional Certified Coach โค้ชพี่เลี้ยง ICF Registry Mentor Coach และประธาน สหพันธ์การโค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพ ปี 2023)
กลุ่มเป้าหมายผู้สมัคร:
• ผู้บริหารการศึกษา
• ผู้บริหารสถานศึกษา
• ศึกษานิเทศก์
• ครู อาจารย์ และนักการศึกษา
• นิสิต นักศึกษามหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทางการศึกษา
• อาจารย์มหาวิทยาลัย
หัวข้ออบรมที่ครอบคลุม:
- นิยามการโค้ช จรรยาบรรณ สมรรถนะหลัก และกระบวนการโค้ช
- เทคนิคการโค้ชและเครื่องมือต่าง ๆ
- จิตวิทยาเชิงบวก และ Appreciative Inquiry
- Strategies to breakthrough resistance
- วิสัยทัศน์ผู้บริหาร ครูผู้นำและนักการศึกษาที่พึงประสงค์
- การแบ่งปันประสบการณ์ของผู้บริหารที่ใช้การโค้ช ในวง PLC
ระยะเวลาอบรม ในเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2568
รูปแบบการอบรม: Hybrid (Online + On-site) และมีคลิปให้ดูย้อนหลังได้
สถานที่ : สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หากสนใจ ท่านสามารถเลือก สนับสนุนโครงการ ได้หลายแบบ ดังนี้:
• เงินสนับสนุน ปรกติ: 22,000 บาท
• เงินสนับสนุน Early Bird (เมื่อสมัครภายใน 15 ก.ย. นี้): 19,000บาท
• เงินสนับสนุน ในฐานะสมาชิกสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ จุฬาฯ: ได้รับส่วนลด 30% หรือ 15,400 บาท
• เงินสนับสนุน ในฐานะกรรมการสมาคมฯ หรือ สมาชิกสมาคมฯ ที่เป็นคณาจารย์ของคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ (รวม รร.สาธิตจุฬาฯ) หรือ นิสิตปัจจุบันของคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ: ได้รับส่วนลด 50%หรือ 11,000 บาท
นโยบายคืนเงิน เมื่อยกเลิกภายใน 15 ก.ย. ได้เงินคืน 70%
หรือ ยกเลิกก่อนเริ่มอบรม 1 สัปดาห์ ได้เงินคืน 50%
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2568
มัดจำ 3,000 บาท แนบสลิปโอนค่ามัดจำพร้อมกับใบสมัครออนไลน์
สมัครผ่านลิงก์: https://forms.gle/nASTwnL7E664eR498
สอบถามเพิ่มเติม:
ดร.นิจิรา บำรุงกิจ
โทร: 099-165-5805 | Line ID: nijira
Email: ecepchula@gmail.com
รับจำนวนจำกัดเพียง 15 คนต่อรุ่น
ถ้าคุณเชื่อว่า...
“ครู นักการศึกษาที่ดี ต้องเป็นโค้ชที่เข้าใจคน ส่งเสริมการคิดของนักเรียน”
หลักสูตรนี้...คือคำตอบของคุณ