"ทวี" เปิดประชุมวิชาการสารเสพติดนานาชาติ ร่วมมือปราบ "ยาบ้า" ทั่วโลก

วันนี้ (6 ส.ค.) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสารเสพติดนานาชาติ ปี พ.ศ. 2568 ภายใต้ชื่อโครงการ “2025 International Conference on Drug Policy (ICDP) Yaba, Methamphetamine, and Synthetic Drugs” ยาบ้า เมทแอมเฟตามีน และสารเสพติดสังเคราะห์ พร้อมด้วย นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม , พล.ต.ท. ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. , น.ส.อารีภักดิ์ เงินบำรุง และ นายอภิกิต ฉ.โรจน์ประเสริฐ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.มานพ คณะโต ประธานกรรมการบริหารเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด Mr. Reiner Pungs ผู้แทน UNODC Regional Representative a.i. Southeast Asia and the Pacific และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องพล.ต.ท.ภาณุรัตน์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ และแจ้งให้ทราบว่าการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากสมาชิกคณะผู้แทนทางการทูตในประเทศไทย ตลอดจนผู้แทนระดับสูงจากองค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญ เช่น UNODC สหประชาชาติ สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม WHO องค์การอนามัยโลก และ INCB คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ การร่วมมือนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทที่ชัดเจนของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหายาเสพติดทั่วโลก อีกทั้งประเทศไทยยังได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยยาเสพติดหรือ CND สมัยที่ 68 โดยนำวิกฤตการณ์เมทแอมเฟตามีนในไทย หรือ “YABA” ขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญระดับโลก ซึ่งต้องอาศัย ความร่วมมือและมาตรการจากทุกภาคส่วน ทั้งในไทยและต่างประเทศ ในการร่วมกันแก้ไขปัญหานี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมครั้งนี้ จะเป็นเวทีสำคัญสำหรับการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ และการพัฒนาวิธีแก้ปัญหาที่ยั่งยืนสำหรับความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดพ.ต.อ.ทวี ฐานะประธานในพิธีฯ ได้ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Yaba problems in Thailand and policy responses” จากบทเรียนแห่งอดีต สู่การทบทวนเชิงระบบ เพื่ออนาคตที่ดีกว่าในนโยบายยาเสพติดไทย ปัจจุบันปัญหายาบ้าไม่ได้เป็นเพียงความท้าทายระดับชาติ แต่เป็นภัยคุกคามระดับโลก จากรายงานของสำนักงาน UNODC เมื่อปี ค.ศ. 2024 ชี้ชัดว่าปริมาณเมทแอมเฟตามีนที่ถูกจับกุมในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีปริมาณสูงสุดเป็นประวัติการณ์ นั่นหมายความว่า นอกจากประเทศไทยแล้ว ยังมีประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้ ในวันนี้ ประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะก้าวไปข้างหน้า จึงเสนอให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นเวทีระดมสมองของนานาชาติ ที่ร่วมกันออกแบบแนวทางระยะยาวในการรับมือกับปัญหาเมทแอมเฟตามีน หรือ YABAโดยในช่วงท้าย พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง ได้กล่าวว่ายินดีอย่างยิ่งที่จะเป็นเจ้าภาพและพันธมิตรที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนการถอดบทเรียนระดับภูมิภาค เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยและยั่งยืนสำหรับคนทั้งรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อไปนอกจากนี้ ยังได้กล่าวขอบคุณคณะวิทยากรจาก 11 ประเทศทั่วโลก รวมถึงวิทยากรจากประเทศไทย ที่ได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถ ในการนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ ตลอดจน แนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน อีกทั้ง ขอขอบคุณหน่วยงานจาก UNODC WHO INCB ที่ได้ให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึง ท่านทูตานุทูตจากประเทศต่างๆ ผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้ อีกทั้ง ขอบคุณคณะทำงาน อันได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด และสำนักงาน ป.ป.ส. ที่ร่วมกันจัดงานการประชุมครั้งนี้