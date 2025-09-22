เดือดจัด! 'บุ๋ม ปนัดดา' โต้กลับชาวเน็ตแซะปมชายแดน ชี้ "กฎหมายครอบครองปรปักษ์" ใช้กับคนไทยเท่านั้น

“บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” โฆษกศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา (ศบ.ทก.) โต้กลับชาวเน็ตปมชายแดนไทย-กัมพูชา ชี้ชัด "กฎหมายครอบครองปรปักษ์" ใช้กับคนไทยเท่านั้น
เมื่อวันที่ 21 ก.ย. เฟซบุ๊ก “บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี และตำแหน่ง โฆษกศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา (ศบ.ทก.) จิตอาสาคนใหม่ ได้ออกมาโพสต์ตอบโต้หลังมีชาวเน็ตคอมเมนต์แซะว่า “ไปปกป้องพ่อแม่มึงทำไหมอีบุ๋มในเมื่อพื้นที่ตรงนั่นเป็นของกัมพูชามึงจะแยงเอาให้ได้เลยไช่ไหมอี... ทำเป็นรักชาติมึงคนอื่นเค้าไม่รักประเทศเค้าหรือไงอย่าทำเพื่อเอาหน้าเอาสมองมึงมาคิดด้วย“
ด้าน บุ๋ม ปนัดดา โต้กลับระบุว่า ”ตรงที่พวกคุณมายืนแหกปากกัน ลองหันหลังไปดูอีกนิดนึงนะคะ ขอบชายแดนบ้านพวกคุณอยู่ข้างหลังโน้นค่ะ จริงอยู่ที่เรามีกฎหมายครอบครองปรปักษ์สำหรับคนที่อยู่นานในพื้นที่นั้น แต่มันใช้กับคนไทยเท่านั้นนะคะ แฝงตัวอยู่ในประเทศไทยมานานจนคิดว่าตัวเองเป็นคนไทยหรือเปล่า? พวกมึงใช้กฎหมายนี้ไม่ได้ค่ะ ถ้ามึงจะรักพื้นแผ่นดินของมึง มึงกลับไปประเทศมึงเลยค่ะ ไปบอกผู้นำมึงนู่น เอาทุนระเบิดมึงกลับไปด้วยค่ะ ไอ่ควายยยย“