ขายขำรายวัน สื่อกัมพูชาเฟรชนิวส์ ตีพิมพ์บทความ อ้างขับไล่ชาวกัมพูชาแทนที่จะคุยกันก่อน บั่นทอนข้อตกลงหยุดยิง ไร้ความรอบคอบ บั่นทอนสันติภาพ ถูกมองรัฐนอกคอก ทำลายเสถียรภาพอาเซียน แนะทุกฝ่ายร่วมเจรจา ให้ความสำคัญกับการทูตมากกว่าความเป็นปรปักษ์
วันนี้ (21 ก.ย.) สำนักข่าวเฟรชนิวส์ สื่อของกัมพูชาตีพิมพ์บทความหัวข้อ "A Call for Justice and Resolution in the Face of Aggression" (การเรียกร้องความยุติธรรมและการแก้ไขปัญหาเมื่อเผชิญกับการรุกราน) ซึ่งเขียนโดย ราห์มาน ซิงห์ นักข่าวอิสระ เมื่อแปลเป็นภาษาไทย ความว่า "น่ากังวลอย่างยิ่งที่รายงานระบุว่าประเทศไทยกำลังเตรียมการจับกุมชาวบ้านชาวกัมพูชา ตามแหล่งข่าวทางทหารที่อ้างอิงคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว การกระทำเช่นนี้ก่อให้เกิดความกังวลอย่างมาก เนื่องจากทางการไทยไม่มีอำนาจจับกุมชาวบ้านชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในบ้านและที่ดินของตนเอง การที่กองทัพไทยบุกรุกทรัพย์สินของพลเรือนเหล่านี้ไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นถึงการเพิกเฉยต่อกฎหมายระหว่างประเทศอย่างโจ่งแจ้งเท่านั้น แต่ยังบั่นทอนข้อตกลงหยุดยิงที่มีอยู่ ซึ่งริเริ่มและไกล่เกลี่ยโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา และนายกรัฐมนตรีอิบราฮิม อันวาร์ แห่งมาเลเซีย การใช้กำลังเพื่อขับไล่เจ้าของบ้านออกจากบ้านเรือนของพวกเขาเป็นการกระทำอันโหดร้ายและขัดแย้งกับหลักการที่ควรยึดครองความสัมพันธ์อันสงบสุขระหว่างประเทศ แทนที่จะเพิ่มความตึงเครียด ประเทศไทยจำเป็นต้องปรึกษาหารือกับทางการกัมพูชาเพื่อแก้ไขข้อพิพาทในลักษณะที่เคารพสิทธิของปัจเจกบุคคล เคารพในเอกราชและศักดิ์ศรีความเป็นพลเมือง
การกระทำที่ไร้ความรอบคอบเช่นนี้อาจบั่นทอนความปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน พฤติกรรมล่าสุดของไทยอาจถูกมองว่าเป็นรัฐนอกคอก ซึ่งขับเคลื่อนด้วยความทะเยอทะยานที่ผิดพลาดและไม่คำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้อื่น ในภูมิภาคที่ความร่วมมือและการทูตควรได้รับความสำคัญสูงสุด การแสวงหาประโยชน์จากอำนาจในลักษณะนี้จึงน่าตกใจและไม่อาจยอมรับได้ ข้อพิพาทชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชาที่กำลังดำเนินอยู่สมควรได้รับความสนใจและการแก้ไขอย่างรอบคอบผ่านการเจรจาอย่างสร้างสรรค์ ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคต้องร่วมมือกันและร่วมมือกันต่อต้านยุทธวิธีก้าวร้าวที่กองทัพไทยใช้ และแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการบุกรุกนี้ สถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายด้านการปกครองที่สำคัญสำหรับประเทศไทย ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขให้สอดคล้องกับบรรทัดฐานและค่านิยมระดับโลก
นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย อิบราฮิม อันวาร์ พูดคุยทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ฮุน มาเนต เกี่ยวกับความคืบหน้าล่าสุดของข้อพิพาทชายแดนกัมพูชา-ไทย
การขยายตัวของการกระทำที่ก้าวร้าวเช่นนี้ก่อให้เกิดอันตรายอย่างแท้จริง ไม่เพียงแต่ต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเท่านั้น แต่ยังเสี่ยงต่อการทำลายเสถียรภาพของภูมิภาคอาเซียนในวงกว้างอีกด้วย ประชาคมระหว่างประเทศไม่อาจนิ่งเฉยได้ในขณะที่การกระทำเหล่านี้ยังคงดำเนินต่อไป จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายจะต้องมีส่วนร่วมในการเจรจา โดยให้ความสำคัญกับการทูตมากกว่าความเป็นปรปักษ์ และยึดมั่นในหลักการแห่งอำนาจอธิปไตยและการเคารพซึ่งกันและกัน ขณะที่เราต้องเรียกร้องให้ยุติการกระทำอันป่าเถื่อนเหล่านี้ ทั้งสองฝ่ายที่มีข้อพิพาทเรื่องพรมแดนต้องยึดมั่นในพันธสัญญาที่จะส่งเสริมสันติภาพ ความยุติธรรม และความสามัคคีทั่วภูมิภาคของเรา ความร่วมมือและการอุทิศตนเพื่อความเข้าใจเท่านั้นที่จะสามารถป้องกันความขัดแย้งและสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกคนได้ ถึงเวลาที่ต้องลงมือปฏิบัติเสียที ก่อนที่สถานการณ์จะเลวร้ายลงและคุกคามจนกลืนกินภูมิทัศน์อาเซียนทั้งหมด"