“ฮุน มาเนต” ร้องหาผู้นำโลกช่วยกดดันไทย ห้ามไล่คนเขมรออกจากพื้นที่พิพาท แถมอ้างไทยจะยึดดินแดนกัมพูชาอีก 17 จุด

“ฮุน มาเนต” ส่งจดหมายถึงผู้นำอาเซียน ตลอดจนผูันำโลก ทั้ง โดนัลด์ ทรัมป์-สี จิ้นผิง เลขาฯ ยูเอ็น อ้างไทยขยายพื้นที่ขัดแย้ง ขับไล่คนเขมรออกจากหมู่บ้านและที่ดินทำกินโดยใช้แผนที่เขียนขึ้นฝ่ายเดียว แถมอ้างไทยจะยึดดินแดนเขมรอีก 17 จุด เรียกร้องนานาชาติช่วยกันกดดันให้ไทยทำตามข้อตกลงหยุดยิง ห้ามไล่คนเขมรออกจากพื้ที่พิพาท และปล่อยทหารเขมร 18 คนที่โดนควบคุมตัว
วันที่ 17 ก.ย.กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ กัมพูชา เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ระบุว่า นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้ร้องขอการสนับสนุนจากผู้นำอาเซียนและผู้นำโลก เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงและข้อตกลงทั้งหมดระหว่างกัมพูชาและไทยอย่างเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพ
คำขอดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่กองทัพและตำรวจไทยใช้แก๊สน้ำตา ระเบิดควัน และกระสุนยางยิงใส่ประชาชนชาวกัมพูชา พระสงฆ์ ทหาร และตำรวจกว่า 20 คน จนได้รับบาดเจ็บสาหัส ขณะที่ประชาชนและพระสงฆ์กัมพูชาได้ขัดขวางไม่ให้ทหารไทยตั้งลวดหนามล้อมรอบพื้นที่ของกัมพูชาในตำบลโอไบชัน อำเภอโอโจรว จังหวัดบันเตียเมียนเจย ในช่วงบ่ายของวันที่ 17 กันยายน 2568
ประชาสัมพันธ์ดังกล่าว ระบุว่า นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้มีหนังสือถึงนายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซียและประธานอาเซียนคนปัจจุบัน รวมถึงผู้นำโลกคนอื่นๆ ได้แก่ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน ประธานาธิบดีโดนัลด์ เจ. ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดี เอ็มมานูเอล มาครง แห่งฝรั่งเศส นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ และอันนาลีนา แบร์บอค ประธานสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 80 การสื่อสารครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อดึงความสนใจของผู้นำโลกเหล่านี้ให้ตระหนักถึงสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและเสถียรภาพระหว่างประเทศทั้งสองและภูมิภาคโดยรวม
ในจดหมายของนายฮุน มาเนต ได้แจ้งให้ผู้นำโลกเหล่านี้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงนำไปสู่การขยายขอบเขตและขนาดของพื้นที่ขัดแย้งออกไปนอกเหนือพื้นที่เดิมในจังหวัดพระวิหารและจังหวัดอุดรมีชัย และจำเป็นต้องเรียกร้องให้เคารพเงื่อนไขและข้อตกลงหยุดยิงที่ได้บรรลุในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) และคณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาค (RBC) เมื่อเร็ว ๆ นี้
จดหมายดังกล่าวอ้างว่า ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2568 กองกำลังไทยได้ขยายพื้นที่ขัดแย้งโดยการวางรั้วลวดหนามและเครื่องกีดขวาง ยื่นคำขาด และบังคับขับไล่พลเรือนชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่ตั้งถิ่นฐานอันยาวนานในหมู่บ้านโชคชัย(บ้านหนองจาน) และไพรจัน(บ้านหนองหญ้าแก้ว) ในจังหวัดบันเตียเมียนเจย ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกัมพูชา ห่างจากพื้นที่ขัดแย้งดังกล่าวไปหลายร้อยกิโลเมตร ครอบครัวชาวกัมพูชา 25 ครอบครัวถูกปิดกั้นจากบ้านเรือนและไร่นา และโฆษกกองทัพไทยได้ขู่ว่าจะขับไล่ประชาชนออกไปอีกในอนาคตอันใกล้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อครัวเรือนหลายร้อยครัวเรือน นอกจากนี้ จากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้กองทัพไทยมีเจตนาที่จะใช้กำลังทหารเข้ายึดครองพื้นที่อีก 17 แห่งในจังหวัดต่างๆ ตั้งแต่โพธิสัตว์ไปจนถึงเกาะกง ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ของกัมพูชา
การดำเนินการฝ่ายเดียวข้างต้นของกองทัพไทยนั้น อิงตามแผนที่ที่ร่างขึ้นฝ่ายเดียว ซึ่งขัดแย้งกับแผนที่ที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งเป็นผลจากงานกำหนดเขตแดนของคณะกรรมาธิการปักปันเขตแดนระหว่างอินโดจีนและสยาม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามอนุสัญญา ค.ศ. 1904 และสนธิสัญญา ค.ศ.1907 ระหว่างฝรั่งเศสและสยาม ซึ่งได้รับการยอมรับจากศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) และได้รับการยืนยันอีกครั้งโดยกัมพูชาและไทยในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสำรวจและปักปันเขตแดนทางบก ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2543 (MOU2000) บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ได้รับการจดทะเบียน ณ องค์การสหประชาชาติโดยประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 และได้รับการตีพิมพ์ในชุดสนธิสัญญาสหประชาชาติ
การกระทำฝ่ายเดียวของไทยเหล่านี้ถือเป็นความพยายามในการกำหนดเขตแดนฝ่ายเดียวโดยใช้กำลัง ซึ่งเป็นการละเมิดโดยตรงต่อ MOU2000 อำนาจของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมกัมพูชา-ไทย (JBC) และพันธกรณีที่ระบุไว้ในการประชุม GBC และคณะกรรมการชายแดนภูมิภาค (RBC) เมื่อเร็ว ๆ นี้:
“ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะไม่ดำเนินการยั่วยุที่อาจเพิ่มความตึงเครียด... หรือขยายขอบเขตและขนาดของข้อพิพาท”
มาตรการฝ่ายเดียวเหล่านี้ รวมถึงการบังคับใช้กฎอัยการศึกนอกอาณาเขตของไทย ถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาอย่างไม่อาจยอมรับได้ และเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจน รวมถึงกฎบัตรสหประชาชาติ กฎบัตรอาเซียน และสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ การกระทำฝ่ายเดียวเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดการเผชิญหน้าอย่างรุนแรงอีกด้วย
ด้วยจิตวิญญาณแห่งการลดระดับความตึงเครียดและความเป็นแกนกลางของอาเซียน นายฮุน มาเนต แสวงหาการสนับสนุนจากผู้นำโลกทุกคนเพื่อสร้าง:
-การยึดมั่นอย่างเคร่งครัดต่อการหยุดยิงและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องที่เมืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 และการประชุม GBC และ RBC เมื่อเร็ว ๆ นี้ และให้ยุติการดำเนินการฝ่ายเดียวทั้งหมดโดยทันที การกระทำที่อาจเพิ่มความตึงเครียดและขยายขอบเขตและขนาดของความขัดแย้ง
-การห้ามใช้กำลังกับพลเรือนและทรัพย์สิน
-การรื้อถอนสิ่งกีดขวางที่สร้างขึ้นใหม่ เช่น ลวดหนามและยางรถยนต์ ในพื้นที่ที่ชาวกัมพูชาอาศัยอยู่มานานหลายทศวรรษ และในพื้นที่ที่ยังไม่ได้กำหนดเขตแดน
-การระงับแผนการขับไล่โดยบังคับ และอนุญาตให้ชาวกัมพูชาที่ถูกขับไล่ออกไปแล้วสามารถกลับบ้านเกิดและที่ดินของตนได้
-การยุติการใช้หรือแผนการใช้กำลังทหารเพื่อกำหนดเขตแดนฝ่ายเดียว และอนุญาตให้กลไกทวิภาคีที่มีอยู่ ได้แก่ คณะกรรมการเขตแดนทางบก (JBC) และคณะกรรมการเขตแดนทั่วไป (GBC) ดำเนินงานต่อไปอย่างสันติบนพื้นฐานของข้อตกลง อนุสัญญา สนธิสัญญา และกฎหมายระหว่างประเทศที่มีอยู่ และ
-การปล่อยตัวและส่งกลับทหารกัมพูชา 18 นาย ซึ่งขณะนี้ถูกควบคุมตัวโดยไทยโดยทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ้างว่านายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ยืนยันความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติตามกฎหมายระหว่างประเทศ และจะทำงานร่วมกับประเทศไทยและอาเซียนเพื่อรักษาเสถียรภาพ ส่งเสริมความร่วมมือ และเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทุกคนของเรา