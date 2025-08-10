แรงงานกัมพูชาในเมืองพัทยา วอนผู้นำประเทศหยุดกดดันให้ออกจากไทยด้วยคำขู่ยึดบ้าน-ถอนสัญชาติ

ศูนย์ข่าวศรีราชา – แรงงานชาวกัมพูชาในเมืองพัทยา วอนผู้นำประเทศหยุดกดดันพลเรือนของตัวเองให้เดินทางกลับบ้านด้วยการข่มขู่ยึดบ้าน – ถอนสัญชาติ เผยกลับไปก็ไม่มีงานทำ ไม่มีเงินใช้หนี้ ขณะผู้ประกอบการไทย วอนผู้นำทั้ง 2 ประเทศคำนึงถึงประโยชน์ชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
จากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณแนวชายแดนไทย – กัมพูชาที่ขณะนี้ยังไม่มีที่ท่าว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย แม้ตัวแทนรัฐบาลของทั้ง 2 ประเทศจะมีการจัดทำข้อตกลง “หยุดยิง”ร่วมกัน รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติ 13 ข้อเพื่อให้เกิดสันติระหว่างการประชุม GBC ที่ประเทศมาเลเซีย แต่ก็ดูเหมือนว่ายังไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ทั้งกับหน่วยงานทหาร และประชาชนชาวไทยที่ยังพบพฤติกรรมการก่อกวนบริเวณแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง
ไม่เว้นแม้แต่แรงงานชาวกัมพูชา ที่เข้ามารับจ้างทำงานในประเทศไทยได้ ที่ในวันนี้ยังคงทยอยขนข้าวของเดินทางกลับประเทศ เนื่องจากเกรงขำขู่ถอดสัญชาติ ยึดบ้าน-ยึดที่ดิน ของผู้นำกัมพูชา จนทำให้ภาคธุรกิจของไทยที่ต้องใช้แรงงานกัมพูชาพลอยได้รับผลกระทบไปด้วยนั้น
วันนี้ ( 10 ส.ค. ) ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจไซด์งานก่อสร้างบ้านหรู มูลค่าขายต่อหลังมากกว่า 30 ล้านบาทใน ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ที่เคยมีแรงงานกัมพูชาเข้ามาทำงานเป็นจำนวนมาก พบว่าขณะนี้เหลือแรงงานชาวกัมพูชาอยู่ไม่กี่คน และส่วนใหญ่เลือกที่จะเดินทางกลับประเทศ
โดยนายชิติพัทธ์ จั่นทอง อายุ 55 ปี อดีตนักฟุตบอลสโมสรราชนาวี ที่ได้ผันตัวไปประกอบอาชีพเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง บอกว่าค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาแรงงานกัมพูชาที่เดินทางกลับประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาตนเองพยายามที่จะเหนี่ยวรั้งแรงงานเหล่านี้ให้อยู่ช่วยทำงานให้แล้วเสร็จ แต่ก็ไม่เป็นผลเพราะแรงงานกัมพูชาได้รับข้อมูลจากญาติว่า หากไม่กลับจะถูกยึดบ้านและที่ดิน รวมทั้งยึดพาสปอร์ต
และยังได้รับข้อมูลจากญาติของตนเองอีกว่า หากต่อไปไม่มีสถานกงสุลกัมพูชาในประเทศไทยแล้วจะทำให้ชาวกัมพูชาถูกคนไทยทำร้าย เช่นเดียวกับอีกหลายข้อมูลที่แรงงานเขมรซึ่งทำงานในประเทศไทย ได้รับจากญาติในกัมพูชา
“ พอเป็นแบบนี้กลุ่มแรงงานกัมพูชาก็เริ่มกลัว และมีความกังวลพากันลาออกและเก็บข้าวของเดินทางกลับประเทศไปจนเกือบหมด วันนี้จึงเหลือแรงงานที่ยังทำงานอยู่ด้วยเพียง 7-8 คนเท่านั้น ซึ่งตัวเองทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมาเป็นนานหลาย 10 ปี ครั้งนี้ถือว่าได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากที่สุด”
ส่วนสาเหตุที่ต้องใช้แรงงานกัมพูชาเพราะค่อนข้างมีฝีมือในงานก่อสร้าง โดยยก่อนหน้านี้ที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่สงบแรงงาน เหล่านี้ยังคงทำงานตามปกติ แต่เมื่อเกิดสถานการณ์การสื่อสารข้อมูลในประเทศไทยและกัมพูชาที่มีความต่างกันอย่างสิ้นเชิง แรงงานเจึงต้องการที่จะเดินทางกลับบ้าน
“ อยากฝากไปถึงอดีตผู้นำประเทศกัมพูชา อย่าง สมเด็จฮุน เซน ขอให้มองที่ประชากรของตัวเองเป็นสำคัญมากกว่าธุรกิจส่วนตัว และไม่ควรที่จะมีการกดดันให้ประชากรของตนเองเดินทางกลับประเทศ ส่วนผู้นำของไทย ก็ควรที่จะแนวทางแก้ไขปัญหา ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปได้ และอยากให้มองที่ผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญเช่นกัน ” นายชิติพัทธ์ กล่าว
เช่นเดียวกับ นายดำ อายุ 40 ปี หนึ่งในคนงานก่อสร้างชาวกัมพูชาที่ยังคงทำงานอยู่ในประเทศไทยที่บอกว่า ตนเองเข้ามาทำงานอยู่ในประเทศไทยนานกว่า 5 ปีแล้ว และเมื่อเกิดการปะทะกันตามแนวชายแดนยอมรับว่ากลัวมาก เพราะครอบครัวของตนเองอาศัยอยู่ติดกับชายแดนไทย-กัมพูชา โดยกลัวบ้านจะถูกกระสุนปืน
และยังบอกอีกว่าขณะนี้เพื่อนร่วมสัญชาติเดียวกันได้เดินทางกลับประเทศไปจำนวนมากแล้วเพราะกังวลเรื่องกระแสข่าวถูกยึดที่ดินและบ้าน และบางส่วนก็กลัวจะถูกคนไทยทำร้าย
“ สาเหตุที่เลือกไม่เดินทางกลับประเทศเพราะส่วนหนึ่งนายจ้างขอร้องให้อยู่ช่วยงาน และอีกส่วนหนึ่งคือหากกลับไปแล้วไม่มีงานทำก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนใช้หนี้ สุดท้ายก็ไม่อยากให้เกิดสงครามและอยากให้ประเทศไทยและประเทศกัมพูชา กลับมาดีกันเหมือนเดิม” นายดำ กล่าว
เช่นเดียวกับ นายตา อายุ 34 ปี ชาวกัมพูชา ที่ทำงานในอู่ต่อเรือสปีดโบ๊ทในเมืองพัทยา ที่บอกว่าก่อนหน้าตนเองก็ถูกเพื่อนชาวกัมพูชาชักชวนให้กลับบ้าน เพราะเกรงว่าอยู่ไปก็จะไม่ปลอดภัย แต่เนื่องจากที่ผ่านมาตนเองได้รับการดูแลจากเจ้านายเป็นอย่างดีและให้คำปรึกษามาโดยตลอด
ที่สำคัญ รัฐบาลไทย ให้เกียรติชาวเขมรที่ทำงานในประเทศไทย จึงตัดสินใจไม่กลับและเลือกที่จะไม่ดูข่าวในประเทศของตัวเอง เพราะหากดูแล้วก็จะเกิดความเครียด สุดท้ายก็จะอยากเดินทางกลับบ้าน
“ อยากฝากถึงชาวเขมรว่า อย่างเกลียดชังคนไทยหรือไปหาเรื่องคนไทยก่อน เพราะประเทศไทยยังมีที่ที่ปลอดภัย อีกทั้งไม่อยากให้ทั้ง 2 ประเทศเกิดปะทะกันอีก” นายตา กล่าว