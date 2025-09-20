BDI ผนึกกำลังอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เปิดเวที Meetup กรุงเทพฯ สร้างการเชื่อมโยงข้อมูลและนวัตกรรมขับเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยวไทย

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (BDI) จัดกิจกรรม Tourism Industry Meetup ในกรุงเทพฯ เพื่อนำภาคธุรกิจท่องเที่ยวไทยมารวมตัวเพื่อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยวด้วยข้อมูล” พร้อมเปิดเวทีเสวนาและบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ทั้งการบรรยายจาก Agoda เรื่อง AI กับการเปลี่ยนแปลงใน Travel Tech และการเสวนาเกี่ยวกับ ระบบนิเวศข้อมูลและการวิเคราะห์การท่องเที่ยว ชี้โอกาสการเติบโตและการสร้างความร่วมมือในอนาคต
สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI หลังจากรุกหนักบุกหัวเมืองใหญ่ 3 ภูมิภาค ทั้งภาคเหนือ – เชียงใหม่, ภาคตะวันออก – พัทยา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – อุดรธานี ได้รับกระแสตอบรับดี ลุยต่อจัดใหญ่บุก กทม. เปิดเวทีพบปะสังสรรค์ระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Industry Meetup) ภายใต้แนวคิดหลัก “ขับเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยวด้วยข้อมูล” ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2566 ณ วิคเตอร์คลับ สาทรสแควร์ เพื่อเป็นสะพานเชื่อมโยงและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในแวดวงท่องเที่ยวทุกภาคส่วน
ภายในงานครั้งนี้ถือเป็นจุดนัดพบของบรรดาผู้บริหาร นักธุรกิจ และผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตั้งแต่โรงแรมที่พัก ผู้ให้บริการทัวร์ ตัวแทนการท่องเที่ยว (Travel Agent) ไปจนถึงสตาร์ทอัพและผู้พัฒนาเทคโนโลยีทางการท่องเที่ยว (Travel Tech) โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ มุมมอง และหาแนวทางร่วมมือในการยกระดับและฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยให้แข็งแกร่งและยั่งยืนในยุคดิจิทัล
นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรรับเชิญ คุณกมลชนก รัตนศรีเมธา Director of Business Intelligence จาก Agoda ในหัวข้อ “การสร้างวงจรขับเคลื่อนใหม่: AI กับการเปลี่ยนแปลงเชิงผู้ใช้ในTravel Tech” (Reinventing the Flywheel: AI Driving User-Centric Transformation in Travel Tech) และภายในงานยังมีเวทีเสวนาพิเศษ (Panel Discussion) ในหัวข้อ “อนาคตของการวิเคราะห์การท่องเที่ยว: ระบบนิเวศข้อมูล ข้อมูลเรียลไทม์ และก้าวต่อไป” (The Future of Tourism Analytics: Data Ecosystems, Real-Time Insights, and Beyond )ที่เปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมงาน โดยมีวิทยากรจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมเสวนา อาทิ คุณพีรศิษฐ์ พิกุลผล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), คุณอรทัย คูณขุนทด บริษัท iEX Digital Agency, คุณภิรมย์มาส เตชิตณัฏฐ์ศรุต โครงการ TRAVEL LINK รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทำ Networking เพื่อสร้างความสัมพันธ์ มองเห็นโอกาสธุรกิจใหม่ ๆ และขยายความร่วมมือในอนาคต
การจัด Meetup ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ TRAVEL LINK ในการมีส่วนร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่อง โดยไม่เพียงแต่การเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยี แต่ยังเป็นศูนย์กลางที่รวบรวมและส่งเสริมให้เกิด Ecosystem ที่แข็งแกร่ง ซึ่งทุกภาคส่วนสามารถเรียนรู้ เติบโต และก้าวไปข้างหน้าด้วยกันได้อย่างมั่นใจ