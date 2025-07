ท๊อป จิรายุส ขยายคอมมูนิตี้คนรักสุขภาพ StayGold Meetup 3 คนสนใจร่วมงานกว่า 2,000 คน

คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด เปิดเผยว่า “งาน StayGold Meetup นี้ เป็นความตั้งใจที่อยากเปิดพื้นที่เชื่อมต่อคนที่สนใจในเรื่องสุขภาพเข้าด้วยกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ด้านสุขภาพและการมีชีวิตที่ยืนยาว (Longevity) ได้ โดยมุ่งหวังให้งานนี้เป็นแรงบันดาลใจใหม่ให้คนไทยอยากลงทุนในสุขภาพอย่างจริงจัง และสามารถ ‘Recode Your Life. Naturally.’ ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดงานนี้เป็นครั้งที่ 3 แล้วและได้รับความสนใจมากขึ้นในทุกครั้ง แสดงให้เห็นถึงความสนใจของคนไทยที่ยังให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพและการดูแลตัวเอง”งาน StayGold Meetup เปิดด้วยวิสัยทัศน์จากคุณปริวรรต วงษ์สำราญ รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ที่กล่าวถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพว่าเป็นสิ่งที่คนทุกช่วงวัยต้องหันมาใส่ใจ โดย NIA มุ่งหวังที่จะส่งเสริมนวัตกรรมที่ไม่ใช่เพียงแค่การป้องกันหรือการรักษาเท่านั้น แต่ต้องการสร้างระบบนิเวศของนวัตกรรมการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับการเติบโตได้ในระยะยาวอีกด้วยงาน StayGold Meetup 3 ครั้งนี้ นำเสนอแนวคิดที่เน้นการดูแลสุขภาพอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งเป็นการวางรากฐานชีวิตเพื่ออายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ โดยเริ่มด้วยเวทีเสวนาแรกในหัวข้อ “Recode Your Life. Naturally.” ซึ่งวิทยากรแต่ละท่านได้แบ่งปันมุมมองที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ ดังนี้ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ATGenes เน้นย้ำว่าในเรื่องสุขภาพสูตรเดียวไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับร่างกายของทุกคน สิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องรู้ คือ ระบบซอฟต์แวร์ของตนเอง เพื่อที่เราจะสามารถออกแบบการกินและการใช้ชีวิตที่เข้ากับเราเพื่อการมีชีวิตที่ยืนยาวนพ.จิรรุจน์ ชมเชย กุมารแพทย์โรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต แนะนำแนวคิด “Longevity 0 บาท” ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงการมีสุขภาพได้ดีโดยเริ่มต้นจากการปรับพฤติกรรมพื้นฐานของตนเอง โดยให้ความสำคัญเรื่องการใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงเวลากลางวัน-กลางคืน, การกินอาหารให้เหมาะสม เน้นอาหารที่มาจากแหล่งธรรมชาติและกินอย่างพอดี, การขยับร่างกายเมื่อโอกาส ท้ายที่สุดให้ความสำคัญกับมนุษยสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความคิดเชิงบวกพญ.สุวรรณี ศิริวิมลานันท์ แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน สถาบันสุขภาพและความงามตรัยญา โรงพยาบาลปิยะเวท กล่าวถึงความเข้าใจผิดเรื่องการออกกำลังกายของคนไทยที่คุ้นชินกับ “ออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาที 5 วันต่อสัปดาห์” แต่ชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่สำคัญกว่าเรื่องความถี่และระยะเวลา คือ การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อ เพื่อป้องกันการเกิดภาวะเปราะบาง (Frailty) เมื่อมีอายุที่มากขึ้นต่อด้วยเวทีแบ่งปันความรู้ในหัวข้อ “Build Health Conscious Mindset” เพื่อนำเสนอแนวคิดการดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้เพื่อชีวิตที่ยืนยาวจากอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังในแต่ละด้านและดำเนินรายการโดย คุณเฟื่องลดา สรานี สงวนเรือง CEO & Founder of Flourish Digital LDA ลดา - Ladies of Digital Age โดยมีสาระแนวคิดต่าง ๆ ดังนี้พญ.พิศศรี คุ้มอนุวงศ์ เจ้าของเพจ Dr.Mom - หมอแม่ กล่าวในมุมมองของการมีชีวิตที่ยืนยาวเพื่อคนที่เรารักไว้ว่า เมื่อก่อนเลี้ยงลูกให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งที่เขาโตพอจะดูแลตัวเองแล้ว ก็ถึงเวลาหันมาดูแลตัวเองเพื่อที่จะยืดเวลาในการอยู่กับคนที่เรารักให้นานยิ่งขึ้นคุณเจสซิก้า คูนี่ เทรนเนอร์และเจ้าของช่อง Be Fit With Jess ให้เทคนิคสำหรับคนที่มองว่าการออกกำลังกายเป็นเรื่องยาก โดยแนะนำให้ลองจับคู่การออกกำลังกายกับกิจกรรมที่เราชอบ เช่น ชอบดูหนัง ดังนั้นแรงขับเคลื่อนที่ดีในการออกกำลังกายก็คือ ถ้าอยากดูหนัง ก็ดูระหว่างเดินบนลู่วิ่ง การทำเช่นนี้จะทำให้เราทำเป็นไลฟ์สไตล์ได้ง่ายขึ้นคุณโจ พงศ์พรหม ยามะรัต นักธุรกิจด้านเทคโนโลยี เปรียบเปรยว่าการนอนไม่ใช่แค่การพักผ่อนเท่านั้น แต่เปรียบเสมือนการลงทุนให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดี รวมไปถึงชี้ให้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การกินอาหารที่สดใหม่และการจัดการความเครียดโดยเฉพาะในช่วงเวลาก่อนนอน โดยเน้นย้ำว่าการมีสุขภาพที่ดีนั้นเป็นพื้นฐานที่ทำให้เราไปสู่เป้าหมายในชีวิตได้นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมตรวจเช็กสุขภาพที่มีหลากหลายศาสตร์จากพันธมิตรให้ผู้ร่วมงานได้เลือกสัมผัสประสบการณ์กับเทคโนโลยีด้านสุขภาพและอาหารเพื่อสุขภาพต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับตนเอง ไม่ว่าจะเป็น R3 Life Wellness Center, Gentix, TRIA Medical Wellness Center, Dr.Orn Clinic : Medical Hair, CH9 Wellness Center, Avocado Health Products by My Avocado, Paleo Robbie, ปราชญา เวลเนส สหคลินิก และ RegenCell Clinic อีกด้วยงาน StayGold Meetup 3 จึงไม่เป็นเพียงแค่เวทีการแบ่งปันความรู้ แต่ยังเป็นการสร้างชุมชนคนรักสุขภาพที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเพื่อการมีอายุที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ ผ่านแนวทางที่เป็นธรรมชาติและยั่งยืน พร้อมก้าวเข้าสู่สังคมคนรักสุขภาพไปด้วยกัน