ยังไม่หมด! หน่วยกวาดล้างทุ่นระเบิดพบ PMN-2 อีก 4 ลูกบนภูมะเขือ

หน่วยเก็บกู้และกวาดล้างทุ่นระเบิด กองทัพเรือ พบ PMN-2 จำนวน 4 ทุ่น พร้อมเศษโลหะ ในเส้นทางลาดตระเวนภูมะเขือ
เมื่อวันที่ 20 ก.ย.68 กองทัพเรือ โดยชุดเก็บกู้และกวาดล้างทุ่นระเบิดที่ 2 ได้เข้าดำเนินการสนับสนุนการปฏิบัติ ที่ฐานปฏิบัติการยอดภูมะเขือ โดยมีภารกิจหลักในการเก็บกู้และกวาดล้างทุ่นระเบิด เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงให้แก่กำลังพลและพื้นที่ปฏิบัติการ
ทัังนี้การปฏิบัติได้ดำเนินการเจาะเส้นทางสำหรับการลาดตระเวนของหน่วย ความกว้าง 1 เมตร ระยะทางรวม 346 เมตร คิดเป็นพื้นที่ปลอดภัย 346 ตารางเมตร
จากการตรวจสอบพื้นที่พบวัตถุระเบิดและวัตถุอันตราย ได้แก่ กระสุนขนาด 40 มม. จำนวน 1 นัด ทุ่นระเบิด PMN-2 จำนวน 4 ทุ่น และเศษโลหะและสิ่งกีดขวางประเภท ขวาก/ล้มลุก จำนวนมาก