โฆษก ทบ.ซัด "มาลี" หยุดดราม่า ชี้สถานการณ์จริง เป็นกัมพูชาที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง

จากกรณี พลโท มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงเรียกร้องให้ไทยปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศเอื้อต่อการเจรจาสันติภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ รวมถึงการเรียกร้องให้ไทยส่งคืนทหารกัมพูชา 18 นาย ที่ถูกจับกุมตัวนั้น
พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวว่า หากมองภาพตามสถานการณ์จริง ควรเป็นฝ่ายไทยที่ต้องออกมาเรียกร้องเรื่องดังกล่าว เนื่องจากกัมพูชายังมีความพยายามดำเนินการต่างๆ ที่แสดงถึงการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ทั้งหลักฐานการใช้ทุ่นระเบิด PMN-2, การตรวจพบอากาศยานไร้คนขับบินลาดตระเวนบริเวณชายแดน รวมถึงการแสดงท่าทียั่วยุ หรือตอบโต้ในกิริยาที่ไม่เหมาะสมของทหารกัมพูชาต่อทหารไทย เช่นกรณีทหารกัมพูชาเข้ามาโวยวายประท้วงในระยะประชิดต่อคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว Interim Observer Team หรือ IOT ที่เดินทางไปสังเกตการณ์พื้นที่ที่ช่องอานม้า จ.อุบลราชธานี เมื่อ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมา
