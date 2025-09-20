ทีมแพทย์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ผ่าตัดต่อมือเด็กหญิงวัย 14 ปี นานกว่า 20 ชั่วโมงจนสำเร็จ

สุดยอดทีมแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ผ่าตัดเชื่อมต่อมือที่ขาดออกจากข้อมือของเด็กหญิงวัย 14 ปีได้สำเร็จ หลังถูกทำร้ายอย่างโหดร้าย การผ่าตัดครั้งนี้ใช้เวลานานกว่า 20 ชั่วโมง
วันนี้ (20 ก.ย.) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง การดูแลรักษาผู้ป่วยบาดเจ็บมือขาด
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้รับผู้ป่วย เด็กหญิง อายุ 14 ปี ซึ่งถูกทำร้ายด้วยอาวุธมีดจนมือขวาขาดระดับข้อมือ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2568 เวลาประมาณ 23.00 น. ผู้ป่วยถูกนำส่งเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วน
ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลในภาวะบาดเจ็บรุนแรง มือขวาขาด มีแผลฉีกขาดและเสียเลือดจำนวนมาก การรับความรู้สึกและการเคลื่อนไหวของมือสูญเสียทั้งหมด
โดยมีทีมแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งและมือ นำโดย ผศ.นพ.โอภาส พิณไชย หัวหน้าหน่วยศัลยกรรมตกแต่ง ภาควิชาศัลยศาสตร์ พร้อมด้วย พญ.สุธิดา เซ่งไพเราะ, นพ.กฤติน ปิติเสรี, พญ.จุฑารัตน์ ศิริดลธนเกษม, นพ.แก้ว อินทรอุทก และทีมศัลยกรรมตกแต่ง ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการผ่าตัดฉุกเฉิน เพื่อเชื่อมต่อแขนและมือขวาของผู้ป่วย ใช้เวลาผ่าตัดยาวนานเกือบ 20 ชั่วโมง
การผ่าตัดได้ทำการต่อซ่อมโครงสร้างสำคัญ ได้แก่ เส้นเอ็น (tendons) จำนวน 21 เส้น, เส้นประสาท (nerves) จำนวน 6 เส้น, เส้นเลือดแดง (artery) จำนวน 1 เส้น และเส้นเลือดดำ (veins) จำนวน 3 เส้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 90 ของโครงสร้างที่จำเป็นทั้งหมดของมือ
การผ่าตัดต่อแขนและมือสำเร็จเบื้องต้น มือที่ขาดกลับมามีเลือดไปเลี้ยง แต่ยังต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด เนื่องจากการผ่าตัดประเภทนี้ยังมีโอกาสล้มเหลวได้ โดยเฉพาะในช่วงแรกของการรักษา ผู้ป่วยจึงต้องได้รับการเฝ้าติดตามและประเมินการไหลเวียนเลือด และความมีชีวิตของเนื้อเยื่อที่ถูกต่อหรือปลูกถ่าย (flap monitoring) ตลอด 24 ชั่วโมง และติดตามภาวะการอุดตันของเส้นเลือดอย่างใกล้ชิด
อาการล่าสุดหลังผ่าตัด ปัจจุบันแขนและมือที่ต่อกลับมายังมีชีวิตอยู่ มีการไหลเวียนเลือดเพียงพอ แต่ยังไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ต้องรอการฟื้นฟูของเส้นประสาทในระยะต่อไป ทั้งนี้ แม้จะสามารถฟื้นฟูได้เต็มที่ แต่การทำงานของมืออาจไม่กลับมาเหมือนเดิมทั้งหมด โดยอาจมีข้อจำกัด เช่น การเคลื่อนไหวลดลงจากการบาดเจ็บและการยึดติดของข้อ การรับความรู้สึกลดลงและอาจมีอาการชา การทำงานของกล้ามเนื้อลดลง และจำเป็นต้องเข้ารับการกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องและยาวนาน
สำหรับผลกระทบต่อผู้ป่วยในอนาคต แม้ทีมแพทย์จะสามารถช่วยชีวิตและต่อมือกลับคืนให้ได้ แต่ผู้ป่วยจะไม่สามารถใช้งานมือขวาได้เต็มประสิทธิภาพดังเดิม จำเป็นต้องเข้ารับการรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ และการผ่าตัดเพิ่มเติมในระยะต่อไป เพื่อเพิ่มโอกาสให้กลับมาใช้งานได้ใกล้เคียงปกติที่สุด รวมทั้งต้องได้รับคำปรึกษาจากทีมจิตแพทย์ เพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจหลังเผชิญเหตุการณ์รุนแรง
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จะดูแลรักษาสุขภาพกายและใจของผู้ป่วยอย่างดีที่สุด ให้เหมาะสมกับความเป็นโรงเรียนแพทย์ในดวงใจ เพื่อความยั่งยืนด้านสุขภาวะด้วยนวัตกรรม