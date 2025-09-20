โจรเขมรขโมยกล้องวงจรปิด! “กองทัพบก“ ยันไม่ใช่ของไทยอุปกรณ์อยู่ครบ

หลังจากโลออกไลน์แชร์ภาพม็อบโจรเขมรลักขโมยกล้องวงจรปิดแบบโซล่าเซลล์ “กองทัพบก“ ยันไม่ใช่ของไทยอุปกรณ์อยู่ครบทุกจุด
วันนี้ (20 ก.ย.) โลกออนไลน์แห่แชร์ภาพชาวกัมพูชาแบกกล้องวงจรปิดกลับประเทศตัวเอง พร้อมกับระบุว่า “ม็อบโจรเขมรลักขโมยกล้องวงจรปิดแบบโซล่าเซลล์ รอบนี้แบกไปทั้งเสา!! ทุกครั้งจะลักลวดหนามเอาไปขาย วันก่อนดึงลากออกไปต่อหน้าต่อตา สันดาน โจรจริงๆ"
ล่าสุด เพจ “กองทัพบก ทันกระแส” โพสต์ข้อความอัปเดตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า “ตรวจสอบแล้ว เสากล้องวงจรปิดของไทยอยู่ครบ คาดคนกัมพูชา ขโมยเสาไฟของตัวเอง”
พร้อมกับคอมเมนต์ย้ำใต้โพสต์ดังกล่าวอีกว่า “ของไทยอยู่ครบทุกจุดนะครับ”
อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตร่วมคอมเมนต์เป็นจำนวนมาก เช่น ห๊ะ!!! ขโมยของตัวเอง , คงเป็นเรื่องปกติอีกเรื่องใน Scambodia ที่ชาวโลกอาจจะไม่เข้าใจ , โง่แล้วขยัน มันน่ากลัว