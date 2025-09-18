เปิดโผแล้ว! 10 ทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศ "NT Digital Media Contest 2025: Ads Battle"

วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2568 - บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ประกาศรายชื่อ 10 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา "NT Digital Media Contest 2025 : Ads Battle" ซึ่งโครงการที่จัดขึ้นในปีนี้ มีผู้สมัครทั้งหมด 110 ทีม จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
รายชื่อ 10 ทีมผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ
1.ทำไมเรายังไม่วาร์ปมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2.Connect Gang มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
3.Do it's production มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4.อรัมพบทฟิล์มมหาวิทยาลัยรามคำแหง
5.Iron Willมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
6.Trioมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
7.Elevate มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
8.สุรจักรพักผ่อนหย่อนใจมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
9.Sailor Moonมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
10.มาเฟียบางขุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินทุนสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์โฆษณาทีมละ 15,000 บาท พร้อมโอกาสร่วม "NT Digital Advertising Workshop" ณ NT Auditorium สำนักงานใหญ่ NT ถนนแจ้งวัฒนะ
ในวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2568 โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากวงการโฆษณา อาทิ คุณนันทิดา วาสนกมล Chief Growth Officer, IPG Media Brand, คุณรจณัณ รณษิณ Senior Creative บริษัท ชูใจ กะ
กัลยานมิตร จำกัด (Choojai and Friend) และ คุณมานุสส วรสิงห์ Co-Founder Fool House Production Company Limited ร่วมให้ความรู้
ความท้าทายในรอบไฟนอล : ทีมที่เข้ารอบจะต้องสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาความยาว 30-60 วินาที ให้กับผลิตภัณฑ์ NT Broadband หรือ my by NT โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นส่วนประกอบสำคัญ เพื่อนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ
ในวันพฤหัส ที่ 30 ตุลาคม 2568 โดย รางวัลชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัล
การแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงแค่เป็นเวทีแสดงความสามารถทางการสื่อสาร แต่ยังเป็นโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้ลองผิดลองถูก ลับคมปัญญา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างสรรค์งานโฆษณาที่มีประสิทธิภาพในอนาคต
เตรียมพบกับผลงานสุดปังในรอบไฟนอลเร็วๆ นี้!