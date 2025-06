หัวเว่ยโชว์ความก้าวหน้าของ 5G-A และศักยภาพของ AI เชิงสถานการณ์ ในงาน MWC Shanghai 2025

โดยการจัดแสดงนิทรรศการของหัวเว่ยภายใต้ธีม “Accelerating the Intelligent World” ในปีนี้เน้นนวัตกรรมล่าสุด 3 ด้าน ได้แก่:บริการ หัวเว่ยมีกำหนดประกาศความสำเร็จของโครงการสร้างรายได้จากประสบการณ์การใช้งาน 5G-A และโครงการประยุกต์ใช้ AI เชิงสถานการณ์ (AItoX) ที่ดำเนินร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายรายใหญ่ทั้งสามของประเทศจีนโครงสร้างพื้นฐาน หัวเว่ยร่วมกับพันธมิตรผู้ให้บริการจัดบรรยายประสบการณ์การสร้างเครือข่ายที่เน้น AI เป็นศูนย์กลาง พร้อมหารือการจัดตั้งศูนย์กลางการประมวลผล AI เพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จทางธุรกิจด้วย AI นอกจากนี้ หัวเว่ยยังเปิดตัวโซลูชัน AI Ultra-Broadband (AI UBB) แบบครบวงจร ครอบคลุมทุกชั้นของเครือข่ายตั้งแต่บรอดแบนด์ภายในบ้านไปจนถึงเครือข่ายส่งสัญญาณ โซลูชันนี้มาพร้อมพลังประมวลผลในตัวแบบ end-to-end และการปรับปรุงสมรรถนะอย่างครบถ้วน เพื่อเร่งวิวัฒนาการของเครือข่ายไปสู่ระดับที่มีความอัตโนมัติสูงขึ้น ซึ่งจะช่วยยกระดับประสบการณ์การใช้ AI และสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจการดำเนินงาน หัวเว่ยและผู้ให้บริการเครือข่ายรายใหญ่ของจีนจะแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและความสำเร็จล่าสุดด้านการดำเนินงานเครือข่ายไร้สายอัจฉริยะ การให้บริการบรอดแบนด์ภายในบ้านแบบอัจฉริยะ รวมถึงการให้บริการประมวลผล AI สำหรับการฝึกฝนโมเดลและการใช้งานจริง ซึ่งจะช่วยผู้ให้บริการสร้าง บริหารจัดการ และใช้งานศักยภาพด้านการประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ การใช้งานเชิงพาณิชย์ของ 5G-A คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในหลายภูมิภาคภายในปี 2568 รวมถึงในจีน ตะวันออกกลาง และเอเชียแปซิฟิก โดยผู้ให้บริการในภูมิภาคเหล่านี้กำลังเร่งสำรวจรูปแบบการสร้างรายได้จากประสบการณ์การใช้งานนายเอริค สวี รองประธานและประธานกรรมการบริหารแบบหมุนเวียนตามวาระของหัวเว่ย กล่าวว่า “หลังจากเติบโตอย่างรวดเร็วเป็นเวลาร่วม 4 ทศวรรษ อุตสาหกรรมโทรคมนาคมได้เข้าสู่ช่วงของการพัฒนาอย่างมั่นคง และเผชิญกับความท้าทายในการเติบโตในรูปแบบใหม่”โดยเขากล่าวถึงแนวทาง 4 ประการ ที่จะช่วยผลักดันการเติบโตในอนาคต ได้แก่การตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานที่เปลี่ยนแปลง และรองรับดีมานด์ใหม่ที่มีศักยภาพสูงการเพิ่มปริมาณและการบริโภควิดีโอความคมชัดสูง (HD) ผ่านความร่วมมือในระบบนิเวศการขยายบริการ 5G สู่ทุกยานยนต์ เพื่อสร้างการเติบโตใหม่ในตลาดยานยนต์อัจฉริยะเชื่อมต่อการนำ FTTR (Fiber to the Room) เข้าสู่ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม เพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสด้าน AI“ผู้ให้บริการแต่ละรายมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นตลาด สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ หรือภูมิทัศน์ในการแข่งขัน ดังนั้นแนวทางการเติบโตก็ต้องแตกต่างกันด้วย” นายสวีกล่าวสรุป“เราพร้อมร่วมมือเพื่อช่วยผู้ให้บริการ ค้นหาโอกาสเฉพาะของตนและพัฒนาแนวทางการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว”5G-A เป็นเครือข่ายความเร็วสูงเป็นพิเศษสำหรับผู้ใช้งาน และช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ความอัจฉริยะในหลายภาคส่วน เช่น สมาร์ทลิฟวิ่ง การคมนาคม และการผลิตขณะนี้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญจากนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ความสำเร็จของโมเดลการสร้างรายได้จากประสบการณ์ใหม่ๆ ยังเป็นสัญญาณว่าอุตสาหกรรมกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการเติบโต ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีที่ผู้คนสื่อสารกัน ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรและสังคม