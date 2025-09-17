KPS คิกออฟก่อนใคร ปล่อยขบวนพาเหรดเมล็ดพันธุ์สันติภาพ...สู่สังคม

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 โรงเรียนสาธิตเคพีเอสวิเทศศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานเขตพระโขนง จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน “วันสันติภาพโลก (International Day of Peace)” เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของสันติภาพแก่เยาวชนและชุมชน
นางสายทิพย์ สุคนธ์มณี ผู้อำนวยการเขตพระโขนง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน KPS World Peace Day 2025 ณ โรงเรียนสาธิตเคพีเอสวิเทศศาสตร์ โดยมีนางกฤตยา วรคุตตานนท์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และที่ปรึกษาโรงเรียน พร้อมด้วย Miss Gonnie Choi, The Director of Thailand, Global 04 branch, Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL) และนางสาวปทิตตา เตชาวรรัตน์ (คุณแมรี่) ทูตสันติภาพ HWPL ประจำประเทศไทย ให้การต้อนรับ
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความร่วมมือจากทุกฝ่าย นักเรียนได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ ขบวนพาเหรดชุดนานาชาติ ที่สะท้อนถึงความหลากหลายของเชื้อชาติและวัฒนธรรม ข้อความรณรงค์ลดความขัดแย้ง ความรุนแรง การยุติสงคราม พร้อมเชื่อมโยงกับการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนอย่างสันติ พิธีเปิดสุดอลังการ กับ การแสดง”บ้านเกิดเมืองนอน” กิจกรรม Peace Start with me “สันติภาพเริ่มต้นที่ตัวเรา” ส่งเสริมการสื่อสารเชิงบวก การเข้าใจตัวเอง เข้าใจผู้อื่น สู่ความเข้าใจซึ่งกันและกัน จบด้วยกิจกรรม Workshop ศิลปะการทำข้าวห่อสาหร่าย (Kimbap) ที่ไม่ใช่แค่การทำอาหารสนุกๆ แต่เป็นทักษะชีวิต ที่เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำอาหารง่ายๆ ฝึกการจัดการเวลา การออกแบบการจัดเรียงไส้ เลือกวัตถุดิบ และตกแต่งได้เอง เกิดการแบ่งปัน การทำงานเป็นทีม โดยเฉพาะเด็ก ๆได้ทานสิ่งที่ตัวเองทำ ทำให้รู้สึกภูมิใจในผลงาน
นางกฤตยา วรคุตตานนท์ กล่าวว่า “โรงเรียนเชื่อมั่นว่าการปลูกฝังแนวคิดเรื่องสันติภาพตั้งแต่วัยเรียน จะช่วยสร้างสังคมที่อบอุ่นและยั่งยืนในอนาคต” การจัดกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของโรงเรียนสาธิตเคพีเอส วิเทศศาสตร์ และสำนักงานเขตพระโขนง ที่จะร่วมกันสร้างพื้นที่การเรียนรู้ และการใช้ชีวิตที่ปลอดภัย เต็มไปด้วยความเคารพ และการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข สันติภาพไม่ได้เกิดขึ้นจากการไม่มีความขัดแย้ง แต่เกิดจากการที่เราทุกคน เลือกที่จะเข้าใจ รับฟัง และเคารพซึ่งกันและกัน
วันสันติภาพโลกปีนี้ โรงเรียนสาธิตเคพีเอสวิเทศศาสตร์ และสำนักงานเขตพระโขนง ขอเชิญชวนทุกครอบครัว ทุกชุมชน ร่วมกันสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น ปลอดภัย และเต็มไปด้วยความเมตตา เด็กๆ ของเราเติบโตขึ้นในสังคมแบบที่ผู้ใหญ่ทุกคนช่วยกันสร้าง ดังนั้นการปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งสันติภาพในใจของพวกเขา คือของขวัญล้ำค่าที่เรามอบให้กับอนาคต ขอให้วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่จะนำไปสู่สังคมที่สงบสุขและยั่งยืน เพื่อเราทุกคน และเพื่อคนรุ่นต่อไป
บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์..ให้มีคุณภาพสู่สังคม โดย KPS
#วันสันติภาพโลก #WorldPeaceDay2025 #โรงเรียนสาธิตเคพีเอสวิเทศศาสตร์ #KPSเมล็ดพันธุ์สันติภาพ #PeaceStartWithMe