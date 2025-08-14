"ชาวอุบลราชธานี" ขอบคุณรัฐบาล มอบบ้านน็อคดาวน์สำเร็จรูป ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบชายแดนไทย-กัมพูชา

วันนี้ (14 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดอุบลราชธานี ว่า หลังจากที่ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี รักษาการนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกับ พล.ต.ต.สุรสิทธิ์ สังขพงศ์ ดำเนินการ มอบบ้านเพื่อคนไทยแบบน็อคดาวน์สำเร็จรูปจำนวน 4 ครอบครัว ให้ประชาชนผู้ประสบภัยจากความขัดแย้งและการปะทะกันรุนแรงบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ที่บ้านพักได้รับความเสียหายจากเหตุยิงระเบิด โดยเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา
ล่าสุด วันนี้ (14 ส.ค.) ประชาชนได้รับบ้านแบบน็อคดาวน์สำเร็จรูป จาก อดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร อย่างต่อเนื่องเพิ่มเติมเป็นหลังที่ 5 โดยเป็นบ้านของครอบครัว คุณพ่อบุญร่วม-คุณแม่ สำราญ ทองวิเศษ ในพื้นที่บ้านโพนทอง ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
ทั้งนี้ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม ระบุว่า ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงประชาชน และนำเงินส่วนตัว มาช่วยเหลือ ในการสร้างบ้านน็อคดาวน์สำเร็จรูป ให้กับประชาชนที่บ้านเสียหาย เพื่อฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
“ในนามรัฐบาลย้ำว่าความทุกข์ของประชาชนเป็นความทุกข์ที่เราทุกข์ด้วย และเป็นความห่วงใยจากคนไทยทั้งประเทศไม่แต่เฉพาะรัฐบาล เพราะถือเป็นพื้นที่ชายแดนที่เราต้องปกป้องดูแลประชาชน ในนามของรัฐบาลรับปากที่จะเร่งรัดเยียวยา ฟื้นฟู ทั้งด้านงบประมาณ วัตถุ จิตใจ โดยจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายในพื้นที่ โดยรัฐบาลมีแผนที่จะเยียวยาสำหรับประชาชนที่เสียโอกาสจากการหยุดงานและขาดรายได้ พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทำงานเพื่อดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่” รมว.ยุติธรรม กล่าว
ทางด้าน นายพลรักษ์ รักษาพล คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม ได้สั่งการ น.ส.ปทิตตา โฉมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงยุติธรรม และ น.ส.จำปา ไขแสง ผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุบลราชธานี ติดตามความคืบหน้า และเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดและเร่งด่วน โดย ทางเรือนจำกลางอุบลราชธานี กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ได้นำผู้ต้องราชทัณฑ์ร่วมให้การช่วยเหลือ เข้าปรับพื้นที่ภูมิทัศน์ และร่วมช่วยประกอบบ้านน็อคดาวน์สำเร็จรูปให้ประชาชนด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณัฐกิตติ์ ตาดี ครอบครัว คุณยายสุลิตา พละกาล ซึ่งเป็นหนึ่งในครอบครัวที่ได้บ้าน 4 หลังแรก และ ครอบครัวคุณพ่อบุญร่วม-คุณแม่ สำราญ ทองวิเศษ ซึ่งเป็นครอบครัวที่ได้บ้านเป็นหลังที่ 5 ได้กล่าวขอบคุณ ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ขอบคุณรัฐบาล และ ขอบคุณ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ได้ให้การช่วยเหลือประชาชนด้วย