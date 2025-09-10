TOA จัดฝึกอาชีพช่างสีให้กับนักโทษที่ใกล้พ้นโทษ หนุนมีอาชีพสร้างสิ่งดีๆให้สังคมหลังได้รับอิสระ

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมสี - วัสดุปกป้องพื้นผิว เคมีภัณฑ์และวัสดุก่อสร้างรักษ์โลก จับมือกับพันธมิตร บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) และ BigTrees ร่วมจัด โครงการฝึกอาชีพ ‘วิชาชีพช่างงานสีและเคมีภัณฑ์’ เพื่อมอบโอกาสให้แก่ผู้ก้าวพลาดในเรือนจำที่ใกล้พ้นโทษได้เรียนรู้ทักษะอาชีพจริง สามารถนำไปใช้สร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากกลับคืนสู่สังคม
โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน โดยมีโรงเรียนตั้งต้นดี (Restart Academy) – โครงการของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้พ้นโทษในการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ ลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำ และมอบโอกาสให้ผู้เคยทำผิดได้กลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคม โดยได้รับการสนับสนุนจาก พราว เรียล เอสเตท ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญในการแนะนำโครงการ Restart Center และ BigTrees กลุ่มอนุรักษ์ “ต้นไม้ใหญ่” ในเมือง เพื่อร่วมมือกันเปิดพื้นที่สร้างโอกาสในการฝึกทักษะอาชีพแก่ผู้คนอย่างยั่งยืน
TOA ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงพร้อมสนับสนุนโครงการฝึกอาชีพ ‘วิชาชีพช่างงานสีและเคมีภัณฑ์’ ให้แก่ผู้ก้าวพลาดเรือนจำจังหวัดนนทบุรี โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก TOA ให้ความรู้และแนะนำเทคนิคต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะวิชาชีพช่างทาสี – เคมีภัณฑ์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคการฝึกปฏิบัติจริง
เริ่มตั้งแต่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานสีประเภทต่างๆ ทั้งสีทาผนัง ด้วยผลิตภัณฑ์สีทาภายนอกคุณภาพสูง SuperShield นวัตกรรมสีรองพื้นรวมทับหน้า 4Seasons 2 in 1 สีงานไม้ TOA Fiberstain Ultimate สีทาไม้ สูตรสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ที่ทาได้ทั้งไฟเบอร์ซีเมนต์และไม้จริง มีทั้งชนิดโปร่งแสงและทึบแสง ผ่านมาตรฐาน LEED V4.1 และWELL V2 สีงานเหล็ก TOA Glipton 2in1 สีเคลือบทับหน้าพร้อมรองพื้นกันสนิม สีสร้างลาย Loft สีสร้างพื้นผิวต่างๆ TOA WallTex รวมทั้งเคมีภัณฑ์ก่อสร้างซ่อมแซมรอยแตกร้าว ผลิตภัณฑ์กันซึม หลังคา ดาดฟ้า ห้องน้ำ ฯลฯ จนไปถึงขั้นตอนการเตรียมพื้นผิว การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับประเภทการใช้งาน เทคนิคการทาสีบนพื้นผิวต่างๆ อย่างถูกวิธี ตลอดจนการแนะนำเส้นทางสู่อาชีพในตลาดแรงงาน
อาชีพที่เป็น “โอกาสใหม่” TOA มองว่า วิชาชีพช่างงานสี – เคมีภัณฑ์ซ่อมแซมรอยแตกร้าวและกันซึม คือทักษะที่ตลาดแรงงานมีความต้องการสูง โดยเฉพาะในช่วงที่ธุรกิจรีโนเวทและปรับปรุงอาคารกำลังเติบโต แต่กลับขาดแคลนแรงงานผู้เชี่ยวชาญ โอกาสนี้จึงไม่เพียงแต่ช่วยสร้างรายได้อย่างรวดเร็ว หากผู้ที่มุ่งมั่นยังสามารถต่อยอดจากการรับงานเล็กๆ ไปสู่การเป็นผู้รับเหมา และพัฒนาเป็นเจ้าของกิจการ SME ได้ในอนาคต
TOA ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังในการจุดประกาย “การเริ่มต้นใหม่” ให้กับผู้ที่เคยก้าวพลาด ด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งและทักษะอาชีพที่มั่นคง เพื่อให้สามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง และกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ