มีทุกวัน ทภ.2 พบโดรนเขมรเข้าพื้นที่ตอนใน 2 ลำ บินเหนือชายแดน 60 ลำ ตัดสัญญาณได้ 1 ลำ ที่เหลืออยู่นอกระยะควบคุม

กองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ชายแดน พบโดรนกัมพูชาเข้าพื้นที่ตอนใน 1 ครั้ง 2 ลำ บินตามแนวชายแดน 35 ครั้ง 60 ลำ เข้าระยะตัดการควบคุมสัญญาณได้ 1 ลำ ที่เหลืออยู่ระยะไกลนอกเขตพื้นที่ควบคุมการตัดสัญญาณ
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์การตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำวันที่ 16 กันยายน 2568 (ณ เวลา 14.00 น.)
สถานการณ์โดยรวม
ตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาในบางพื้นที่ ตรวจพบโดรน ในพื้นที่ตอนใน 1 ครั้ง 2 ลำ พื้นที่แนวชายแดน 35 ครั้ง 60 ลำ เข้าระยะตัดการควบคุมสัญญาณได้ 1 ลำ ที่เหลือตรวจพบระยะไกลนอกเขตพื้นที่ควบคุมการตัดสัญญาณ ปัจจุบันกองกำลังทั้ง 2 ฝ่าย ยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเอง ฝ่ายไทยจัดกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตอบโต้ตามสถานการณ์
การดำเนินงานด้านจิตอาสา
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 25 พลตรี ไชยนคร กิจคณะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 25 รับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค จากสมาคมผู้สื่อข่าว และสื่อมวลชน (ประเทศไทย) โดยสำนักข่าวมติเพลส Online เพื่อส่งมอบให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน ไทย-กัมพูชา ณ มณฑลทหารบกที่ 25 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์และติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมสถานศึกษา ร่วมกับ กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน, ชุดช่างจิตอาสา จาก บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์จำกัด (มหาชน) และประชาชนจิตอาสา โดยวันนี้ติดตั้งฝ้าเพดานภายในอาคารเรียน, ทาสีผนังห้อง และติดตั้งประตู ผลการปฏิบัติ ความคืบหน้าการซ่อมแซมร้อยละ 65 ณ โรงเรียนบ้านโคกกรม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
กองทัพภาคที่ 2 ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนขอให้รับข้อมูลข่าวสารด้วยวิจารณญาณ และติดตามเฉพาะช่องทางอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ ซึ่งสามารถตรวจสอบและยืนยันข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อน จากข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง