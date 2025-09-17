เขมรรับปากแก้ปัญหาแก๊งคอลเซนเตอร์ เตรียมเสนอแผนปฏิบัติการให้ไทยภายใน 1 เดือน

จเรตำรวจแห่งชาติประชุมร่วมรอง ผบ.ตร.กัมพูชา เรื่องแก๊งคอลเซนตอร์ตามแนวชายแดน หลังหารือยืดเยื้อ 10 ชม.ฝ่ายเขมรรับปากจะกลับไปทำแผนปราบปรามมานำเสนอภายใน 1 เดือน และเสนอต่อ GBC ครั้งต่อไป ขณะผู้ว่าฯ สระแก้ว-บันเตียเมียนจะหารือเรื่องบ้านหนองจานวันที่ 17 ก.ย.นี้
เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 16 ก.ย.68 พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร จเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ(PCT) พร้อมด้วย พล.ต.สุรวิทย์ แดงจันทร์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 1 แถลงผลการประชุมกับทาง พล.ต.ท.เซียง ซาริด รอง ผบ.ตร.กัมพูชา เพื่อหารือแก้ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแสกมเมอร์ ที่โรงแรมอินโดจีน อรัญประเทศ จ.สระแก้ว หลังจากใช้เวลาประชุมนานกว่า 10 ชั่วโมงก่อนจะมีการลงนามร่วมกัน
พล.ต.อ.ธัชชัย แถลงว่า การประชุมครั้งนี้ต่อเนื่องจากการประชุม GBC เมื่อวันที่ 10 ก.ย. ที่จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา เพื่อแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่อยู่ในประเทศกัมพูชาและมาหลอกลวงคนไทย รวมไปถึงการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการค้ามนุษย์ ในกัมพูชา
ที่ประชุมได้มีการพูดคุยถึงปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และค้ามนุษย์ที่ย้อนกลับมาสร้างปัญหาอย่างร้ายแรงให้กับคนไทย จนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง ซึ่งทางฝ่ายกัมพูชารับปากจะกลับไปทำแผนปฏิบัติการ เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการค้ามนุษย์ภายในสิ้นเดือนนี้
ขณะที่ทางไทยเองก็จะติดตามการทำงานของทางฝั่งกัมพูชาให้เป็นไปตามที่พูดคุย โดยจะมีการติดตามความเคลื่อนไหวของตำแหน่งที่ตั้งฐานคอลเซ็นเตอร์ ในพื้นที่แนวชายแดน ที่ทางไทยมีข้อมูลและสถิติจากการแจ้งความออนไลน์ ซึ่งจะเป็นการตรวจสอบว่าฐานของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ของกัมพูชายังคงเคลื่อนไหวอยู่หรือไม่ โดยทางไทยได้ส่งข้อมูลแหล่งที่ตั้งของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่แนวชายแดนทั้งปอยเปต และจังหวัดบันเตียเมียนเจย ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกัมพูชาเรียบร้อยแล้วซึ่งผลการปฏิบัติทั้งหมด จะนำไปรายงานที่ประชุม GBC ที่จะประชุมครั้งถัดไป
ทั้งนี้ กัมพูชาจะจัดตั้งคณะทำงานร่วมฯ (joint task force) โดยคณะทำงานฝ่ายละ 12 คน และให้ประธานร่วมทั้งสองฝ่ายเป็น หน.คณะทำงานฯ (ยังไม่ระบุตำแหน่ง) และจะจัดทำร่างแผนการปราบปรามฯ (action plan) โดยแลกเปลี่ยนร่างแรกใน 25 ก.ย. 68 เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายทำการตรวจสอบ/ปรับแก้ และตั้งเป้าที่ให้ได้แผนปฏิบัติการฉบับสมบูรณ์ใน 30 ก.ย. 68 เพื่อนำเสนอเข้าสู่การประชุม GBC สมัยพิเศษ ครั้งที่ 2 ใน 10 ต.ค. 68 ต่อไป
ส่วนสาเหตุที่การประชุมล่าช้ากว่า 10 ชั่วโมง เนื่องจากว่าถ้อยคำที่ต้องบันทึกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมถึงภาษากัมพูชาที่จะต้องความถูกต้อง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม GBC ในครั้งต่อไป โดยการประชุมในวันนี้เผยให้เห็นว่าทางกัมพูชา มีความตั้งใจและมีทิศทางที่ดีในการแก้ปัญหาสแกมเมอร์และค้ามนุษย์ ซึ่งหลอกลวงคนไทย ได้รับความเสียหายมาอย่างยาวนานและมีมูลค่าความเสียหายสูงอย่างต่อเนื่อง
ด้าน พล.ต.สุรวิทย์ แดงจันทร์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 1 กล่าวว่า ตนมาร่วมประชุมวันนี้ และอยู่จนการประชุมเสร็จสิ้นการประชุม เป็นภารกิจของกองทัพภาคที่ 1 ต่อจากผลการประชุม GBC ที่เกาะกง หลังจากนี้จะติดตามการร่วมมือตามข้อตกลง GBC ทั้งเรื่องการเก็บกู้วัตถุรทุ่นระเบิด ในจังหวัดสระแก้ว การแก้ปัญหาพื้นที่บ้านหนองจาน โดยวันพรุ่งนี้ (17 ก.ย.) ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจยจะมีการหารือร่วมกัน พร้อมกันนี้จะมีการตั้งคณะทำงานชุดเล็กในระดับอำเภอ เพื่อร่วมในการแก้ปัญหา จากนั้นจะนำผลการดำเนินการเข้าที่ประชุม GBC ในครั้งถัดไป