“พล.ต.อ.ธัชชัย” นำทีมถกตำรวจกัมพูชา 16 ก.ย.นี้ มอบ 50 เป้าหมายใหม่ทลายแก๊งคอลฯ ไม่หวั่นถูกหักหลัง

“พล.ต.อ.ธัชชัย” เตรียมหารือตำรวจกัมพูชา 16 ก.ย.นี้ ภายใต้กรอบประชุม GBC ส่งมอบ 50 เป้าหมายใหม่ทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ไม่หวั่นถูกหักหลัง
วันนี้ (11 ก.ย.) พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร จเรตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยความคืบหน้าการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ว่า วันที่ 16 กันยายน 2568 จะเดินทางเข้าร่วมหารือกับผู้แทนตำรวจกัมพูชา ภายใต้วาระการประชุม GBC ตามคำสั่งของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยฝ่ายไทยจะส่งมอบข้อมูลเป้าหมายใหม่กว่า 50 จุดในกัมพูชา เพื่อให้ดำเนินการกวาดล้าง พร้อมจัดตั้งคณะทำงานร่วมติดตามผลอย่างใกล้ชิด
พล.ต.อ.ธัชชัย ยืนยันว่า ข้อมูลที่ส่งมอบเป็นข้อมูลล่าสุด ไม่ใช่ของเก่า พร้อมท้าพิสูจน์ความจริงใจของกัมพูชา หากยังพบว่ามีคนไทยหรือชาวต่างชาติถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงอยู่ จะถือเป็นหลักฐานชัดเจนว่ากัมพูชาไม่ทำตามที่รับปาก และจะรายงานผู้บังคับบัญชาระดับสูงเพื่อพิจารณาต่อไป
ทั้งนี้ พบว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เริ่มขยายพื้นที่ไปยังประเทศอื่น รวมถึงแนวชายแดนเวียดนาม โดยมีการใช้ “ซิมบ็อกซ์” มากขึ้น ซึ่งไทยได้ประสานไปยังทางการเวียดนามแล้ว
สำหรับคนไทยที่ยังตกอยู่ในขบวนการ พล.ต.อ.ธัชชัย ระบุว่า จะเร่งดำเนินการอย่างเด็ดขาด แม้บางคนอ้างว่าถูกหลอกไปทำงาน แต่ทุกคนต้องผ่านกระบวนการคัดแยกเหยื่อ (NRM) เพื่อหาความจริง พร้อมย้ำว่า การกวาดล้างบัญชีม้าในประเทศดำเนินการได้อย่างชัดเจน โดยแยกความผิดชัดเจนว่า คดีคอลเซ็นเตอร์มีประชาชนเป็นผู้เสียหาย ขณะที่คดีเว็บพนันออนไลน์ถือว่ารัฐเป็นผู้เสียหาย