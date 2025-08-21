ตร.เร่งล่า “ก๊กอาน” ออกหมายจับเครือข่าย 20 ราย ส่งปปง.ลุยสืบทรัพย์ ยันยังไร้หลักฐานโยง “ฮุน เซน”

ตร.เผยออกหมายจับ “ก๊กอาน” เจ้าพ่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์กัมพูชา พร้อมพวกรวม 20 คน ส่ง ปปง.ลุยสืบทรัพย์ ขณะไทย-สหรัฐฯ ประสานข้อมูลคว่ำบาตรเครือข่ายค้ามนุษย์ ยันยังไร้หลักฐานโยง “ฮุน เซน”
วันนี้ (21 ส.ค.) พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร จเรตำรวจแห่งชาติ และผู้บัญชาการศูนย์บริหารเหตุการณ์แก๊งคอลเซ็นเตอร์และค้ามนุษย์นานาชาติ (IAC) เปิดเผยความคืบหน้าการปราบปรามเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติชาวกัมพูชา ว่า ขณะนี้ ตำรวจไซเบอร์ ได้ออกหมายจับนายก๊กอาน พร้อมพวกรวม 20 คน ในความผิดเกี่ยวกับเว็บพนันและคดีอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงประชาชน พร้อมทั้งส่งสำนวนให้สำนักงาน ปปง. (ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) ทำการสืบทรัพย์เพิ่มเติม ขณะเดียวกัน ตำรวจไทยยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องรายอื่นในเครือข่ายเดียวกัน
พล.ต.อ.ธัชชัย กล่าวถึงกรณี สหรัฐอเมริกาประกาศคว่ำบาตรและยึดทรัพย์นายลี ยง พัด นักธุรกิจและนักการเมืองชื่อดังชาวกัมพูชาที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ว่าทางการไทยและสหรัฐฯ มีการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของบุคคลสำคัญในเครือข่ายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอให้ทางการไทยสามารถออกหมายจับนายลี ยง พัดได้ โดยจะต้องอาศัยพยานหลักฐานเพิ่มเติมในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ส่วนคำถามเกี่ยวกับความเชื่อมโยงถึง สมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภาและอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา พล.ต.อ.ธัชชัย ระบุว่า ขณะนี้ยังไม่มีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจน แต่ทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและผลการสืบสวนในลำดับถัดไป ยืนยัน ตำรวจไทยจะเร่งดำเนินการตามกฎหมาย ไม่เพียงแค่การจับกุม แต่รวมถึงการติดตามยึดทรัพย์ เพื่อไม่ให้ขบวนการคอลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์สร้างความเสียหายกับประชาชนทั้งในและต่างประเทศ