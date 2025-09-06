"จิรายุ" รายงานสถานการณ์ชายแดนปกติ จนท.ยังตรึงกำลังบ้านหนองจาน ติดตามผล GBC ที่เกาะกงพรุ่งนี้

รายงานสถานการณ์เช้านี้ 11 พื้นที่ 7 จังหวัดชายแดน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ แต่ยังคงตรึงกำลังอย่างเต็มที่ ที่บริเวณบ้านหนองจาน จังหวัดสระแก้วอันเป็นพื้นที่อธิปไตยของไทยอย่างเต็มที่ พร้อมร่วมติดตามผลการประชุม GBC ในวันพรุ่งนี้ที่เกาะกง เพื่อการแก้ปัญหาชายแดน
วันนี้ (วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2568) เวลา 07.00 น. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา (ศบ.ทก.) รายงานสถานการณ์ชายแดน 11 จุด ใน 7 จังหวัด โดยรวมยังคงปกติ กองทัพไทยยังคงตรึงกำลังและเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาและป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยในทุกรูปแบบ
โดยวานนี้ ศบ.ทก. ได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่ 2 ว่าทั้ง 2 ฝ่ายยังคงมีการตรึงกำลังในที่มั่นของตนเอง และมีการตรวจพบความเคลื่อนไหวจากฝ่ายกัมพูชา ที่มีการตรวจพบการใช้“โดรน”อย่างต่อเนื่องและมีการใช้กระสอบทรายและท่อนไม้เพื่อปรับปรุงฐานที่มั่นของกัมพูชาบางพื้นที่ ซึ่งฝ่ายไทยได้มีจัดกำลังประจำจุดเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพร้อมตอบโต้ตามสถานการณ์ หากมีการรุกล้ำอธิปไตย
ขณะเดียวกัน รัฐบาลโดยกระทรวงการต่างประเทศได้ออกมาชี้แจงตอบโต้ฝ่ายกัมพูชา ที่ออกแถลงการณ์ประท้วงไทย ว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนกัมพูชาในพื้นที่บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว โดยประเทศไทยย้ำว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นดินแดนและอธิปไตยของไทยมานานแล้ว และประเทศไทย ได้ให้ใช้เป็นที่พักพิงยามสงคราม และดำเนินการตามกฎหมายไทย รวมถึงการปฏิบัติตามหลักสากล
ทั้งนี้ ในวันอาทิตย์ที่ 7 – วันพุธที่ 10 กันยายน 2568 นี้จะมีการจัดประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee: GBC) ณ จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา เพื่อติดตามความคืบหน้า และเป็นไปตามพันธกรณีที่ได้ตกลงไว้ ในการประชุม GBC เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 ณ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งกำหนดไว้ว่าจะต้องมีการประชุม GBC อีกครั้งภายใน 1 เดือน โดยการประชุม GBC ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลจากการประชุม RBC และมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการร่วมกันแก้ไขปัญหาความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ให้กลับสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็ว
“รัฐบาลขอยืนยันแม้จะอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมือง แต่ยังทำหน้าที่อย่างเต็มที่ โดยการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาครั้งนี้ จะดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง ทุกกระทรวง ทบวง กรม จะยังคงทำงานประสานกันอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดสรรงบประมาณ เพื่อเยียวยาผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกท่าน รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างดีที่สุด” นายจิรายุ กล่าว