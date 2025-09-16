“พาออน เซเว่น เอท” ครีมปิดผมขาวเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น

ย้อนวัยให้ผมสวยและดูดีเป็นธรรมชาติด้วยผลิตภัณฑ์ พาออน เซเว่น เอท (Paon Seven-eight) ครีมเปลี่ยนสีผม และครีมปิดผมขาวเทคโนโลยีจากญี่ปุ่น ที่สามารถทำเองได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว ภายใน 7-8 นาที ปิดผมขาวได้เนียนสนิทเป็นธรรมชาติ สีไม่หลุดจนกว่าผมขาวจะงอกใหม่ ไม่มีกลิ่นฉุนและไม่ทำให้ผมเสีย
เพราะปราศจากสารแอมโมเนีย ที่เป็นตัวการทำลายเส้นผม มีทั้งหมด 4 เฉดสี น้ำตาลสว่าง (light Brown) น้ำตาลธรรมชาติ (Natural Brown) น้ำตาลเข้มประกายดำ (Darkest Brown) และ ดำธรรมชาติ (Natural Black) จำหน่าย 2 รูปแบบ แบบ Regular ราคา 250 บาท ( มีอุปกรณ์ หวีแปรง และ หวีขนาดเล็ก ) และ แบบRefill ราคา 185 บาท ( ไม่มีอุปกรณ์ )
สั่งซื้อสินค้าได้ที่ The Mall , Siam Takashimaya , Tsuruha , DONKI , Lotus , SAHA Lawson , Top market , Villa Market , กลุ่มสหกรณ์ กรุงเทพ และช่องทางออนไลน์ Facebook, Lazada , Shopee,Tiktok : OCC Beauty House Shop