ปิดฉากงาน Thailand Local SDGs Plus Expo 2025 สำเร็จเกินคาด กวาดดีลธุรกิจทะลุ 1,300 ล้านบาท

กระทรวงพาณิชย์ เผยผลการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้ารักษ์โลก Thailand Local SDGs Plus Expo 2025 ทั้งในกรุงเทพฯ และ 4 ภูมิภาค ประสบความสำเร็จเกินคาด สามารถสร้างมูลค่าการค้าจากการจำหน่ายสินค้าในงานและการเจรจาจับคู่ธุรกิจได้รวมกว่า 1,300 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นว่าสินค้ารักษ์โลกของไทยเป็นที่ต้องการของตลาดและสามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ
ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้ารักษ์โลก Thailand Local SDGs Plus Expo 2025 เมื่อวันที่ 22–24 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ว่า งานนี้ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง โดยนอกจากการจำหน่ายสินค้าในงานแล้ว ยังมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจมากกว่า 200 คู่ สร้างมูลค่าการค้าได้กว่า 800 ล้านบาท และเมื่อรวมกับมูลค่าการค้าจากการจัดงานในระดับภูมิภาคทั้ง 4 ภาคที่ผ่านมาแล้ว รวมมูลค่าการค้ากว่า 1,300 ล้านบาท นับว่าเกินกว่าที่ตั้งเป้าไว้เป็นอย่างมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสินค้ารักษ์โลกหรือสินค้า SDGs ของไทยนั้นมีศักยภาพ และแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มความนิยมสินค้า SDGs ที่เพิ่มมากขึ้นด้วย
จากการสำรวจข้อมูลผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่พบว่าได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพิ่มมากขึ้น ถือเป็นสัญญาณบวกที่สะท้อนให้เห็นถึงกระแสการตื่นตัวของผู้บริโภค ที่เริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยกลุ่มสินค้าที่ได้รับความนิยม คือ 1.กลุ่มของขวัญของชำร่วย เช่น ธูปหอมอัมพัน ของที่ระลึกจากผ้าขาวม้าไทย ชิ้นงานศิลปะตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติและเศษวัสดุอย่างสร้างสรรค์ 2.กลุ่มเครื่องใช้ภายในบ้านและของตกแต่งบ้าน เช่น หมอนทำจากวัสดุเหลือใช้จากยางพารา เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารไม้สักรักษ์โลก ของใช้และของตกแต่งบ้านจากกะลามะคาเดเมีย และ BioCharcoal และ 3.กลุ่มเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ เช่น จักสานจากกระจูด กระเป๋าจักสานก้านบัวหลวงและไผ่ และเครื่องเงินสุโขทัยและเครื่องประดับ
ในขณะที่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานได้มีโอกาสนำสินค้าไปจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น โดยมีหลายปัจจัยที่เอื้อต่อการเติบโตของตลาดสินค้า SDGs โดยเฉพาะเทรนด์โลก และความพร้อมของผู้ประกอบการไทยในการนำนวัตกรรมมาพัฒนาสินค้า ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้ประกอบการไทยต้องเร่งคว้าไว้
ความสำเร็จในการจัดงานครั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ต้องขอบคุณหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง SDGs และขอบคุณเครือข่ายภาคเอกชน ประกอบด้วย ห้างค้าส่งค้าปลีก 11 ราย ได้แก่ 1) สมาคมผู้ค้าปลีกไทย 2) Big C 3) Central 4) Tops 5) Go Wholesale 6) CJ More 7) Seven Eleven 8) Makro / Lotus’s 9) Lawson 10) The Old 11) The Mall เครือโรงแรมและศูนย์การค้า 1 ราย คือ ASSET WORLD CORPORATION แพลตฟอร์มออนไลน์ 4 ราย ได้แก่ 1) Shopee 2) Lazada 3) Alibaba 4) GOGO Shopping และโฮมช้อปปิ้ง 1 ราย คือ TV Direct ที่ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการส่งเสริมตลาดสินค้า SDGs โดยกระทรวงพาณิชย์จะร่วมกับทุกภาคส่วนในการผลักดันสินค้า SDGs ไทยให้ขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องต่อไป.