“Eggyday” เส้นไข่ขาวนวัตกรรมไทยสู่เวทีโลก บุกขยายตลาดกลุ่มประเทศอาหรับ อีกหนึ่งนวัตกรรมน้ำดีจากโครงของNIA

Eggyday - Egg White Noodles and Rice เส้นไข่ขาวและข้าวไข่ขาวโปรตีนสูง พร้อมทานทีมที่ได้รางวัลThe Popular Vote จากโครงการเวที แห่งอนาคต Thai Kitchen: Crafted FoodTech Accelerator Program ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ถือเป็นผู้ประกอบการอีกทีมที่เอาชนะใจกรรมการและผู้ร่วมงานอย่างล้นหลาม
เพ็ญพิชชา เกิดใจบุญ หัวหน้าทีม Eggyday เคยเล่าให้ฟังถึงภาพจำที่ยังติดตา เมื่อครั้งเธอได้มีโอกาสดูแลด้านโภชนาการให้ผู้ป่วย สิ่งที่พบเห็นอยู่เสมอ คือความลำบากของผู้ป่วยที่จำเป็นต้องบริโภคโปรตีนจาก “ไข่ขาว” ตามคำแนะนำของแพทย์ แต่กลับต้องคอยแยกไข่แดงออกทุกครั้งอย่างซ้ำซากและน่าเบื่อหน่าย ทั้งยังต้องกังวลว่าปริมาณที่รับประทานจะเพียงพอต่อการฟื้นฟูร่างกายหรือไม่ หากบริโภคได้ไม่ครบตามเกณฑ์ ย่อมส่งผลให้การฟื้นตัวล่าช้าออกไป
จากปัญหาเล็ก ๆ ที่แฝงด้วยความไม่สะดวกนี้ ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ผลักดันให้ทีมวิจัยมุ่งมั่นพัฒนา “เส้นจากไข่ขาว 100%” ด้วยเทคโนโลยี Protein Transformation ที่สามารถแปรเปลี่ยนไข่ขาวธรรมดาให้กลายเป็นเส้นในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเส้นราเมน เส้นหมี่ หรือแม้แต่ “ข้าวจากไข่ขาว” เพื่อให้การบริโภคโปรตีนไม่ใช่ภาระที่น่าเบื่ออีกต่อไป แต่กลับเต็มไปด้วยรสชาติ ความเพลิดเพลิน และคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วนในทุกมื้ออาหาร
นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการวิจัยและพัฒนาที่สะท้อนพลังของนวัตกรรมอันเกิดจากการมองเห็นความทุกข์เล็กน้อยของผู้คนและลงมือแก้ไขอย่างจริงจัง ทว่าบททดสอบที่ท้าทายยังไม่สิ้นสุด เพราะเมื่อผลิตภัณฑ์ได้พิสูจน์คุณภาพและได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคแล้ว ก้าวต่อไปที่สำคัญคือการขยายฐานลูกค้าและการเปิดตลาดใหม่ ซึ่งกำลังกลายเป็นอีกโจทย์ที่ทีม Eggyday ต้องก้าวผ่านด้วยความมุ่งมั่นเช่นเดิม
เพ็ญพิชชา บอกถึงเรื่องนี้ว่า “เราเชื่อว่าสินค้าของเรามีศักยภาพ และตลาดใหม่กำลังรอเราอยู่” หลังจากได้เข้าร่วมโครงการของ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) บริษัทได้แผนชัดเจนว่าจะไม่หยุดเพียงการเติบโตในประเทศ แต่จะเดินหน้าขยายสู่ตลาดต่างแดน โดยมองไปที่ประเทศในกลุ่มตลาด GCC ( Gulf Cooperation Council )หรือกลุ่มประเทศความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ เช่นซาอุดีอาระเบียเป็นต้น
“แต่ตะวันออกกลางไม่เหมือนกันเลย นี่คือการเปิดตลาดใหม่จริง ๆ เราอยากรู้ว่าผู้บริโภคซาอุจะมองเห็นคุณค่าของสินค้าแบบเดียวกับที่ผู้บริโภคไทยและเพื่อนบ้านเห็นหรือไม่”
ล็อกเป้าซาอุฯตลาดมีศักยภาพและกำลังซื้อสูง
ที่เราเลือกซาอุดิอารเบียเพราะเป็นตลาดที่มีศักยภาพและความท้าทายซาอุดีอาระเบียมีหลายปัจจัยที่ทำให้เป็นตลาดที่น่าสนใจประกอบด้วย
1.ผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูง รายได้เฉลี่ยดีกว่าหลายประเทศในเอเชีย
2.รูปแบบการบริโภคแตกต่าง เน้นคาร์โบไฮเดรตและไขมัน แต่โปรตีนน้อย
3.คนรุ่นใหม่เริ่มหันมาสนใจสุขภาพมากขึ้น
“บ้านเขาไม่ค่อยมีสินค้าในลักษณะนี้ เรามั่นใจว่านี่จะเป็นการเปิดตลาดสินค้าใหม่ ๆ ทั้งสำหรับเราและผู้บริโภคที่นั่น”
แต่ความท้าทายก็ไม่เล็ก สินค้าข้าวหรือเส้นของไทยอาจไม่ตรงกับความเคยชิน เช่น ชาวอาหรับนิยมข้าวบาสมาติเมล็ดยาว ไม่เหมือนข้าวไทย ทีมวิจัยและพัฒนาจึงต้องปรับให้ใกล้เคียงรสนิยมท้องถิ่นมากที่สุด ทั้งในเรื่องเมล็ดข้าว เนื้อสัมผัส และรสชาติ
กลยุทธ์บุกตลาด
เพ็ญพิชชา บอกอีกว่า บริษัทวางแผนเริ่มจาก ทดลองตลาด ส่งสินค้าหลายตัวไปให้ผู้บริโภคเลือก รวมถึงพัฒนาสินค้าใหม่เฉพาะตลาดนี้เพื่อสร้างความหลากหลาย
“เราไม่ใช่แค่จะเอาของที่มีอยู่ไปขาย แต่เราจะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงกับความต้องการของเขาเลย”
นอกจากนี้ สินค้าของบริษัทยังมี มาตรฐานฮาลาล ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการเจาะตลาดตะวันออกกลาง ซึ่งสินค้าฮาลาลที่ได้มาตรฐานจากไทยถือเป็นที่ยอมรับอยู่แล้วในภูมิภาคนี้
เพ็ญพิชชา เสริมทิ้งท้ายด้วยว่า เราค่อนข้างมีความพร้อมในการขยายตลาดในกลุ่มนี้ เพราะทีมวิจัยและพัฒนาของเราสามารถออกแบบและตอบโจทย์ผลิตภัณฑ์ได้ตามความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายอยู่แล้ว นอกจากนี้ปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิต 15–30 ตันต่อเดือน และสามารถขยายได้หากผู้บริโภคมีการตอบรับที่ดี
“เราถือว่าประสบความสำเร็จในประเทศระดับนึงแล้วโดยมียอดขายในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 11 ล้านบาท และปีนี้คาดว่าจะเพิ่มเป็น 22 ล้านบาท หรือเติบโตเท่าตัว และเชื่อว่าแนวโน้มนี้จะดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราก็คาดหวังผลลัพธ์ในลักษณะนี้ในตลาดต่างประเทศด้วยเช่นกัน“
ทั้งหมดเป็นเรื่องราวของทีมที่น่าสนใจจากโครงการของ NAI ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA มีความมุ่งมั่นว่า ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจากผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมอาหารไทยทั้ง 10 บริษัท ที่ไม่ใช่เพียงแค่เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านอาหาร แต่เป็นการยกระดับความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของตลาดโลก ผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ล้ำสมัย
นอกจากนี้ยังเชื่อมั่นว่าโครงการนึ้จะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ 4G ของ NIA คือ Groom-Grant – Growth - Global ในการมุ่งพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งก่อนแล้วจึงให้การสนับสนุนทางการเงิน พัฒนาการเติบโตและขยายสู่ตลาดสากล ซึ่งวันนี้สิ่งที่ทำให้ภาคภูมิใจคือ ผู้ประกอบการเหล่านี้ไม่ได้เพียงแค่คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่ยังนำวัตถุดิบและเทคโนโลยีของไทยมาใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม สามารถนำเสนอ 'เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญของคนไทย' สู่ตลาดโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ”