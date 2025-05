นายกฯ บินต่อไปมาเลเซียพรุ่งนี้ ประชุมผู้นำอาเซียน ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ 20 ปีข้างหน้า

วันนี้ (วันที่ 24 พฤษภาคม 2568) นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่านางสาว แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการออกเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่46 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในวันพรุ่งนี้ อาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม เวลาประมาณ 18.30 น. และจะเข้าร่วมประชุมอาเซียนเช้าวันจันทร์ที่ 26 และวันอังคารที่27 พฤษภาคม นี้ ภายใต้แนวคิดหลัก “การมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง และความยั่งยืน” (Inclusivity and Sustainability) โดยนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมในกรอบอาเซียน 7 รายการ และเข้าร่วมการประชุม IMT-GT (Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle) ระดับผู้นำ ครั้งที่ 16สำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 46 นี้เป็นการประชุมระดับผู้นำวาระแรกของปี โดยนายกรัฐมนตรีจะร่วมกันกับผู้นำอาเซียนกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนอาเซียน ตลอดปี 2568 รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างประเทศและในภูมิภาคที่มีผลกระทบต่อภูมิภาค เพื่อกำหนดแนวทางรับมือสำหรับอาเซียน ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้นำอาเซียน 9 ประเทศ และปลัดกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา และเลขาธิการอาเซียนสาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ ผู้นำอาเซียนจะร่วมกันรับรองวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ปี ค.ศ. 2045 ซึ่งจะใช้ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนในอีก 20 ปีข้างหน้าสำหรับการประชุมในวันอังคาร ที่27 พฤษภาคม นายกรัฐมนตรีมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนได้เชิญผู้นำกลุ่มประเทศความร่วมมือ รัฐอ่าวอาหรับ (GCC) ซึ่งประกอบด้วย ประเทศบาห์เรน คูเวต โอมาน กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และซาอุดีอาระเบีย และนายกรัฐมนตรีจีน เข้าร่วมการประชุมด้วย ซึ่งจะเป็นโอกาสของไทยและอาเซียน ในการแสวงหาความร่วมมือและความเป็นพันธมิตรกับประเทศนอกอาเซียนที่มีศักยภาพสูง นายจิรายุกล่าวสำหรับกำหนดการสำคัญของนายกรัฐมนตรี มีดังนี้วัน อาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2568 เวลา 18.30 น. นายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร บน. 6 ซึ่งจะไปถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ในเวลา 21.50 น. ตามเวลาท้องถิ่น (เวลาที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เร็วกว่ากรุงเทพฯ 1 ชม.)วันที่ 26 พฤษภาคม 2568 นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุม ดังนี้ 1) การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 46 (Plenary) 2) การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 46 อย่างไม่เป็นทางการ (Retreat) 3) การพบหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน 4) การพบหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้แทนเยาวชนอาเซียน และ 5) การพบหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้แทนสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนจากนั้นในช่วงเย็น นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วม พิธีลงนามปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียน 2045: อนาคตร่วมกันของเรา (Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2045: Our Shared Future) และเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ ที่นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และภริยา เป็นเจ้าภาพวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2568 นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน - คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (ASEAN – GCC Summit) ครั้งที่ 2 จากนั้น สมเด็จพระราชาธิบดีอิบราฮิมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้นำอาเซียนโดยในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน – คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ – จีน (ASEAN – GCC – China Summit) ก่อนเข้าร่วมการประชุมแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย – ไทย (IMT - GT) จากนั้น นายกรัฐมนตรีจะออกเดินกลับโดยจะเดินทางถึงประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานทหาร บน.6 ในเวลา 20.35 น.