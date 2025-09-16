ปลื้ม! “ลิซ่า BLACKPINK” เลือกจิวเวลรีไทยเฉิดฉายในอาฟเตอร์ปาร์ตี้ Emmy Awards 2025

หม่อมหลวงรจนาธร นักออกแบบเครื่องประดับชื่อดัง โพสต์ขอบคุณ “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” ศิลปินไทยระดับโลก ที่เลือกสวมใส่จิวเวลรีรจนาธรในงานอาฟเตอร์ปาร์ตี้ Emmy Awards 2025 พร้อมเผยความตื่นเต้นและซาบซึ้งใจที่ศิลปินยังสนับสนุนแบรนด์คนไทย
วันนี้ (16 ก.ย.) เฟซบุ๊ก “Rojanatorn Na Songkhla” หรือ หม่อมหลวง รจนาธร ณ สงขลา นักออกแบบเครื่องประดับ ผู้มีผลงานที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นไม่ซ้ำใคร ได้ออกมาโพสต์ภาพของศิลปินชื่อดังระดับโลกสัญชาติไทย 'ลิซ่า' ลลิษา มโนบาล ในงานอาฟเตอร์ปาร์ตี้ของงาน Emmy Awards 2025
พร้อมระบุข้อความว่า "ต้องขอบคุณลิซ่าและทีมงานที่เลือกจิวเวลรีรจนาธรนะคะ ทำเอาพวกเราตื่นเต้นกันไปหมดค่ะ ขอบคุณที่คนไทยไม่ลืมกัน งาน Emmy Awards at After party ค่ะ"