สมาพันธ์เฮลธ์ เปิดตัว “SAMA LAB” และนวัตกรรม Nutraceutical แห่งอนาคต ในงาน Run with the Flow 2025 โดยเครือโรงพยาบาล BDMS

สมาพันธ์เฮลธ์ จำกัด ประกาศเปิดตัว SAMA LAB แบรนด์ร้านค้าอาหารเสริมโภชนเภสัช (Nutraceutical) แห่งอนาคต ภายในงาน Run with the Flow 2025 ซึ่งจัดขึ้นโดยเครือโรงพยาบาล BDMS โดยนำเสนอนวัตกรรมอาหารเสริมที่ผสานงานวิจัยจาก สถาบัน International Congress on Nutrition and Integrative Medicine (ICNIM) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากแพทย์และนักวิจัยทั่วโลก
การเปิดตัวครั้งนี้ตอกย้ำบทบาทของสมาพันธ์เฮลธ์ในการยกระดับสุขภาพของคนไทย จากผู้นำธุรกิจเครื่องมือแพทย์สู่การเป็นผู้พัฒนานวัตกรรมโภชนเภสัชระดับนานาชาติ ผลิตภัณฑ์ Nutraceutical ระดับพรีเมียม
ภายในงาน สมาพันธ์เฮลธ์ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Nutraceutical ระดับพรีเมียมที่คัดสรรส่วนผสมหายาก (Rare Ingredients) เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ เช่น
•Oligomax (Oligonol®) : สารสกัด OPCs ที่ช่วยเพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อและลดการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย
•ETAS® : สารสกัดจากหน่อไม้ฝรั่ง ช่วยจัดการความเครียดและเพิ่มคุณภาพการนอนหลับ เหมาะสำหรับคนทำงานยุคใหม่
•I-Muron AHCC® : สารสกัดจากไมซีเลียมเห็ดชิตาเกะ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยมลภาวะและ PM2.5
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้รับการสนับสนุนด้านวิจัยจากสถาบัน ICNIM และได้รับความสนใจจากโรงพยาบาลชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
วิสัยทัศน์และค่านิยมองค์กร
ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2534 สมาพันธ์เฮลธ์ได้ยืนหยัดในธุรกิจสุขภาพมากว่า 34 ปี ภายใต้แนวคิด “Your Wellness, Our Commitment” โดยมุ่งมั่นในการนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ นวัตกรรม และสร้างประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน
คุณปรุฬห์ สมะลาภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า “เราเชื่อในเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่ง ร่วมกับสินค้าที่ผ่านการคัดเลือกอย่างพิถีพิถัน และบริการหลังการขายแบบครบวงจร เป้าหมายสูงสุดของเราคือการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับคนไทย”
ทั้งนี้ สมาพันธ์เฮลธ์ยังยึดมั่นใน Core Values 3 ประการ ได้แก่
1.ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง – ทุกสินค้าและบริการต้องตอบโจทย์อย่างแท้จริง
2.คุณภาพและนวัตกรรม – ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานสูงและมีงานวิจัยรองรับ
3.ความเป็นธรรมและซื่อสัตย์ – โปร่งใส คุ้มค่า และเชื่อถือได้
ความท้าทายและโอกาสในตลาดสุขภาพ
ในยุคเศรษฐกิจที่ผันผวนและเทรนด์สุขภาพที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ความท้าทายสำคัญคือการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีผลลัพธ์ทางวิทยาศาสตร์รองรับ สมาพันธ์เฮลธ์จึงเลือกพัฒนานวัตกรรมโภชนเภสัชที่ “มากกว่าแค่อาหารเสริม” แต่เป็นเครื่องมือเพื่อการป้องกันโรคและเสริมสร้างสุขภาพในระดับเซลล์
SAMA LAB – สัญลักษณ์ของความร่วมมือเพื่อสุขภาพยั่งยืน
การเปิดตัว SAMA LAB ในงานวิ่งการกุศล BDMS Run with the Flow 2025 ไม่เพียงเป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่ยังเป็นการสะท้อนถึงพันธกิจร่วมกันระหว่าง BDMS และสมาพันธ์เฮลธ์ในการสร้างคุณค่าใหม่แก่สังคม
“BDMS และสมาพันธ์เฮลธ์มีแนวคิดเดียวกันในการส่งเสริมสุขภาพและค้นหานวัตกรรมทางการแพทย์ที่ดีที่สุดเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของคนไทยบนวิถีแห่งความยั่งยืน”
กลยุทธ์การเติบโตในอนาคต
สมาพันธ์เฮลธ์วางแผนขยายตลาดใน 2 ทิศทางหลัก ได้แก่
1.ธุรกิจเครื่องมือแพทย์ – ยังคงเป็นรากฐานสำคัญในการจัดส่งสินค้าคุณภาพสู่โรงพยาบาลทั่วประเทศ
2.ตลาดอาหารเสริม – ใช้ SAMA LAB เป็นหน้าร้านใหม่ เจาะกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีงานวิจัยระดับโลก ราคาเหมาะสม และเห็นผลได้จริง