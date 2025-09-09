“ไลน์แมน” ซุ่มร่วมทุนใหม่อีก 2 ดีล ซื้อ JERA Cloud ลุยเฮลท์-บิวตี้ 7 หมื่นล.

ผู้จัดการรายวัน 360- ตลาดความงาม 76,500 ล้านบาท โตแรงไม่ต่ำกว่า 30% “LINE MAN Wongnai” มองเห็นโอกาส เข้าซื้อกิจการ JERA Cloud เพื่อขยายกลุ่มธุรกิจ Merchant Digital Solutions ไปสู่อุตสาหกรรมอื่น เผยจากนี้อาจมีร่วมทุนอีก 1-2 ดีลก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์
นายยอด ชินสุภัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE MAN Wongnai เปิดเผยว่า ปัจจุบัน LINE MAN Wongnai แบ่งธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. Payment & Financial Products (LINE PAY) 2. Merchant Digital Solutions (POS FoodStory, Merchant app, JERA) 3.On Demand Services (LINEMAN App) โดยรายได้หลักกว่า 60% มาจาก On Demand Services ในอนาคตคาดหวังว่ารายได้จากอีก 2 ธุรกิจจะเติบโตมากขึ้น หรือมีสัดส่วนรายได้เท่าๆ กัน โดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจ Merchant Digital Solutions ที่ล่าสุดเข้าซื้อ JERA จะช่วยให้เข้าไปสู่ธุรกิจความงามและอื่นๆ ได้
“LINE MAN Wongnai เข้าซื้อกิจการ JERA Cloud เพื่อขยายกลุ่มธุรกิจ Merchant Digital Solutions ไปสู่อุตสาหกรรมอื่น นอกเหนือจากธุรกิจร้านอาหาร และการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้สะท้อนถึงกลยุทธ์ของ LINE MAN Wongnai ในการต่อยอดจากธุรกิจ Wongnai POS ที่เน้นกลุ่มร้านอาหารสู่อุตสาหกรรมข้างเคียงที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงในอนาคต ที่สำคัญการรวมกันครั้งนี้จะช่วยสร้างการเติบโตให้กลุ่มธุรกิจ Merchant Digital Solutions ในจังหวะที่เมกะเทรนด์ด้านความงามและสุขภาพกำลังมาแรง รวมถึงยังเป็นจุดเริ่มต้นของ LINE MAN Wongnai ในการขยายไปสู่ธุรกิจด้านบริการอื่นๆ ช่วยให้เราเข้าใกล้ภารกิจ Digitalize Thailand ไปอีกขั้น”
อย่างไรก็ตาม LINE MAN Wongnai มองว่าแผนการใช้กลยุทธ์เข้าซื้อกิจการ จะเป็นแนวทางสร้างการเติบโตได้เร็วขึ้น ซึ่งก่อนที่บริษัทจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ จากนี้น่าจะมีการเข้าซื้อกิจการหรือร่วมมือกับพาร์ทเนอร์อีก 1-2 ดีล
ทั้งนี้ในส่วนของ JERA Cloud พัฒนาขึ้นโดย บริษัท ละมุนภัณฑ์ ไอทีจำกัด หลังจากที่ LINE MAN Wongnai เข้าซื้อแล้ว จากนี้ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ละมุนภัณฑ์ ไอที จำกัด ได้แก่ ผศ.ดร. บัณฑิต ฐานะโสภณ, คุณอิระวัฏฐ์ วงษ์สัจจา และคุณคณิน เพียรวิริยะกุลกิจ รวมถึงพนักงานกว่า 40 คนของละมุนภัณฑ์ จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจ Merchant Digital Solutions ภายใต้การดูแลของนายเอกลักษณ์ วิริยะโกวิทยา กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจ Merchant Digital Solutions, LINE MAN Wongnai
นายเอกลักษณ์ วิริยะโกวิทยา กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจ Merchant Digial Solutions, LINE MAN Wongnai กล่าวว่า การตัดสินใจเข้าซื้อกิจการครั้งนี้สอดคล้องแผนพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ Merchant Digital Solutions ของเราที่ต้องการขยายไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมข้างเคียง และวางรากฐานแพลตฟอร์มให้กับทั้งกลุ่มธุรกิจในระยะยาว ความโดดเด่นของ JERA Cloud ที่มีระบบจัดการคลินิกความงามและทันตกรรมครบวงจร จะช่วยให้เราสามารถเข้าถึงผู้ประกอบการกลุ่มใหม่ได้ทุกระดับ
ผศ.ดร. บัณฑิต ฐานะโสภณ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ละมุนภัณฑ์ ไอทีจำกัด ผู้พัฒนา JERA Cloud กล่าวว่า JERA ก่อตั้งมา 8 ปี พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นผู้นำในตลาดโซลูชันระบบ Cloud และ POS สำหรับธุรกิจความงามและสุขภาพอันดับหนึ่งด้วยส่วนแบ่งตลาดสูงสุด และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากว่า 1,700 สาขาในธุรกิจความงามและสุขภาพ โดยกลุ่มลูกค้าไม่ว่าจะเป็นคลินิกความงามชั้นนำอย่าง Aura Bangkok Clinic ที่มี 20 สาขา คลินิกทันตกรรมชื่อดัง Teeth Talk ที่ให้บริการ 19 สาขา ตลอดจนร้านเสริมสวยและสปาอีกมากมาย
ปัจจุบันตลาดสุขภาพและความงามมูลค่า 76,500 ล้านบาท มีการเติบโตปีละ 12% พบว่ากลุ่มเจน Z และเพศชาย ให้ความสำคัญกับความงามและสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการรักษาสิวบนใบหน้า และดูแลผิวหน้า รวมถึงการฉีดโบท็อกซ์ ฟิลเลอร์ เป็นบริการยอดนิยมมากที่สุด ขณะที่ผู้ใช้บริการ 1 ใน 5 เป็นผู้ชาย และในกลุ่มผู้ชายกว่า 50% เป็น LGBTQ+ ดังนั้นจึงมองว่ายังคงมีช่องว่างสำหรับการเติบโตอีกมาก
“ผลงานของ JERA Cloud สร้างมูลค่าถึง 26,000 ล้านบาทในตลาดความงามด้วย ดังนั้นการผนึกกำลังครั้งนี้จะช่วยให้เราสามารถส่งมอบโซลูชันที่ดีที่สุดและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ในวงกว้างขึ้น กลายเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคตของธุรกิจสุขภาพและความงามของไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมงานทุกคนมุ่งหวังมาโดยตลอด”