LINE MAN Wongnai ซื้อ JERA Cloud ขยายธุรกิจสู่ความงาม-สุขภาพ

LINE MAN Wongnai เข้าซื้อกิจการ JERA Cloud สตาร์ตอัปไทย ผู้พัฒนาระบบ Cloud และ POS สำหรับบริหารจัดการธุรกิจความงามและสุขภาพ เพื่อขยายกลุ่มธุรกิจ Merchant Digital Solutions ไปสู่อุตสาหกรรมอื่น นอกเหนือจากธุรกิจร้านอาหารเป็นครั้งแรกของ LINE MAN Wongnai
ยอด ชินสุภัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE MAN Wongnai กล่าวว่า เราตัดสินใจซื้อกิจการ JERA Cloud ด้วยเหตุผลหลายประการ ทั้งความเป็นผู้นำระบบจัดการธุรกิจความงามและสุขภาพในไทยที่มีชื่อเสียงในวงการ ผนวกกับวิสัยทัศน์และศักยภาพของทีมผู้ก่อตั้ง การรวมกันครั้งนี้จะช่วยสร้างการเติบโตให้กลุ่มธุรกิจ Merchant Digital Solutions ในจังหวะที่เมกะเทรนด์ด้านความงามและสุขภาพกำลังมาแรง รวมถึงยังเป็นจุดเริ่มต้นของ LINE MAN Wongnai ในการขยายไปสู่ธุรกิจด้านบริการอื่นๆ ช่วยให้เราเข้าใกล้ภารกิจ Digitalize Thailand ไปอีกขั้น
เอกลักษณ์ วิริยะโกวิทยา กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจ Merchant Digital Solutions, LINE MAN Wongnai กล่าวเสริมว่า ตลาดสุขภาพและความงามมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด และยังคงมีช่องว่างสำหรับการเติบโตอีกมาก การตัดสินใจเข้าซื้อกิจการครั้งนี้สอดคล้องแผนพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ Merchant Digital Solutions ของเราที่ต้องการขยายไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมข้างเคียง และวางรากฐานแพลตฟอร์มให้กับทั้งกลุ่มธุรกิจในระยะยาว ความโดดเด่นของ JERA Cloud ที่มีระบบจัดการคลินิกความงามและทันตกรรมครบวงจร จะช่วยให้เราสามารถเข้าถึงผู้ประกอบการกลุ่มใหม่ได้ทุกระดับ
ผศ.ดร. บัณฑิต ฐานะโสภณ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ละมุนภัณฑ์ ไอที จำกัด ผู้พัฒนา JERA Cloud กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา เราเริ่มต้นจากการเป็นสตาร์ตอัพเล็กๆ ที่มองเห็นช่องว่างในตลาด และตั้งใจแก้ปัญหาให้ผู้ประกอบการด้านความงามและสุขภาพด้วยเทคโนโลยี วันนี้การร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ LINE MAN Wongnai เกิดจากความเชื่อมั่นว่าเราจะได้ทำงานกับทีมที่มีศักยภาพและวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม การผนึกกำลังนี้จะช่วยให้เราสามารถส่งมอบโซลูชันที่ดีที่สุดและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ในวงกว้างขึ้น กลายเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคตของธุรกิจสุขภาพและความงามของไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมงานทุกคนมุ่งหวังมาโดยตลอด
JERA Cloud ภายใต้การบริหารของบริษัท ละมุนภัณฑ์ ไอที จำกัด เป็นสตาร์ตอัปไทยที่ก่อตั้งมานาน 8 ปี พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นผู้นำในตลาดโซลูชันระบบ Cloud และ POS สำหรับธุรกิจความงามและสุขภาพอันดับหนึ่งด้วยส่วนแบ่งตลาดสูงสุด และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากว่า 1,700 สาขาในธุรกิจความงามและสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น คลินิกความงามชั้นนำอย่าง Aura Bangkok Clinic ที่มี 20 สาขา คลินิกทันตกรรมชื่อดัง Teeth Talk ที่ให้บริการ 19 สาขา ตลอดจนร้านเสริมสวยและสปาอีกมากมาย
การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้สะท้อนถึงกลยุทธ์ของ LINE MAN Wongnai ในการต่อยอดจากธุรกิจ Wongnai POS ที่เน้นกลุ่มร้านอาหาร ขยายพรมแดนธุรกิจสู่อุตสาหกรรมข้างเคียงที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงในอนาคตอย่างตลาดความงามและสุขภาพ ซึ่งมีประเทศไทยเป็นฐานสำคัญที่มีความพร้อมก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางระดับโลกในอุตสาหกรรมนี้