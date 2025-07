ส.อ.ท.ผนึกม.มหิดลเปิดหลักสูตรป.โท สาขาวิทยาการขั้นสูงฯ ปั้นบุคลากรขับเคลื่อนอุตฯชีวการแพทย์-สุขภาพ

ส.อ.ท. ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการขั้นสูงทางชีวการแพทย์และการสร้างสรรค์ธุรกิจสุขภาพ เพื่อปั้นบุคลากรขั้นสูง ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีวการแพทย์และสุขภาพวันนี้ (25 กรกฎาคม 2568) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการขั้นสูงทางชีวการแพทย์และการสร้างสรรค์ธุรกิจสุขภาพ (Master of Science in Advanced Biomedical Technology and Venture Creation in Healthcare) โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และนายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมลงนาม ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าวนายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ปัจจุบันไทยเตรียมพร้อมยกระดับเข้าสู่อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร และศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) โดยไทยยังมีแรงกดดันจากการแข่งขันในสินค้าประเภทเดียวกันกับประเทศคู่แข่งในภูมิภาค ดังนั้นการส่งเสริมเศรษฐกิจโดยเน้นการผลิต การบริโภคภายในประเทศ จะเป็นแนวทางสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจไทย สามารถรอดพ้นจากสถานการณ์ดังกล่าวได้จากความร่วมมือนี้เพื่อสนับสนุนเป้าหมายนี้ ส.อ.ท. ได้จัดตั้งคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม ครอบคลุม 7 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ เครื่องสำอาง เทคโนโลยีชีวภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ ยา สมุนไพร รวมทั้งอาหารและเครื่องดื่ม ที่จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงเวชภัณฑ์ต่างๆ กับหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนอกจากนี้ ส.อ.ท. ยังมีการผลักดันนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์สู่อุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือ Parts Transformation เพื่อเข้ามามีส่วนช่วยในการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยีการเปลี่ยนผ่านให้วงการทางการแพทย์มีเครื่องมือที่ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล“ภาคอุตสาหกรรมจำเป็นต้องยกระดับด้วยการพัฒนาบุคลากรตั้งแต่สถานศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับอุตสาหกรรม ดังนั้น MOU ฉบับนี้จะช่วยยกระดับทักษะและเพิ่มกำลังแรงงานคุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการในอนาคต เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการแพทย์ และต่อยอดให้อุตสาหกรรมการแพทย์ของประเทศสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน” นายอิศเรศ กล่าวด้านศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล ส.อ.ท. และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการพัฒนาและจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการขั้นสูงทางชีวการแพทย์และการสร้างสรรค์ธุรกิจสุขภาพนี้ เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ เพื่อเตรียมพร้อมบุคลากรรุ่นใหม่ให้สามารถสร้างนวัตกรรมและขับเคลื่อนประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้ได้จริง“ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมการเรียน การสอน การวิจัย และการพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง ผ่านการมีส่วนร่วมของภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างหลักสูตรที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และมาตรฐานสากล”ด้านนายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง อย. และมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง ที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์แห่งอนาคต รองรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลก ทั้งในด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และโครงสร้างสังคม ซึ่งถือเป็นปัจจัยในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการขั้นสูงทางชีวการแพทย์และการสร้างสรรค์ธุรกิจสุขภาพมีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ ยาและเครื่องมือแพทย์ เช่น biological product และ vaccine หรือหุ่นยนต์ทางการแพทย์ เครื่องมือแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับการวินิจฉัย ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงภาคการศึกษาและอุตสาหกรรม เพื่อสร้างบุคลากรสมรรถนะสูง ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านวิทยาการชีวการแพทย์เชิงลึกและทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจสุขภาพ