"ลุงเยิ้ม" อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ถูกแฉ! พัวพันโครงการโดรนเกษตร 9 แสนล้าน สวมรอยกองทัพภาคที่ 2 สร้างความน่าเชื่อถือ

"ลุงเยิ้ม" อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ตกเป็นประเด็นร้อน หลังถูกกล่าวหาว่าใช้ตำแหน่งเก่าชักนำนักธุรกิจและทหารพาณิชย์สกุลดัง "ชินวัตร" เข้าพบแม่ทัพภาคที่ 2 คนปัจจุบัน เพื่อผลักดันโครงการพันธบัตรดิจิทัลโดรนเกษตร 1 ล้านลำ มูลค่ามหาศาล หวังฟันกำไรกว่า 9 แสนล้านบาท อ้างอิงแหล่งที่มาจากสหรัฐฯ และจีน สุดท้ายกองทัพภาคที่ 2 ไหวตัวทันรีบลบโพสต์สร้างความเสียหาย แต่ชื่อเสียงแม่ทัพคนปัจจุบันก็ได้รับผลกระทบไปไม่น้อย
วันนี้ (12 ก.ย.) พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร ได้ออกมาแฉความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างพลโทบุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 หรือ ‘แม่ทัพกุ้ง’ และอดีตผู้บังคับบัญชาอย่างพลเอกธวัชชัย สมุทรสาคร หรือที่เรียกกันว่า ‘แม่ทัพกุนเชียง’ ซึ่งมีประวัติพัวพันกับหลายกรณี เช่น การสร้างชุมชนชาวกัมพูชา การส่งเสบียง และความสนิทสนมกับนายทุนบ่อน ตลอดจนความพยายาม "ฟอกตัว" กับกลุ่มต่อต้านกัมพูชา
ล่าสุด ‘แม่ทัพกุนเชียง’ ได้นำคณะนักธุรกิจและนายทุนจาก Capital Trust Group เข้าพบ ‘แม่ทัพกุ้ง’ เพื่อเสนอโครงการยักษ์ใหญ่ "พันธบัตรดิจิทัลสำหรับโดรนเกษตร 1 ล้านลำ" ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 9 แสนล้านบาท โดยระบุว่าโดรนจำนวน 500,000 ลำจะมาจากสหรัฐอเมริกา และอีก 500,000 ลำมาจากประเทศจีน นอกจากนี้ยังมีแผนฝึกนักบินโดรนจากทหารประจำการถึง 100,000 นาย โดยมีพลเอกอุทัย ชินวัตร และพลเอกธวัชชัย สมุทรสาคร เป็นที่ปรึกษาโครงการ
อย่างไรก็ตาม เมื่อเรื่องราวเริ่มแพร่หลายและกองทัพภาคที่ 2 ทราบว่าชื่อและภาพลักษณ์ของหน่วยถูกนำไปใช้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับโครงการดังกล่าว ก็ได้รีบลบโพสต์ที่เกี่ยวข้องออกจากเพจเฟซบุ๊กอย่างเร่งด่วน การกระทำของอดีตแม่ทัพคนดังกล่าวได้สร้างความมัวหมองให้กับกองทัพภาคที่ 2 และแม่ทัพคนปัจจุบัน ซึ่งถูกเตือนให้ระมัดระวังบุคคลรอบข้าง โดยเฉพาะกลุ่มอดีตนายทหารที่มีประวัติเป็นปัญหา เพื่อไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนอีก