กรมอุทยานฯ เผยภาพสุดสะเทือนใจ! สิงโตถูกขังรวมกันในกรงแคบ ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ "สัตว์เครียด-ชีวิตน่าสงสาร"

เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์หนัก! หลังกรมอุทยานฯ เผยภาพสิงโตถูกขังรวมกันในกรงแคบๆ ทำให้หลายฝ่ายเป็นห่วงในสวัสดิภาพสัตว์ป่าเหล่านี้ ด้านชาวเน็ตแห่คอมเมนต์จวกยับถึงความไม่เหมาะสม
จากเหตุสิงโตรุมทำร้ายเจ้าหน้าที่เสียชีวิต กรมอุทยานฯ เข้าตรวจสอบพบจุดบกพร่องด้านมาตรการความปลอดภัยและสวัสดิภาพสัตว์มากถึง 23 ข้อ จึงสั่งระงับการเปิดบริการโซน Safari Park ทันที พร้อมกำหนดเวลา 30 วันให้สวนสัตว์เร่งแก้ไขตามมาตรฐานก่อนพิจารณาอนุญาตให้กลับมาเปิดอีกครั้ง
ล่าสุด วันนี้ ( 12 ก.ย.) ทาง ”กรมอุทยานฯ“ เผยภาพสิงโตถูกขังอยู่ในกรงแคบๆรวมกัน 4-5 ตัว และเผยว่ามีความเป็นห่วงในสวัสดิภาพสัตว์ จนทำให้มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่มองว่าการที่จับสัตว์มาขังในที่แคบๆ อาจจะยิ่งทำให้เครียดเพิ่ม โดยชาวเน็ตเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเช่น
“ถ้าจะขังจริงๆ ควรมีที่ที่ดีกว่านี้ คับแคบมาก“
“น้องตัวผอมและดูหดหู่สุดๆถ้าเทียบกันอีกที่ ที่อยุธยา”
“เห็นแล้วหดหู่ทั้งกับสัตว์และคน สัตว์จะยิ่งเครียดนะคะ ส่วนตัวแล้ว สัตว์ก็คือสัตว์ เขามีสัญชาตญาณ สิงโตดูรูปทรงผอม อาหารเพียงพอหรือไม่ หรือว่า มีเพื่อแค่ทำเงิน การมีสัตว์ในสถานที่แบบนี้ ควรพร้อมทุกด้านค่ะมีให้คิดในหลายแง่มุมค่ะ ขอบคุณกรมอุทยานฯ ที่เห็นความสำคัญค่ะ”
“สัตว์พูดไม่ได้ มนุษย์มีความคิดโทษได้ตัดสินทุกอย่าง”
“สัตว์ป่าก็คือสัตว์ป่าไม่สมควรจะเอาเขามากักขังตั้งแต่แรกอยู่แล้ว”
“ไม่แฟร์!!!!!!!!!! สืงโตไม่ผิดผิดที่คน”
“สภาพความเป็นอยู่น่าสงสารมาก”
“สวนสัตว์อย่าเห็นปลประโยชน์ตัวเองอย่างเดียวต้องดูแลสัตว์ที่นำมาแสดงอย่างดีด้วย”
“สงสารเลยคงไม่รู้ว่าทำอะไรผิดเพราะที่ทำไปนั้นเป็นสัญชาตญาณ”
“เอามาขังไร้อิสระผิดธรรมชาติที่เขาจะอยุ่แล้วยังเสียเงินค่าจ้างคนเลี้ยงอีก”
“ต้นเหตุเกิดจากคนแท้ๆ สงสารสัตว์”