นิติเวชฯ เผยสาเหตุการตาย "เจ้าหน้าที่ซาฟารีเวิลด์" ถูกสิงโตทำร้ายถึงกระดูกคอหัก-เส้นเลือดฉีกขาด

ผลชันสูตรจากสถาบันนิติเวชฯ เผยสาเหตุการเสียชีวิตของ "นายเจียน รังคะรัสมี" เจ้าหน้าที่ซาฟารีเวิลด์ที่ถูกสิงโตทำร้าย พบ 3 บาดแผลฉกรรจ์สำคัญที่ทำให้เสียชีวิตทันที ทั้งกระดูกคอหัก เส้นเลือดใหญ่ฉีกขาด และหลอดลมฉีกขาด ด้านนิติเวชยืนยัน สิงโตไม่ได้กินร่างแต่ทำร้ายด้วยความรุนแรง
จากเหตุการณ์ที่นายเจียน รังคะรัสมี อายุ 58 ปี เจ้าหน้าที่ดูแลโซนสัตว์ดุร้ายของซาฟารีเวิลด์เสียชีวิตจากการถูกสิงโตทำร้ายเมื่อวานนี้
ล่าสุดวันนี้ (11 ก.ย.) มีความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการชันสูตรจากสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ
พล.ต.ต.วิรุฬห์ ศุภสิงห์ศิริปรีชา ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา เปิดเผยผลการชันสูตรศพของนายเจียน โดยมีน้องสาวของผู้เสียชีวิตร่วมรับฟังด้วย
พล.ต.ต.วิรุฬห์กล่าวว่า จากการตรวจทั้งภายนอกและภายในพบว่าผู้เสียชีวิตมีบาดแผลฉกรรจ์หลายแห่ง โดยเฉพาะบริเวณลำคอ แขน และขา ซึ่งมีกระดูกหักและเส้นเลือดฉีกขาด ทำให้เสียเลือดเป็นจำนวนมาก
ผลการชันสูตรระบุว่า สาเหตุการเสียชีวิตหลักมาจากบาดแผลสำคัญ 3 แห่ง ได้แก่
บาดแผลที่ต้นคอ กระดูกคอหัก ทำให้ผู้เสียชีวิตไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือช่วยเหลือตัวเองได้
บาดแผลที่ต้นขา มีการฉีกขาดของเส้นเลือดแดงและเส้นเลือดดำ ทำให้เสียเลือดไม่หยุด
บาดแผลที่หลอดลม ทำให้ไม่สามารถเปล่งเสียงขอความช่วยเหลือได้
นอกจากนี้ ยังพบกระดูกซี่โครงทั้งสองข้างและกระดูกไหปลาร้าหักด้วยเช่นกัน
สำหรับข้อสงสัยที่ว่าสิงโตได้กินร่างของผู้เสียชีวิตไปหรือไม่นั้น พล.ต.ต.วิรุฬห์ยืนยันว่า อวัยวะของผู้เสียชีวิตอยู่ครบทั้งหมด มีเพียงบาดแผลจากการถูกทำร้ายบริเวณลำคอ หน้าอกด้านซ้าย ต้นขาขวา และน่องด้านซ้าย ซึ่งเป็นบาดแผลที่เกิดจากสัตว์ทำร้ายอย่างชัดเจน
เจ้าหน้าที่นิติเวชวิทยาจะทำการตรวจสอบสารเสพติด แอลกอฮอล์ และยาปฏิชีวนะต่าง ๆ ตามขั้นตอน ซึ่งจะทราบผลภายใน 3 วัน เพื่อประกอบสำนวนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไป แม้ว่าญาติจะยืนยันว่าผู้เสียชีวิตไม่มีโรคประจำตัวหรืออาการซึมเศร้าก็ตาม