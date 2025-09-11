ครอบครัวรับศพเหยื่อสิงโตรุมขย้ำ วอนคนแสดงความคิดเห็นแง่ลบ ทำบั่นทอนสภาพจิตใจย่ำแย่

ครอบครัวรับศพนายเจียน จนท.สวนสัตว์เสียชีวิตจากเหตุสิงโตรุมทำร้าย ปประกอบพิธึทางศาสนา เผยขอความเห็นใจคนแสดงความคิดเห็นแง่ลบ ทำบั่นทอนสภาพจิตใจย่ำแย่
วันนี้ (11 ก.ย.) ที่ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ นางสาวรัตนา รังคะรัสมี อายุ 51 น้องสาวคนเล็ก ของ นายเจียน รังคะรัสมี อายุ 58 ปี หัวหน้าดูแลพื้นที่โซนสัตว์ดุร้าย ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุสิงโตรุมทำร้ายในสวนสัตว์ซาฟารีเวิล์ด ได้นำเอกสารมาทำเรื่องรับศพพี่ชายไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยได้นำเอาชุดที่พี่ชายชอบใส่มาเปลี่ยนให้ด้วย
นางสาวรัตนา กล่าวว่า สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะนำร่างพี่ชายไปทำพิธีตามความเชื่อของคนมอญ โดยจะให้พระสวด จากนั้นก็จะนำร่างพี่ชายที่อยู่ในโลงศพ ไปเก็บไว้ภายในที่เก็บศพของวัด เป็นระยะเวลา 3 ปี ตามความเชื่อ เพราะว่าพี่ชายตายแบบผิดธรรมชาติ จึงต้องเก็บไว้ เพราะถ้าหากทำพิธีฌาปนกิจเลย ก็จะมีความเชื่อว่าคนในครอบครัวจะมีอันเป็นไปตามกัน เมื่อครบกำหนด 3 ปี แล้วก็จะนำร่างของพี่ชายมาสวดอภิธรรม 3 วัน 3 คืน ก่อนที่จะฌาปนกิจร่างตามศาสนาพุทธ
ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมของพี่ชาย ว่า อาจจะเกิดจากความประมาท ที่เป็นเหตุทำให้เสียชีวิต หรือ ตั้งคำถามมากมายว่า ทำไมพี่ชายถึงลงจากรถนั้น นางสาวรัตนา กล่าวว่า ครอบครัวอยากขอความเห็นใจกับคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็น เพราะเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้าง ยอมรับว่าการแสดงความคิดเห็นในแง่ลบ ส่งผลทำให้สภาพจิตใจของครอบครัวย่ำแย่ และบั่นทอนจิตใจครอบครัวเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ หลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ได้มีฝ่ายบุคคลของทางบริษัทมาพูดคุยเรื่องสวัสดิการเบื้องต้นเท่านั้น แต่ยังไม่ได้รับการติดต่ออย่างเป็นทางการ โดยเฉพาะหัวหน้างาน ครอบครัวเราวอนขอความเห็นใจ เพราะว่า ครอบครัวเป็นผู้สูญเสียและพี่ชายก็เป็นคนตั้งตั้งใจทำงานมาก ทำมาเป็นระยะเวลานาน อย่างไรก็ตาม สุดท้ายถ้าหากจะมองว่าเป็นความประมาทหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับการสืบสวนสอบสวนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง