ยูทูบเบอร์ดังเกือบเอาชีวิตไม่รอด หลังติดอยู่กลางเหตุการณ์ประท้วงเนปาล เผยไม่ใช่ม็อบโซเชียลแต่เป็นการต่อสู้เพื่อต้านโกง

ชายที่ขี่มอเตอร์ไซค์จากไทยไปอังกฤษ แต่ดันไปเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เนปาล! เรื่องราวของ "แฮรี" ยูทูบเบอร์เจ้าของช่อง "wehatethecold" ที่บังเอิญไปติดอยู่ท่ามกลางการประท้วงของชาว Gen Z ที่ลุกฮือเผารัฐสภา เพราะทนไม่ไหวกับปัญหาคอร์รัปชันของรัฐบาล!
เมื่อวันที่ 10 ก.ย. ช่องยูทูบ "wehatethecold" ซึ่งมีผู้ติดตามเกือบ 1 แสนคน โพสต์คลิปวิดีโอ "Nepal is on fire" เผยให้เห็นเหตุการณ์ประท้วงในประเทศเนปาลของกลุ่ม " Gen Z" แบบใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นภาพการประท้วงและการจลาจลในวันแรกที่เขาเดินทางไปถึงเนปาล โดยมีผู้ประท้วงได้อธิบายว่าการประท้วงนี้ไม่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดีย แต่เป็นการต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลเนปาล การประท้วงทวีความรุนแรงขึ้น มีการปะทะกันระหว่างผู้ประท้วงกับตำรวจ มีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด และมีการยิงแก๊สน้ำตาเข้าใส่ฝูงชน ซึ่งเจ้าของช่องได้เผชิญแก๊สน้ำตาเป็นครั้งแรกและบรรยายความรู้สึกว่าเป็นผลต่อดวงตาและลำคอ
ต่อมาจะเห็นภาพผู้ประท้วงสามารถบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาได้และเผาอาคารลงจนหมดสิ้น ซึ่งนำไปสู่การเฉลิมฉลองชัยชนะของผู้ประท้วง แม้จะเกิดความวุ่นวาย แต่ผู้ประท้วงก็ยังแบ่งปันน้ำดื่มและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สุดท้าย วิดีโอจบลงด้วยผู้บรรยายเดินทางออกจากพื้นที่อย่างปลอดภัย และแสดงความประหลาดใจที่รถจักรยานยนต์ของเขายังคงอยู่เหมือนเดิม
สำหรับ "แฮรี" เจ้าของช่อง "wehatethecold" เป็นฝรั่งที่ชื่นชอบประเทศไทย มีคลิปวิดิโอที่ถ่ายทอดเรื่องราวของประเทศไทยและพูดไทยได้นิดหน่อยด้วย เขากำลังทำภารกิจคือการขี่มอเตอร์ไซค์จากประเทศไทยไปอังกฤษ
แต่การเดินทางของเขาไม่ใช่เส้นทางตรงกลับอังกฤษ แต่เป็นการขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามเส้นทางที่เขาสนใจ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของประเทศต่างๆ จนกระทั่งเผอิญไปติดอยู่ในสถานการณ์ประท้วงที่เนปาลตามในคลิปที่ปรากฏอยู่ในโลกโซเชียลนี้