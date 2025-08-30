อิเหนาประท้วงเดือด! ต้านขึ้นเงินเดือนสมาชิกรัฐสภา แค้นตำรวจขับรถหุ้มเกราะชน 'ไรเดอร์' ตายคาถนน

ชาวอินโดนีเซียหลายร้อยคนออกมาประท้วงตามสถานที่ต่างๆ ทั่วกรุงจาการ์ตาเมื่อวันศุกร์ (29 ส.ค) หลังมีพลเรือนเสียชีวิตจากการถูกรถตำรวจชน ส่งผลให้เกิดกระแสเรียกร้องให้ปฏิรูปตำรวจ ซึ่งถือเป็นบททดสอบสำคัญครั้งแรกของรัฐบาลประธานาธิบดี ปราโบโว ซูเบียนโต ที่อยู่ในตำแหน่งมาเกือบจะ1 ปี
ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ Gojek ถูกรถตำรวจพุ่งชนบริเวณจุดปะทะรุนแรงใกล้กับอาคารรัฐสภาเมื่อวันพฤหัสบดี (28) ขณะที่ตำรวจพยายามสลายการชุมนุมของกลุ่มผู้ประท้วงที่ออกมาแสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ เช่น เงินเดือนของสมาชิกสภานิติบัญญัติ และทุนการศึกษา เป็นต้น
เหตุการณ์ที่ลุกลามมาจนถึงบ่ายวันศุกร์ (29) ทำให้โรงเรียนหลายแห่งในเมืองหลวงอินโดนีเซียอนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านก่อนเวลา ขณะที่ธนาคารและธุรกิจต่างๆ ให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน
ด้านสื่อท้องถิ่นรายงานว่า รัฐบาลได้ส่งกำลังทหารเข้าควบคุมความสงบในบางพื้นที่แล้ว
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ รวมถึงนักเรียนนักศึกษาและชาวอินโดนีเซียจากหลากหลายอาชีพ ไปรวมตัวกันที่รัฐสภาและสำนักงานตำรวจในกรุงจาการ์ตาเพื่อประท้วงในวันศุกร์ (29) หลายคนขว้างปาก้อนหินใส่ประตูและตะโกนว่า "ฆาตกร! ฆาตกร!"
กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีเขียวเป็นเอกลักษณ์ยังได้ออกมาประท้วงในเมืองอื่นๆ อีกด้วย รวมถึงบันดุงและสุราบายาบนเกาะชวา และโกรอนตาโลบนเกาะสุลาเวสี
หลังจากที่ฟ้ามืดลง ฝนที่ตกหนักในกรุงจาการ์ตาทำให้นักศึกษาและผู้ขับขี่บางส่วนทยอยสลายตัวไปจากสำนักงานตำรวจ แต่ยังมีบางคนที่จุดไฟเผายางรถยนต์และไม้ไผ่ พร้อมกับร้องเพลงปลุกใจรักชาติ
ตำรวจได้ยิงแก๊สน้ำตาใส่ผู้ประท้วงที่พยายามจะบุกเข้าไปในสำนักงาน
สำนักข่าว Antara รายงานว่า กลุ่มผู้ประท้วงได้เผาบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นทรัพย์สินของของสภาที่ปรึกษาประชาชนอินโดนีเซียในเมืองบันดุง ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหลวงไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 150 กิโลเมตร และยังมีการวางเพลิงป้อมตำรวจในเมืองมากัสซาร์บนเกาะสุลาเวสีด้วย
เพนดี นาซีร์ คนขับรถจักรยานยนต์วัย 43 ปี ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประท้วงในกรุงจาการ์ตา เรียกร้องให้ตำรวจสอบสวนการเสียชีวิตของ อัฟฟาน คูร์เนียวัน (Affan Kurniawan) คนขับรถจักรยานยนต์อย่างโปร่งใส
“เราไม่ต้องการให้เพื่อนร่วมงานของเราที่นี่ตกเป็นเหยื่อของเหตุจลาจลครั้งนี้อีก” เขาบอกกับรอยเตอร์ พร้อมเรียกร้องให้ภาครัฐนำตัวคนผิดมาลงโทษ
อาจี เรสตี นักแสดงตลกเดี่ยวไมโครโฟน ได้เข้าร่วมการประท้วงที่รัฐสภาเพื่อคัดค้านเงินช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัยจำนวนมากสำหรับสมาชิกรัฐสภา
“ฉันมาที่นี่เพื่อแสดงความคิดเห็นของเพื่อนๆ ที่เบื่อหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทุกสิ่งทุกอย่าง และรัฐบาล” เธอ กล่าว
ปราโบโว ออกมาเรียกร้องให้ประชาชนอยู่ในความสงบ แสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของ อัฟฟาน คูร์เนียวัน และสั่งให้มีการสอบสวนเหตุการณ์นี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน ทว่าดูเหมือนจะไม่สามารถดับความโกรธเกรี้ยวของผู้ประท้วงได้
“ผมรู้สึกตกใจและผิดหวังกับการกระทำที่เกินกว่าเหตุของเจ้าหน้าที่” ปราโบโว ซึ่งจะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีครบรอบ 1 ปีในเดือน ต.ค. กล่าวผ่านคลิปวิดีโอ
“ผมได้สั่งให้มีการสอบสวนอย่างละเอียดและโปร่งใส ... และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบ”
เหตุความไม่สงบส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยค่าเงินรูเปียห์ปิดตลาดอ่อนค่าลง 0.9% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ 16,495 รูเปียห์ต่อ 1 ดอลลาร์ ขณะที่ดัชนีหุ้นร่วงลงมากถึง 2.3% แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 12 ส.ค. ก่อนที่จะปิดตลาดลดลง 1.5%
"หาก ปราโบโว ไม่ระมัดระวัง... การประท้วงอาจกลายเป็นเหตุจลาจลครั้งใหญ่" มาเด ซูปรีอัตมา นักวิจัยจากสถาบัน ISEAS-Yusof Ishak ในสิงคโปร์ กล่าวกับรอยเตอร์
อาเซป เอดี ซูเฮรี ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจาการ์ตา ยอมรับว่า ระหว่างการปะทะเมื่อวันพฤหัสบดี (28) รถตำรวจหุ้มเกราะได้ชน คูร์เนียวัน ซึ่งทำงานให้กับบริการเรียกรถ Gojek และ Grab จนเสียชีวิต พร้อมทั้งขออภัยต่อครอบครัวของ คูร์เนียวัน ด้วย
ด้านสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์กล่าวว่า คูร์เนียวัน ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประท้วง
ในบ่ายวันศุกร์ (29) อับดุล การิม เจ้าหน้าที่จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ บอกกับผู้สื่อข่าวว่า ตำรวจทั้ง 7 นายที่อยู่ในรถที่ชน คูร์เนียวัน จะถูกควบคุมตัวฐานละเมิดจริยธรรมเป็นเวลา 20 วัน
ที่มา: รอยเตอร์