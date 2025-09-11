นักวอลเลย์บอลสาวไทยปลอดภัยดี หลังหลบหนีเหตุประท้วงวุ่นวายในเนปาล เผย อยากกลับบ้านแล้ว

จากเหตุการณ์ "การประท้วงของ Gen Z" ที่ทวีความรุนแรงในเนปาล ล่าสุดมีรายงานว่านักตบลูกยางสาวไทย 'อุ้ม' อภิญญา ปฏิบัติทอง และ 'บีม' กาญจนา ศรีใสแก้ว ซึ่งเดินทางไปแข่งขันลีกอาชีพ ต้องหนีตายอย่างฉุกละหุก หลังโรงแรมที่พวกเธอพักถูกผู้ประท้วงบุกเข้าเผา แม้จะออกมาโพสต์คลิปยืนยันความปลอดภัยแล้ว แต่ทั้งคู่ก็ยอมรับว่า "อยากกลับไทยมาก" ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดที่รัฐบาลและสถานทูตไทยในเนปาลได้ออกประกาศเตือนให้คนไทยในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมนุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
จากเหตุการณ์ประท้วงรุนแรงในเนปาล ล่าสุดมีรายงานว่านักวอลเลย์บอลสาวไทยที่เดินทางไปเล่นลีกอาชีพต้องหนีเอาชีวิตรอด หลังโรงแรมที่พักถูกผู้ประท้วงบุกเผา
โดย สถานการณ์การประท้วงที่เรียกกันว่า "การประท้วงของ Gen Z" ในเนปาลยังคงทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเริ่มจากคำสั่งแบนโซเชียลมีเดียของรัฐบาล แต่ได้บานปลายกลายเป็นการแสดงความไม่พอใจต่อปัญหาการคอร์รัปชันและระบบอุปถัมภ์ที่เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มชนชั้นนำ ทำให้ผู้ประท้วงบุกเผาทำลายอาคารของรัฐบาลและบ้านพักของนักการเมืองหลายแห่ง
ล่าสุด สำนักข่าวไทยเผยแพร่คลิปวิดีโอของ 'อุ้ม' อภิญญา ปฏิบัติทอง และ 'บีม' กาญจนา ศรีใสแก้ว 2 นักตบลูกยางสาวไทยที่ไปร่วมแข่งขันลีกอาชีพในเนปาล โดยทั้งคู่ได้กล่าวในคลิปว่า "ตอนนี้พวกเราอยู่ที่เมืองโปขระ ประเทศเนปาล สถานการณ์สงบลงแล้ว ทหารเข้าควบคุมทั้งหมดแล้ว และพวกเราปลอดภัยดีแล้วค่ะ" ก่อนจะทิ้งท้ายว่า "อยากกลับไทยมากค่ะ"
นักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทย 5 คนที่เดินทางไปแข่งขันลีกอาชีพในเนปาล โดยอยู่ในทีมลลิตปุระ ควีนส์ 3 คน ได้แก่ 'หนิง' วรัญญา ศรีละออง, 'แคท' ดาริน ปิ่นสุวรรณ และ 'เบส' ภัทราทิพย์ แสนตระกูล ส่วนอีก 2 คนคือ 'อุ้ม' อภิญญา ปฏิบัติทอง และ 'บีม' กาญจนา ศรีใสแก้ว เล่นอยู่กับทีมแคทแมนดู สไปเกอร์ ซึ่งรายงานระบุว่าทั้งสองต้องหนีเอาตัวรอดอย่างฉุกละหุก หลังจากผู้ประท้วงบุกเข้าเผาโรงแรมที่พวกเธอพักอาศัย
ทั้งนี้ ระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้ออกประกาศเตือนให้คนไทยในเนปาลเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามคำสั่งของทางการอย่างเคร่งครัด รวมถึงหลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมนุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักข่าวไทย
