มิคสัญญี!ผู้ประท้วงเนปาลสุดโหด วางเพลิงบ้านเผาทั้งเป็นเมียอดีตนายกฯ-รุมกระทืบรมว.คลัง(ชมคลิป)

นางราชยาลักษมี จิตราการ ภรรยาของนายจาลานาถ คานาล เสียชีวิตในวันอังคาร(9ก.ค.) หลังพวกผู้ประท้วงที่นำโดยคนวัยหนุ่มสาว Gen Z ขังเธอไว้ในบ้านแล้วจุดไฟเผา ท่ามกลางการรวมตัวขับไล่รัฐบาลและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ลุกลามกลายเป็นจลาจล ขณะเดียวกับก็ปรากฏคลิปวิดีโอรัฐมนตรีคลังของประเทศ ถูกผู้ชุมนุมรุมทำร้ายบนท้องถนน
พวกผู้ประท้วงที่นำโดยกลุ่ม Gen Z กำลังใช้แนวทางเดือดดาลขึ้นเรื่อยๆในเนปาล โดยนอกเหนือจากการวางเพลิงบ้านพักของอดีตนายกรัฐมนตรีแล้ว บ้านพักของเค.พี. ชาร์มา โอลีและอาคารรัฐสภา ก็ถูกจุดไฟเผาเช่นกัน ขณะที่ พิษนุ ปราสาด เพาเดล ถูกพวกผู้ชุมนุมไล่ล่าบนท้องถนนในกรุงกาฐมาณฑุ
เหตุการณ์เผาบ้านอดีตนายกรัฐมนตรี เกิดขึ้นในพื้นที่ดัลลู ในกรุงกาฐมาณฑุ โดยนางจิตราการ ถูกรุดพาตัวส่งโรงพยาบาล แต่เสียชีวิตระหว่างการรักษา จากการเปิดเผยของแหล่งข่าวในครอบครัว
นายกรัฐมนตรีเค.พี. ชาร์มา โอลี ซึ่งบ้านพักของเขาก็ถูกจุดไฟเผาเช่นกัน ตัดสินใจลาออกในวันอังคาร(9ก.ย.) หลังจากการประท้วงต่อต้านคำสั่งแบนสื่อสังคมออนไลน์ โหมกระพือกลายเป็นความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆและขยายวงสู่การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของเขาในวงกว้าง และคำกล่าวหาเกี่ยวกับการคอร์รัปชันในแวดวงชนชั้นสูงทางการเมืองของประเทศ
ในวิดีโอที่ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์ พิษนุ ปราสาด เพาเดล รัฐมนตีคลังวัย 65 ปีของโอลี ถูกผู้ประท้วงหลายคนไล่ล่าบนท้องถนน โดนเตะและถูกทำร้ายร่างกายอย่างทารุณ
การประท้วงที่นำโดยคนหนุ่มสาวที่โกรธแค้นต่อการปิดกั้้นสื่อสังคมออนไลน์ ได้โหมกระพือขึ้นในเมืองหลวงของประเทศหนึ่งวันก่อนหน้านี้ และตำรวจได้ยิงเข้าใส่ฝูงชน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 19 ราย
คำสั่งแบนถูกยกเลิกในค่ำคืนวันจันทร์(8ก.ย.) แต่การชุมนุมยังเดินหน้าต่อไป โดยที่พวกผู้ประท้วงพากันจุดไฟเผาบ้านพักพวกผู้นำบางส่วนของเนปาลและอาคารรัฐสภา สนามบินในกรุงกาฐมาณฑุ ต้องปิดให้บริการ และเฮลิคอปเตอร์ทหารถูกส่งเข้าลำเลียงรัฐมนตรีบางรายไปยังสถานที่ปลอดภัย
ท่ามกลางการประท้วงที่หนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆ ทางนายกรัฐมนตรีโอลี บอกว่าเขาขอลาออกในทันที
ตั้งแต่ตอนที่การประท้วงก่อตัวขึ้นมา พวกแกนนำการประท้วงในหลายเมืองประกาศว่า นี่เป็นการประท้วงของคน Gen Z ซึ่งหมายถึงผู้ที่เกิดในช่วงก่อนปี 2000 จนถึงหลังจากนั้นราว 10 ปี ที่ปัจจุบันต่างอยู่ในวัยหนุ่มสาว ทั้งนี้ ชาว Gen Z เนปาลบอกว่าพวกเขาไม่พอใจที่รัฐบาลไม่มีมาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริตซึ่งระบาดกว้างขวาง และไม่หาทางส่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจ
สัปดาห์ที่แล้วหนุ่มสาวเนปาลพากันโพสต์ “ไลฟ์สไตล์สุดหรูของครอบครัวและทายาทนักการเมืองและข้าราชการโกงกิน” และรัฐบาลตอบโต้ด้วยการแบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่รวมถึงเฟซบุ๊ก ยูทูบ และเอ็กซ์ ภายใต้ข้ออ้างว่า แพลตฟอร์มเหล่านั้นไม่ได้จดทะเบียนกับรัฐบาล
หนังสือพิมพ์กาฐมาณฑุโพสต์ระบุว่า เหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียเท่านั้น แต่เกี่ยวกับความไว้ใจ การทุจริต และคนเจนแซดที่ไม่ยอมนิ่งเฉยอีกต่อไป
(ที่มา:เอ็นดีทีวี)