‘ชูวิทย์’ ชี้ “ทักษิณ” ติดคุก 1 ปี ลั่นเสรีภาพคือสิ่งยิ่งใหญ่ ย้ำ “คุกก็คือคุก” แม้จะได้นอนฟูกกินหูฉลาม

ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ แสดงความเห็นหลังศาลฎีกาสั่งให้ ทักษิณ ชินวัตร กลับไปติดคุก 1 ปี โดยไม่หักเวลาที่เคยอยู่โรงพยาบาลตำรวจ เผยในมุมคนเคยติดคุก “คุกก็คือคุก” แม้จะอยู่สบายแค่ไหนก็ไร้อิสรภาพ ย้ำการจำกัดเสรีภาพคือสิ่งยิ่งใหญ่ พร้อมมองคดีนี้อาจเป็น จุดเปลี่ยนสำคัญ ของการเมืองไทย
จากกรณีที่ นายทักษิณ ชินวัตร ถูกรับโทษจำคุก 1 ปี เนื่องจากศาลฎีกาเห็นว่าเวลาที่ใช้รักษาในโรงพยาบาลตำรวจไม่สามารถนับรวมในการรับโทษได้ และการรักษาดังกล่าวไม่เป็นไปตามกฎหมาย ท้ายที่สุดจึงถูกส่งตัวเข้ารับโทษในเรือนจำตามคำพิพากษาอย่างเคร่งครัด ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
วันนี้ (10 ก.ย.) เฟซบุ๊ก“ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ “ อดีตเจ้าพ่อธุรกิจบริการและนักการเมืองที่มีบทบาทสำคัญด้านการเปิดโปงความไม่ชอบมาพากลในภาครัฐ เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรครักประเทศไทย ได้โพสต์ถึงกรณีดังกล่าว โดยระบุว่า “เสรีภาพที่ยิ่งใหญ่ ศาลฎีกาตัดสินให้ทักษิณกลับไปติดคุก 1 ปี “โดยไม่ถือว่าระยะเวลาที่เคยอยู่ ชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจเป็นระยะเวลาในการคุมขัง“คนที่เคยติดคุกอย่างผม แม้ไม่เห็นด้วย แต่ย่อมต้องเชื่อฟัง เพราะเป็นศาลฎีกา
ถึงแม้จะอยู่สุขสบายแค่ไหน คุกก็คือคุก จะได้กินหูฉลาม ได้นอนฟูก แต่มันก็คือคุกอยู่ดีหัวใจสำคัญที่สุดของการติดคุก คือ ”การจำกัดเสรีภาพ“ อันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ของมนุษย์ทุกคน
การที่คุณทักษิณอยู่โรงพยาบาลตำรวจมา 6 เดือน จึงถือว่า ”ไร้อิสรภาพ“ เพราะไม่สามารถไปไหนได้ เมื่อศาลไม่นับให้ ก็กลายเป็นติดคุกฟรี อย่างผมถูกควบคุมตัวที่โรงพัก 3 วัน ราชทัณฑ์ยังนับเป็นวันคุมขัง นำไปตัดจำนวนวันต้องโทษลงได้อันนี้ผมพูดตามความรู้สึกของคนคุกนะครับ ความยุติธรรมที่ต้องวัดกันด้วย ”เสรีภาพ” คนไม่เคยติดอาจบอกว่า ไม่นาน แค่ 1 ปี เอง แต่สำหรับคนที่ติดคุกมาก่อนจะรู้ว่า เวลา 1 วัน ในคุก มันยาวนานกว่านอกคุกมาก เพราะเสรีภาพเขานับกันเป็นรายชั่วโมง โดยเฉพาะคนอย่างอดีตนายกฯ ทักษิณ ที่ปัจจุบันอายุ 76 ปี การกลับมาโดยเครื่องบินเจ็ทส่วนตัว ยอมเดินไปศาล ต้องใส่ชุดนักโทษขึ้นรถย้ายเรือนจำ สำหรับบางคนอาจสะใจ
แต่สำหรับผม ถือว่าต้องนับถือหัวใจ ด้วยสถานการณ์ที่พลิกผัน อนุทินได้เป็นนายกฯ ขณะที่อดีตนายกฯ ทักษิณ ติดคุก ผมจึงกลับคิดว่านี่เป็นการ “พลิกวิกฤตอย่างแท้จริง“ ของพรรคเพื่อไทย ภาวการณ์ที่แม้แต่พรรคส้มยังป้อแป้กับอุดมการณ์ที่กลับไปกลับมา กับการโหวตที่สุดประหลาด “เป็นฝ่ายค้านที่โหวตให้ไปเป็นรัฐบาลเพื่อยุบสภา“ และพรรคภูมิใจไทยที่ไม่มีอะไรจะขายในทางการเมือง การติดคุกของทักษิณ อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการเมืองไทย คนไทยมีนิสัยอยู่อย่าง ไม่ชอบเห็นคนถูกรังแก”