รถไฟฟ้าบีทีเอส-สายสีชมพู-สายสีเหลือง ปล่อยโปรฯ เด็ด! หลัง ค่าโดยสาร 20 บาท เป็นหมัน

หลังผู้โดยสารโอดค่าโดยสารแพง เนื่องจากเนื่องจากโครงการดรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ต้องยุติลง หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ล่าสุดผู้ให้บริการรถไฟฟ้า 3 สาย ประกาศออกโปรโมชันค่าโดยสารใหม่ หวังดึงดูดผู้ใช้บริการทดแทน
จากกรณี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากมีพฤติกรรมฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากกรณีคลิปเสียงกับนายฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา โดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเลือกนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ด้วยคะแนน 311 เสียง ชนะนายชัยเกษม นิติสิริ จากพรรคเพื่อไทยที่ได้ 152 เสียง และมีผู้ลงคะแนนงดออกเสียง 27 เสียง
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งนี้ส่งผลให้หลายนโยบายสำคัญของพรรคเพื่อไทยต้องยุติลง รวมถึงโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท และรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไปแล้ว โดยมีผู้ลงทะเบียนรับเงินดิจิทัลวอลเล็ตมากกว่า 36 ล้านคน และลงทะเบียนโครงการรถไฟฟ้า 20 บาทกว่า 2 แสนคน
ล่าสุด วันนี้ (10 ก.ย.) รถไฟฟ้า 3 สาย ได้แก่ รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู, สายสีเหลือง และรถไฟฟ้าบีทีเอส ได้ประกาศแพ็กเกจโปรโมชันค่าโดยสารราคาประหยัดสำหรับผู้โดยสารทั่วไปและนักเรียนนักศึกษา โดยแพ็กเกจนี้เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2568 ถึง 31 มีนาคม 2569
รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู (แคราย - มีนบุรี) และ สายสีเหลือง (ลาดพร้าว - สำโรง)
มีแพ็กเกจให้เลือกทั้งแบบรายสัปดาห์ (7 วัน) และรายเดือน (30 วัน) โดยราคาเริ่มต้นสำหรับผู้ใหญ่คือเที่ยวละ 25 บาท และสำหรับนักเรียนนักศึกษาเริ่มต้นที่เที่ยวละ 20 บาท สามารถซื้อแพ็กเกจได้ที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารของทั้ง 2 สาย หรือผ่านแอปพลิเคชันแรบบิท รีวอร์ดส
ขณะที่ รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีเขียว (หมอชิต - อ่อนนุช และสนามกีฬาแห่งชาติ - วงเวียนใหญ่)
มีราคาเริ่มต้นสำหรับบุคคลทั่วไปที่เที่ยวละ 34 บาท และสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่เที่ยวละ 27 บาท